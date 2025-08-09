Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightArticleschevron_rightപ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക...
    Articles
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 6:00 AM IST

    പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​രി​ക്കു​ക

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​രി​ക്കു​ക
    cancel

    ഇ​ന്ന് ക്വി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ ദി​ന​മാ​ണ് (ആ​ഗ​സ്​​റ്റ് 9). ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ നി​ർ​ണാ​യ​ക പോ​രാ​ട്ട​മാ​യ1942​ലെ ക്വി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക​നാ​ൾ. സു​ദീ​ർ​ഘ​മാ​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര ച​രി​ത്ര​മാ​ണ് ന​മ്മു​ടേ​ത്. 1857ലെ ​ഒ​ന്നാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ധീ​ര ദേ​ശാ​ഭി​മാ​നി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു മു​ൻ​ഷി ഭ​ക​ത്ഖാ​ൻ,ബീ​ഗം ഹ​സ്​​റ​ത്ത്മ​ഹ​ൽ, ഖാ​ൻ ബ​ഹ​ദൂ​ർ​ഖാ​ൻ, മൗ​ല​വി അ​ഹ​മ്മ​ദു​ല്ല, നാ​നാ​സാ​ഹി​ബ്, താ​ന്തി​യോ​തോ​പെ, റാ​ണി ല​ക്ഷ്മീ​ഭാ​യി, ക​ൻ​വ​ർ​സി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ. ഇ​വ​രി​ൽ പ​ല​രും ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യി. സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ നാ​യ​ക​നാ​യി നി​ശ്ച​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന അ​വ​സാ​ന മു​ഗ​ൾ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി ബ​ഹ​ദൂ​ർ ഷാ ​സ​ഫ​റി​നെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി.

    1885ൽ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സ​മ​ര​ത്തി​ന് ഒ​രു പ്ര​സ്​​ഥാ​ന​രൂ​പം കൈ​വ​ന്ന​ത്. നി​സ്സ​ഹ​ക​ര​ണ പ്ര​സ്​​ഥാ​നം, പൂ​ർ​ണ​സ്വ​രാ​ജ്, ഉ​പ്പ് സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹം, സി​വി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ധാ​ന സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ നാ​ടെ​ങ്ങും അ​ല​ക​ൾ തീ​ർ​ത്തു.

    1942 ആ​ഗ​സ്റ്റ് അ​ഞ്ചി​ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി ക്വി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന്റെ ക​ര​ടു ത​യാ​റാ​ക്കി. ആ​ഗ​സ്റ്റ് എ​ട്ടി​ന് എ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മൗ​ലാ​ന അ​ബു​ൽ​ക​ലാം ആ​സാ​ദി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ബോം​ബെ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ക്വി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ പ്ര​മേ​യം പാ​സാ​ക്കി.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണം ഉ​ട​ൻ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക, ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ സി​വി​ൽ ആ​ജ്ഞാ​ലം​ഘ​ന പ്ര​സ്​​ഥാ​നം തു​ട​ങ്ങു​ക, സ്വ​ത​ന്ത്ര ഇ​ന്ത്യ​യെ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ത്തി​നും ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​നു​മെ​തി​രെ പൊ​രു​താ​ൻ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ. സ​മ​ര​നാ​യ​ക​നാ​യി നി​യു​ക്ത​നാ​യ മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ത​ന്റെ ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു: ‘‘ഇ​ന്ന​ത്തെ ഈ ​അ​ടി​മ​ത്തം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​ണോ നാം ​ഇ​വി​ടെ ജീ​വി​ക്കേ​ണ്ട​ത്? ഈ ​നാ​ടി​നെ അ​ടി​മ​ത്ത ച​ങ്ങ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​നാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ർ ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യം ചെ​യ്യ​ണം. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം നേ​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​ന്നാ​ൽ പ്രാ​ണ​ൻ ത്യ​ജി​ക്കാ​ൻ​പോ​ലും നാം ​സ​ന്ന​ദ്ധ​രാ​ക​ണം. കു​റ​ച്ചു​കൂ​ടി ക്ഷ​മി​ച്ചി​രി​ക്കൂ എ​ന്ന് നി​ങ്ങ​ളോ​ട് എ​നി​ക്ക് പ​റ​യാ​നാ​വി​ല്ല. സ്​​ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ ക്ഷ​മി​ക്കാ​വു​ന്ന​തി​നും അ​പ്പു​റ​ത്തെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ന​മു​ക്കു മു​ന്നി​ൽ വേ​റൊ​രു പോം​വ​ഴി​യു​മി​ല്ല.

    ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ൽ ഞാ​ൻ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​രു കൊ​ച്ചു മ​ന്ത്രം ഓ​തി​ത്ത​രാം. ഇ​ത് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ പ​തി​ച്ചി​ട​ണം. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​രോ ശ്വാ​സ​ത്തി​ലും അ​ത് മു​ഴ​ങ്ങ​ണം.

