Madhyamam
    Articles
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 6:00 AM IST

    ജ​യി​ല​റ​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്ലേ?

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ജ​യി​ൽ അ​ന്തേ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സേ​വ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വ്യാ​പ​ക​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ജ​യി​ലു​ക​ളി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​ർ​ക്കും താ​ൽ​പ​ര്യ​മേ​യി​ല്ല. ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​ർ മു​ഴു​വ​ൻ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളാ​ണ് എ​ന്ന ധാ​ര​ണ ആ​ദ്യ​മേ ത​ന്നെ തി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ​ന്ന് കോ​ട​തി​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​വ​ർ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, കു​റ്റാ​രോ​പി​ത​രാ​യി വി​ചാ​ര​ണ കാ​ത്ത് ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​ർ, ക​ള്ള​ക്കേ​സു​ക​ളി​ൽ കു​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ, നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളെ​ങ്കി​ലും കെ​ട്ടി​ച്ച​മ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കേ​സു​ക​ളി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശേ​ഷി​യി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ ജ​യി​ലി​ലാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​ല്ലാ​മ​ട​ക്കം അ​ഞ്ച​ര ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ മ​നു​ഷ്യ​രു​ണ്ട് ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​യി​ല​റ​ക​ളി​ൽ. ആ​യു​ഷ് കാ​ലം മു​ഴു​വ​ൻ ജ​യി​ലി​ൽ അ​ട​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ൻ ത​ക്ക കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്ത​വ​ർ സ​മ്പ​ത്തി​ന്റെ​യും സ്വാ​ധീ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ബ​ല​ത്തി​ൽ സ​ർ​വ​സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​യി പു​റം​ലോ​ക​ത്ത് ചീ​റി​പ്പാ​ഞ്ഞു ന​ട​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട​ല്ലോ.

    നാ​ഷ​ന​ൽ ക്രൈം ​റെ​ക്കോ​ഡ്സ് ബ്യൂ​റോ (എ​ൻ.​സി.​ആ​ർ.​ബി)​യു​ടെ ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച്, ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് 1400 ജ​യി​ലു​ക​ളു​ണ്ട്. 396223 ആ​ളു​ക​ളെ പാ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ മാ​ത്രം സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള ഈ ​ജ​യി​ലു​ക​ളി​ലാ​യി 530333 മ​നു​ഷ്യ​രെ​യാ​ണ് ആ​ഹാ​രം, നി​ദ്ര, പ്രാ​ഥ​മി​ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​വ​ഹ​ണം എ​ന്നി​വ​ക​ൾ​ക്കു​​പോ​ലും പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടും​വി​ധം കു​ത്തി​നി​റ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ദ​ക്ഷി​ണേ​ഷ്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ജ​യി​ലു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് തി​ഹാ​ർ. 5000 പേ​ർ​ക്കു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മാ​ണ് അ​വി​ടു​ള്ള​ത്. അ​വി​ടെ ത​ട​വി​ലി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് 12000 ല​ധി​കം പേ​രെ. ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ പു​ഴ​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ ജ​ല ല​ഭ്യ​ത​ക്കു​റ​വ് കാ​ര​ണം ച​ളി​വെ​ള്ളം കൊ​ണ്ടാ​ണ് ടോ​യ് ല​റ്റു​ക​ൾ ക​ഴു​കു​ന്ന​ത്. ത​ട​വു​കാ​ർ ത​മ്മി​ൽ ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യാ​ണ് ആ​ര് കു​ളി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക. മു​റാ​ദാ​ബാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ 650 പേ​ർ​ക്കാ​ണ് സൗ​ക​ര്യം. 2200 പേ​രു​ണ്ട​വി​ടെ. ത​ട​വു​കാ​ർ ത​മ്മി​ൽ ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ടാ​ക്കി ഷി​ഫ്റ്റ്‌ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് അ​വ​ർ ഉ​റ​ങ്ങു​ക.

