Madhyamam
    Articles
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 6:30 AM IST

    ല​ഹ​രി ‘രോ​ഗി’​ക​ളെ ചി​കി​ത്സി​ക്കു​മ്പോ​ൾ

    ല​ഹ​രി ‘രോ​ഗി’​ക​ളെ ചി​കി​ത്സി​ക്കു​മ്പോ​ൾ
    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ല​ഹ​രി വ്യാ​പ​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റ​ക്കു​റെ പു​തു​മ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. വാ​ഹ​ന​പ്പു​ക​യു​ടെ മാ​ലി​ന്യം പോ​ലും അ​ധി​ക​മി​ല്ലാ​ത്ത ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ബാ​ഗു​ക​ളി​ലും ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ന്നു​ക​യ​റു​ന്നു. ന​മ്മ​ൾ പോ​ലു​മ​റി​യാ​തെ​യാ​ണ് ല​ഹ​രി​ക്കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ സാ​മാ​ന്യ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ല​ഹ​രി തീ​ർ​ക്കു​ന്ന മ​യ​ക്ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​മ്മു​ടെ സം​സ്കാ​ര​വും ന​ട​ന്ന​ടു​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണ് ഈ ​മ​നോ​ഭാ​വ മാ​റ്റം. ല​ഹ​രി​യി​ൽ വേ​രാ​ഴ്ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​തു​ക്കെ സം​സ്കാ​രി​ക മാ​റ്റ​വും സം​ഭ​വി​ക്കും. അ​ത് ന​മ്മു​ടെ മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തി​ലും ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം തെ​ളി​ഞ്ഞു​തു​ട​ങ്ങും. അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി​രു​ന്ന 4/20 സം​സ്കാ​രം അ​ങ്ങ​നെ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. 1970ക​ളി​ൽ കാ​ലി​ഫോ​ർ​ണി​യ​യി​ലെ വാ​ൽ​ഡോ​സ് എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്കൂ​ട്ടം ദി​വ​സേ​ന വൈ​കു​ന്നേ​രം 4.20ന് ​ക​ഞ്ചാ​വ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. പ​തി​യെ​പ്പ​തി​യെ അ​ത് പ​ല പ്രാ​യ​ക്കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലും പ്ര​ചാ​രം നേ​ടി. ക​ഞ്ചാ​വ് ഉ​പ​യോ​ഗം തെ​രു​വി​ൽ പ​ര​സ്യ​മാ​യി തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തി​ലും മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​യി. പി​ന്നീ​ട് നി​ത്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മെ​ന്നോ​ണം ല​ഹ​രി വ്യാ​പ​ക​മാ​യി. അ​തെ​ങ്ങ​നെ​യെ​ന്ന് എ​ളു​പ്പം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം പ​റ​യാം: ന​മ്മു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​കാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പൊ​തു​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​പോ​യ ല​ഹ​രി​യാ​ണ് പു​ക​യി​ല. പ​ണ്ട് ക​ടു​ത്ത ദു​ശ്ശീ​ല​മാ​യാ​ണ് പു​ക​വ​ലി​യെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ അ​ന്ത​സ്സു​ള്ള ആ​ളു​ക​ളും സി​നി​മ​ക​ളി​ലെ ഉ​ശി​രു​ള്ള താ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​ത് ആ ​ദു​ശ്ശീ​ല​ത്തെ ശീ​ല​മാ​യി​ക്കാ​ണാ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ചു. ഈ ​സാ​മാ​ന്യ​വ​ത്ക​ര​ണം പ​തി​യെ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മെ​ന്നോ​ണം അ​ലി​ഞ്ഞു​ചേ​ർ​ന്നു. ഈ​യ​ടു​ത്ത കാ​ലം വ​രെ ക​ല്യാ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ശേ​ഷ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം പു​ക​യി​ല​യും സി​ഗ​ര​റ്റും അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ള​മ്പു​ന്ന​തു​പോ​ലും വ്യാ​പ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു. ശ​ക്ത​മാ​യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​യാ​ണ് അ​തി​ന് മാ​റ്റം​വ​ന്നു തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. പ​ക്ഷേ, അ​​പ്പോ​ളേ​ക്ക് മ​ദ്യ​വും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​വു​ക​യും ഒ​രു​പ​രി​ധി വ​രെ സാ​മാ​ന്യ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    മ​യ​ങ്ങി​വീ​ഴു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ല​ഹ​രി​ക്ക​ണ​ക്ക് ഗൗ​ര​വ​മു​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്. 2024ൽ ​മാ​ത്രം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത് 27,701 നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക്സ് കേ​സു​ക​ളാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ല​ഹ​രി കേ​ന്ദ്രം എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​ബി​നേ​ക്കാ​ൾ മൂ​ന്നി​ര​ട്ടി കേ​സു​ക​ൾ. ഇ​തേ വ​ർ​ഷം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ല​ഹ​രി അ​നു​ബ​ന്ധ ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ലും കേ​ര​ള​മാ​യി​രു​ന്നു മു​ന്നി​ൽ. ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ലു​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത് 87,101 ല​ഹ​രി അ​നു​ബ​ന്ധ ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളാ​ണ്. 130 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ല​ഹ​രി അ​നു​ബ​ന്ധ കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന ശി​ക്ഷാ​നി​ര​ക്കു​ള്ള​തും കേ​ര​ള​ത്തി​ലാ​ണ്. നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക്സ് കേ​സു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ നി​യ​മ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി​ട്ടും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ല​ഹ​രി വ​ള​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന യ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പു​തി​യ ആ​ലോ​ച​ന​ക​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​കു​ന്ന​ത്. നി​യ​മ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യാ​ൽ ല​ഹ​രി​യ​വ​സാ​നി​ക്കി​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ല​ഹ​രി​യി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​ന​ട​ത്തു​ന്ന ന​മ്മു​ടെ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ലും മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തി​ലും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​വ​ണം.