    ‘‘പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​രി​ക്കു​ക’’- ഇ​താ​ണ് ആ ​മ​ന്ത്രം.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​മ്പ​തി​ന് രാ​ത്രി​ത​ന്നെ ഗാ​ന്ധി​ജി, നെ​ഹ്റു, ആ​സാ​ദ്, സ​രോ​ജി​നി നാ​യി​ഡു, ആ​സ​ഫ് അ​ലി തു​ട​ങ്ങി മു​ഴു​വ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് തു​റു​ങ്കി​ല​ട​ച്ചു. ഗാ​ന്ധി​ജി​യെ​യും സ​രോ​ജി​നി നാ​യി​ഡു​വി​നെ​യും പൂ​നെ​യി​ലെ ആ​ഗാ​ഖാ​ൻ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ലും നെ​ഹ്റു​വി​നെ​യും ആ​സാ​ദി​നെ​യും മ​റ്റും അ​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ഗ​ർ കോ​ട്ട​യി​ലും പാ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ഈ ​ജ​യി​ൽ​വാ​സ​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് നെ​ഹ്റു ‘ഡി​സ്​​ക​വ​റി ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ’ എ​ഴു​തു​ന്ന​ത്.

    എ​ല്ലാ തു​റ​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ജീ​വ​സാ​ന്നി​ധ്യം​കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു ക്വി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ സ​മ​രം. വെ​ടി​വെ​പ്പു​ക​ളി​ൽ ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ ത​ട​ങ്ക​ലി​ലാ​യി.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ല​ബ്ധി​ക്ക് മു​മ്പു​ത​ന്നെ തീ​വ്ര​മ​ത​വാ​ദി​ക​ളും ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക്വി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ സ​മ​ര​ത്തെ എ​തി​ർ​ത്ത​വ​രും ഒ​റ്റു​കൊ​ടു​ത്ത​വ​രും അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സ​മ​ര​ത്തെ എ​തി​ർ​ത്ത ഹി​ന്ദു​മ​ഹാ​സ​ഭ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഗ​വ​ൺ​മെൻറി​ന് പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ സ​മ​രം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്, അ​താ​യ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​രം ഭ്രാ​ന്താ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​വ​രു​മു​ണ്ട്. ഈ ​എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ളെ​യെ​ല്ലാം മ​റി​ക​ട​ന്നാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​ന​ത സ്വാ​ത​​ന്ത്ര്യം എ​ന്ന ച​രി​ത്ര​ല​ക്ഷ്യം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത്. ജാ​തി​മ​ത വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി​പേ​രു​ടെ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ​ത്തി​ലൂ​ടെ, ത്യാ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന ഒ​രു കാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് നാം ​ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര​ത്തെ ഒ​റ്റു​കൊ​ടു​ത്ത​വ​ർ ഇ​ന്ന് രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലും ഭീ​ഷ​ണി​യി​ലാ​ഴ്ത്തു​ന്നു. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വും മ​തേ​ത​ര​ത്വ​വും ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യു​ടെ കൊ​ല​വി​ളി​ക​ളു​യ​രു​ന്നു.

    1942ലെ ​ക്വി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലെ സ്വ​ത​ന്ത്ര ഇ​ന്ത്യ​യെ ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​നെ​തി​രെ പൊ​രു​താ​ൻ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം തീ​ർ​ത്തും പ്ര​സ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന കാ​ല​മാ​ണി​ത്. സ​മ​ത്വ​വും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത, സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളെ ത​മ്മി​ൽ കൊ​ല്ലി​ക്കു​ക എ​ന്ന ദു​ര​വ​സ്​​ഥ​യാ​ണ് ഫാ​ഷി​സം.

    ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്ന്, അ​ത് ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തെ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ്. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര നാ​യ​ക​നാ​യ മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വ​ർ​ഗീ​യ ഫാ​ഷി​സ്റ്റു​ക​ൾ ഇ​ന്ന് ആ ​അ​റു​കൊ​ല​യെ പ​ര​സ്യ​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു, ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം അ​വ​ർ​ക്ക് ഒ​ത്താ​ശ ചെ​യ്യു​ന്നു. മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി, ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു, മൗ​ലാ​ന അ​ബു​ൽ​ക​ലാം ആ​സാ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ ദേ​ശീ​യ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ ച​രി​ത്ര പു​സ്​​ത​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​ട്ടി​നീ​ക്കി അ​വ​രെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഓ​ർ​മ​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​മെ​ന്ന് വ​ർ​ഗീ​യ ശ​ക്തി​ക​ൾ വ്യാ​മോ​ഹി​ക്കു​ന്ന നാ​ളു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കു​റി ക്വി​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ ദി​നം വ​ന്നെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്ന മ​ത​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും അ​ഭി​പ്രാ​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും അ​ത്യ​ന്തം അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​രി​ക്കെ മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി ഓ​തി​ത്ത​ന്ന ആ ​കൊ​ച്ചു​മ​ന്ത്രം ഇ​ന്ത്യ നി​ല​നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന ഓ​രോ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ​യും ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങ​ട്ടെ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Quit IndiaQuit India Day
    Similar News
    Next Story
    X