Madhyamam
    Articles
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 6:30 AM IST

    ആ​വി​ഷ്കാ​ര സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം... മ​ണ്ണാ​ങ്ക​ട്ട..!

    ധ​നു​മാ​സ​ത്ത​ണു​പ്പി​ൽ രാ​വി​ലെ പു​ത​പ്പി​നു​ള്ളി​ൽ നി​ന്ന് എ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കാ​ൻ തോ​ന്നി​ല്ല. ആ​റു​മ​ണി​ക്ക് എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് ഏ​ഴ​ര​യാ​വു​മ്പോ​ൾ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ജോ​ലി​ക്കി​റ​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് എ​ന്റെ പ​തി​വ്. ആ​റേ കാ​ലാ​യി. അ​ഞ്ചു മി​നി​റ്റ് കൂ​ടി ക​ഴി​യ​ട്ടെ എ​ന്ന് ക​രു​തി പു​ത​പ്പി​നു​ള്ളി​ൽ ചു​രു​ണ്ടു കൂ​ടു​മ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​രു പാ​ട്ട് കേ​ട്ട​ത്.

    ‘‘പോ​റ്റി​യേ കേ​റ്റി​യേ സ്വ​ർ​ണം ചെ​മ്പാ​യ് മാ​റ്റി​യെ...’’

    ഞാ​ൻ ചെ​വി വ​ട്ടം​പി​ടി​ച്ചു. മ​ക​ള​ല്ല പാ​ടു​ന്ന​ത്. ഭാ​ര്യ​യാ​ണ്. ഞാ​ൻ ഞെ​ട്ടി​പ്പോ​യി. ഇ​വ​ളി​ത് എ​ന്തു ഭാ​വി​ച്ചി​ട്ടാ. അ​ടു​ക്ക​ള​പ്പ​ണി​ക്കി​ടെ സി​നി​മ പാ​ട്ടു​ക​ൾ മൂ​ളു​ന്ന പ​തി​വ് ശ്രീ​മ​തി​ക്കു​ണ്ട്. അ​വ​ൾ അ​ത്യാ​വ​ശ്യം ന​ന്നാ​യി പാ​ടു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​തൊ​ക്കെ ഞാ​ൻ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​റു​മു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ, ഈ ​പാ​ട്ട് അ​ങ്ങ​നെ​യ​ല്ല. ഞാ​ൻ ചാ​ടി​പ്പി​ട​ഞ്ഞെ​ഴു​ന്നേ​റ്റ്, ര​ണ്ട് ചാ​ട്ട​ത്തി​ന് അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ലെ​ത്തി. ഭാ​ര്യ എ​ന്റെ വ​ര​വു​ക​ണ്ട് ഞെ​ട്ടി തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കി.

    ‘‘നീ​യി​ത് എ​ന്ത് ഭാ​വി​ച്ചി​ട്ടാ? വാ​യ​ട​യ്ക്ക്..’’

    ‘‘എ​ന്താ​പ്പൊ ഇ​ണ്ടാ​യേ? ഇ​ങ്ങ​ള് വ​ല്ല സ്വ​പ്ന​വും ക​ണ്ട് പേ​ടി​ച്ചാ?...’’

    ‘‘നി​ന​ക്ക് വേ​റൊ​രു പാ​ട്ടും കി​ട്ടീ​ലേ..!? ആ​രെ​ങ്കി​ലും കേ​ട്ടാ​ലോ..​അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ​ത്ത​ന്നെ അ​യ​ൽ​ക്കാ​ര് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും കി​ട്ടാ​ൻ കാ​ത്തി​രി​ക്ക്യാ..’’

    ‘‘എ​ന്താ ഇ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ശ്നം..?’’

    ‘‘നീ ​പാ​ടി​യ പാ​ട്ട് സ​ർ​ക്കാ​റി​​ന്റെ വി​കാ​രം വ്ര​ണ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന​റി​ഞ്ഞി​ല്ലേ... വെ​റു​തെ അ​ക​ത്തു​പോ​യി കി​ട​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും...​വേ​റെ എ​ത്ര​യോ പാ​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ട്... വി​പ്ല​വ​ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നു​ണ്ട​ല്ലൊ...’’

    ‘‘പ​ക്ഷേ.. പോ​റ്റി​യാ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ട്രെ​ൻ​ഡ്...’’

    ‘‘ട്രെ​ൻ​ഡ​നു​സ​രി​ച്ച് പാ​ടാ​ൻ നീ​യാ​രാ?...’’