    ഇ​വ​രും രോ​ഗി​ക​ളാ​ണ്

    ല​ഹ​രി വി​പ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ക്തി ന​ൽ​കു​ന്ന ചി​കി​ത്സാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ലി​ന്ന് വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഒ​രു​പാ​ട് മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് ആ ​ച​തി​ക്കു​ഴി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ര​ക​യ​റി ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​ന​ട​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, മി​ക​ച്ച നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​യി​ട്ടും വീ​ണ്ടും ല​ഹ​രി​യി​ലേ​ക്ക് വ​ഴു​തി​വീ​ഴു​ന്ന​വ​ർ നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്. ഈ ​ഇ​ട​ർ​ച്ച​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ ന​മ്മു​ടെ സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ന് വ​ലി​യ പ​ങ്കു​ണ്ട്.

    സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​ശ്നം എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​നേ​കം രോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗ​വും. അ​തി​നാ​ൽ ല​ഹ​രി​ക്ക​ടി​പ്പെ​ട്ട ഒ​രാ​ളെ രോ​ഗി​യാ​യാ​ണ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കേ​ണ്ട​ത്, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​രോ​ധി​യാ​യി​ട്ട​ല്ല. ഒ​രു രോ​ഗി അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യും ചി​കി​ത്സ​യും ല​ഹ​രി​ക്ക് അ​ടി​മ​യാ​യ​വ​രും അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ മ​നോ​ഭാ​വ​വും വീ​ണ്ടു​വി​ചാ​ര​മ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. വീ​ണു​പോ​യ മ​നു​ഷ്യ​രെ ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​തി​ജീ​വ​നം സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​കു​ന്ന​ത്. ചി​കി​ത്സ വേ​ണ്ട​ത് രോ​ഗി​ക്ക് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​യാ​ളു​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് കൂ​ടി​യാ​ണ്. നി​ല​വി​ലെ ഡീ ​അ​ഡി​ക്ഷ​ൻ ചി​കി​ത്സാ​രീ​തി രോ​ഗി​യി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​പ്പോ​ഴും അ​യാ​ളു​ടെ ല​ഹ​രി​യി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​ന​ട​ത്തു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും വ​ല​യ​ങ്ങ​ളും ന​മ്മു​ടെ ചി​കി​ത്സാ പ​രി​ധി​ക്ക് പു​റ​ത്താ​ണ്. Transformation psychiatry എ​ന്ന ചി​കി​ത്സാ​രീ​തി ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​സ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. രോ​ഗി​യെ​യും അ​യാ​ളു​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​ത്തെ​യും ഒ​രു​മി​ച്ച് ചി​കി​ത്സി​ക്കു​ന്ന സ​മീ​പ​ന​മാ​ണി​ത്. രോ​ഗി​യി​ലെ ല​ഹ​രി​യെ മാ​ത്രം ത​ട​യു​ക എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം അ​യാ​ളി​ൽ മു​ഴു​വ​നാ​യും പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം (Transformation) സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണി​തി​ലൂ​ടെ. ഇ​തു​വ​ഴി മാ​ത്ര​മേ രോ​ഗി​ക്കൊ​പ്പം സ​മൂ​ഹ​വും ല​ഹ​രി​മു​ക്ത​മാ​കൂ.