    ജ​യി​ലി​ല​ട​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​അ​ഞ്ച​ര ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പേ​രി​ൽ 73.5 ശ​ത​മാ​നം ആ​ളു​ക​ളും വി​ചാ​ര​ണ​ത്ത​ട​വു​കാ​രാ​ണ് -389794 പേ​ർ. കോ​ട​തി​ക​ളി​ലെ കേ​സു​കെ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ആ​ധി​ക്യം മൂ​ല​വും ജ​ഡ്ജി​മാ​രു​ടെ ല​ഭ്യ​ത​ക്കു​റ​വ് മൂ​ല​വും പ​ക്ഷ​പാ​തം​മൂ​ല​വു​മെ​ല്ലാം വി​ചാ​ര​ണ നീ​ണ്ടും അ​ടി​ക്ക​ടി ജാ​മ്യം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടും പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ൾ പേ​റി​ക്ക​ഴി​യു​ന്ന ഇ​വ​ർ​ക്ക് എ​ന്നാ​യി​രി​ക്കും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മോ​ച​ന​മെ​ന്നോ വി​ചാ​ര​ണ എ​ന്ന് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്നോ ഊ​ഹി​ക്കാ​ൻ പോ​ലു​മാ​കി​ല്ല.

    പൗ​ര​ത്വ​സ​മ​രം ന​യി​ച്ച​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ജ​യി​ലി​ലേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഉ​മ​ർ ഖാ​ലി​ദി​നും ശ​ർ​ജി​ൽ ഇ​മാ​മി​നും അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം ജ​യി​ലി​ൽ കി​ട​ന്നി​ട്ടും സു​പ്രീം കോ​ട​തി ജാ​മ്യം ന​ൽ​കി​യി​ല്ല. അ​തേ സ​മ​യം 27,000 കോ​ടി​യു​ടെ ത​ട്ടി​പ്പ് കേ​സി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം ത​ട​വി​ലാ​യി​രു​ന്ന അ​ര​വി​ന്ദ് ധാ​മി​ന് 16 മാ​സം കൊ​ണ്ട് ജാ​മ്യ​മാ​യി. കൊ​ല​പാ​ത​ക, ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ക്കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്ത​ത്തി​ന് ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഗു​ർ​മീ​ത് റാം ​റ​ഹീം നി​ശ്ചി​ത ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ പ​രോ​ൾ വാ​ങ്ങി നാ​ട്ടി​ലി​റ​ങ്ങി ന​ട​ക്കു​ന്നു.

    ജ​യി​ലു​ക​ളി​ലെ​യും ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ സി​സ്റ്റ​ത്തി​ലെ​യും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി ജ​സ്റ്റി​സ്‌ വി.​ആ​ർ. കൃ​ഷ്ണ​യ്യ​ർ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ മു​മ്പേ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ‘‘വി​ചാ​ര​ണാ കാ​ല​താ​മ​സം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ നി​യ​മ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്ക​ണം. ആ ​ഗു​രു​ത​ര അ​നീ​തി​യെ​പ്പ​റ്റി ഒ​ട്ടും ചി​ന്തി​ക്കാ​ത്ത ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ന് നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ. പൊ​ലീ​സ് മൂ​ന്നാം​മു​റ​യി​ലൂ​ടെ നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളെ​ക്കൊ​ണ്ട് കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. പ​ണം കൊ​ടു​ത്ത് സാ​ക്ഷി​ക​ളെ​ക്കൊ​ണ്ട് മൊ​ഴി​മാ​റ്റി പ​റ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. വി​ചാ​ര​ണ കൂ​ടാ​തെ പൗ​ര​രെ ത​ട​വ​റ​യി​ലി​ടു​ന്നു. ഇ​വ​യെ​ല്ലാം മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം പ​ല പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളും തു​ട​ച്ചു​നീ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. (പ്ര​ബോ​ധ​നം വാ​രി​ക, 2004 ഡി​സം. 4).