    ‘‘സ്വ​ന്തം വീ​ട്ടി​ൽ ഒ​രു മൂ​ളി​പ്പാ​ട്ട് പാ​ടാ​ൻ പോ​ലും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ഇ​ല്ലെ​ന്നാ​ണോ നി​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്..’’

    ‘‘അ​ത​ല്ല. എ​ല്ലാ​ത്തി​നും ഒ​രു നി​യ​ന്ത്ര​ണം വേ​ണം, കാ​ര​ണം കി​ട്ടാ​ൻ കാ​ത്തു​ന​ട​ക്കു​വാ ഭൂ​ത​ഗ​ണ​ങ്ങ​ൾ...

    ‘‘അ​ച്ഛാ.. അ​മ്മ​ക്ക് ഇ​ഷ്ട​മു​ള്ള​ത് പാ​ടി​ക്കോ​ട്ടെ... അ​തും പ​റ​ഞ്ഞെ​ന്തി​നാ രാ​വി​ലെ ഒ​ച്ച​പ്പാ​ടു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നേ?... ന​മ്മു​ടെ വീ​ട്ടി​ന​ക​ത്ത​ല്ലെ പാ​ടു​ന്നെ...​? ടൗ​ണി​ൽ മൈ​ക്കും കെ​ട്ടി വി​ദ്വേ​ഷം പ്ര​സം​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും റോ​ഡി​ൽ കൂ​ടെ തെ​റി മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ച്ചു പോ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​മൊ​ന്നും ഒ​രു കേ​സു​മി​ല്ല ന​ട​പ​ടി​യു​മി​ല്ല, അ​മ്മ ഒ​രു പാ​ര​ഡി​പ്പാ​ട്ട് പാ​ടി​യ​താ​ണോ ഇ​പ്പോ ആ​കാ​ശം ഇ​ടി​ഞ്ഞു​വീ​ഴു​ന്ന പ്ര​ശ്നം?

    ഏ​ഴാം ക്ലാ​സി​ലാ​ണ് മ​ക​ള്. രാ​വി​ലെ ഞാ​ൻ ജോ​ലി​ക്കി​റ​ങ്ങും മു​മ്പ് കു​ത്തി​വി​ളി​ച്ചാ​ലും എ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കാ​ൻ മ​ടി​യു​ള്ള ക​ക്ഷി​യാ​ണ്. അ​മ്മ​യെ സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഇ​ന്ന് അ​കാ​ല​ത്തി​ൽ ഉ​ണ​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ‘‘തൊ​ട്ട​ടു​ത്താ​ണ് റോ​ഡും അ​യ​ൽ​പ​ക്ക​വും...​ആ ചി​ന്ത അ​മ്മ​ക്കും മോ​ൾ​ക്കും വേ​ണം...’’

    ‘‘എ​ന്ന് വെ​ച്ച്...? അ​ച്ഛ​ന് അ​റി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു​ത​രാം, ഈ ​നാ​ട്ടി​ൽ ആ​വി​ഷ്കാ​ര സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം എ​ന്നൊ​ന്നു​ണ്ട്...​അ​ത് ന​മ്മു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​മാ​ണ്..’’

    ‘‘ആ​വി​ഷ്കാ​ര സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം മ​ണ്ണാ​ങ്ക​ട്ട... ഒ​ടു​വി​ൽ അ​മ്മ​യും മ​ക​ളും കൂ​ടി എ​ന്നെ ജ​യി​ലി​ൽ ക​യ​റ്റ​രു​ത്...’’

    ‘‘അ​മ്മ​യൊ​രു പാ​ട്ടു​പാ​ടി​യെ​ന്ന് ക​രു​തി അ​ച്ഛ​നെ​ന്തി​നാ ജ​യി​ലി​ൽ പോ​കു​ന്നെ..?’’

    മ​ക​ൾ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ വാ​ദി​ക​ളെ​പ്പോ​ലെ ത​ർ​ക്കി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ​ല​പ്പോ​ഴും പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ക​വി​ഞ്ഞു​ള്ള വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​മാ​ണ് അ​വ​ളു​ടേ​ത്. ആ​വി​ഷ്കാ​ര സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തെ​പ്പ​റ്റി സ്റ്റ​ഡി ക്ലാ​സ് ത​ന്നി​രു​ന്ന, ഒ​രു കാ​ല​ത്ത് ന​ടു​റോ​ഡി​ൽ നാ​ട​കം ക​ളി​ച്ചി​രു​ന്ന ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് കേ​സു​മാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്നൊ​ക്കെ പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ അ​വ​ൾ​ക്ക് എ​ങ്ങ​നെ മ​ന​സ്സി​ലാ​കാ​നാ​ണ്.

    Show Full Article
    TAGS:freedom of expressionparody song