    ജ​സ്റ്റി​സ്‌ പി.​കെ. ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ എ​ഴു​തി:‘‘​ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ക്കേ​സു​ക​ളി​ലും മ​റ്റു​മാ​യി വി​ചാ​ര​ണ​ത്ത​ട​വു​കാ​രാ​യി അ​ന​വ​ധി പേ​ർ ന​മ്മു​ടെ ജ​യി​ല​റ​ക​ളി​ലു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം കേ​സു​ക​ൾ ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ൽ കോ​ട​തി​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം തീ​ർ​പ്പു​ക​ൽ​പി​ക്ക​ണം. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം ത​ട​വ​റ​ക​ളി​ൽ കി​ട​ന്ന് നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​ഞ്ഞ് മോ​ചി​ത​രാ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മ​തി​യാ​യ ന​ഷ്ട പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​ക​ണം. എ​ത്ര ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കി​യാ​ലും ജ​യി​ല​റ​ക​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ത് പ​ക​ര​മാ​വു​ക​യി​ല്ല. ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു​പോ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, കു​ടും​ബം, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക​ൾ​ക്കെ​ങ്ങ​നെ

    അ​ത് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കും? (മ​തം, മ​ത​നി​രാ​സ രാ​ഷ്ട്രീ​യം, മ​ദം​പൂ​ണ്ട് സ​മൂ​ഹം, പേ. 77- 78).

    ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പൗ​ര​ർ വി​ചാ​ര​ണ​ത്ത​ട​വു​കാ​രാ​യി അ​ന​വ​ധി വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ, അ​ഴി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ അ​വ​ർ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മ​പ്പു​റം, വെ​ളി​യി​ൽ അ​വ​രു​ടെ നി​രാ​ലം​ബ​രാ​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ സ​ഹി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന യാ​ത​ന​ക​ളും ദുഃ​ഖ​ങ്ങ​ളും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഹൃ​ദ​യ​വി​ശാ​ല​ത ന്യാ​യാ​ധി​പ​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​യേ മ​തി​യാ​കൂ. ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ൽ, കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി 14 വ​ർ​ഷം ത​ട​വി​ൽ കി​ട​ന്ന കൊ​ല​ക്കേ​സ് പ്ര​തി​യെ വെ​റു​തെ വി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    പ്രോ​സി​ക്കൂ​ട്ട​റി​ല്ല, വേ​ണ്ട​ത്ര തെ​ളി​വു​ക​ളി​ല്ല തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് വി​ധി. വി​ധി പ​റ​യാ​ൻ ഇ​ത്ര കാ​ല​താ​മ​സം നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ലെ, നീ​തി​ന്യാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലെ ഈ ​അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​ത കൊ​ടും ദ്രോ​ഹ​മാ​ണ്. മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​മാ​ണ്. വി​ചാ​ര​ണ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ ശി​ക്ഷി​ക്ക​ണം. നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളെ ഉ​ട​ൻ വി​ട്ട​യ​ക്ക​ണം. അ​തോ​ടെ, ജ​യി​ല​റ​ക​ളി​ലെ മ​ഹാ​ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും മോ​ചി​ത​രാ​വും. ജ​യി​ലി​ൽ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ടു​ക്ക​വും ഞ്ഞെ​രു​ക്ക​വും കു​റ​യും. കൊ​ടും ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ത്തി​രി ശ​മ​ന​വു​മാ​കും.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ൽ, ജാ​മ്യം പൗ​ര​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​വും ജ​യി​ൽ അ​പ​വാ​ദ​വു​മാ​ണെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ്‌ വി. ​ആ​ർ. കൃ​ഷ്ണ​യ്യ​രെ​പ്പോ​ലു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ ജ​ഡ്ജി​മാ​ർ പ്ര​സി​ദ്ധ​ങ്ങ​ളാ​യ പ​ല വി​ധി​ക​ളി​ലും എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ന്യാ​യാ​ധി​പ​ലോ​കം ജ​യി​ല​റ​ക​ളി​ലെ മ​നു​ഷ്യാ​വ​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി ഓ​ർ​ക്കാ​ൻ, പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ പ്ര​ക്രി​യ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ടാ​ൻ ഒ​ട്ടും വൈ​കി​ക്കൂ​ട.


    TAGS:prisonershuman rights
