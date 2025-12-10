Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightArticleschevron_rightപെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​...
    Articles
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 9:56 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 9:57 PM IST

    പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ താ​ൽ​പ​ര്യ​വും നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും മ​തി​യോ?

    text_fields
    bookmark_border
    ഡോ. ​​നാ​​ജി​​യ പി.​​പി
    working women
    cancel

    ആ​​രോ​​ഗ്യ​​ക​​ര​​മാ​​യ കു​​ടും​​ബ​​ജീ​​വി​​ത​​വും ക​​രി​​യ​​റും ഒ​​ന്നി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടു​​പോ​​വു​​ന്ന സ്ത്രീ​​അ​​നു​​ഭ​​വ​​ങ്ങ​​ളെ ലേ​​ഖ​​നം ചി​​ല ല​​ളി​​ത സ​​മ​​വാ​​ക്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ലൊ​​തു​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. കു​​ടും​​ബം, അ​​തി​​ന​​ക​​ത്തെ പു​​രു​​ഷാ​​ധി​​കാ​​രം എ​​ന്നി​​വ​​യെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് പ​​ല​​ത​​ല​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ച​​ർ​​ച്ച​​ക​​ൾ ന​​ട​​ക്കാ​​റു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും ന​​മ്മു​​ടെ പൊ​​തു​​ഇ​​ട​​ങ്ങ​​ൾ സ്ത്രീ​​ജീ​​വി​​ത​​ത്തോ​​ട് എ​​ത്ര​​ത്തോ​​ളം ചേ​​ർ​​ന്നു​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്​ എ​​ന്ന​​ത് ആ​​രാ​​ലും അ​​ധി​​കം പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടാ​​ത്ത​​വി​​ഷ​​യ​​മാ​​ണ്.

    പൊ​​തു/​​സ്വ​​കാ​​ര്യ /സം​​ഘ​​ടി​​ത/​​അ​​സം​​ഘ​​ടി​​ത മേ​​ഖ​​ല​​ക​​ൾ ഏ​​തെ​​ടു​​ത്താ​​ലും പു​​രു​​ഷ​​നു​​വേ​​ണ്ടി രൂ​​പ​​ക​​ൽ​​പ​​ന ചെ​​യ്യ​​പ്പെ​​ട്ട​​ത് എ​​ന്ന​​തി​​ൽ​​നി​​ന്ന്ന​​മ്മു​​ടെ പൊ​​തു​​തൊ​​ഴി​​ൽ ഇ​​ട​​ങ്ങ​​ൾ ഏ​​റെ​​യൊ​​ന്നും മു​​ന്നോ​​ട്ടു പോ​​യി​​ട്ടി​​ല്ല. ആ​​ർ​​ത്ത​​വം, ഗ​​ർ​​ഭം, പ്ര​​സ​​വം തു​​ട​​ങ്ങി​​യ ജൈ​​വി​​ക പ്ര​​ക്രി​​യ​​ക​​ൾ മു​​ഴു​​വ​​ൻ മ​​നു​​ഷ്യ​​രാ​​ശി​​യു​​ടെ​​യും സ​​ങ്കീ​​ർ​​ണ​​ത​​യെ പ്ര​​തി​​ഫ​​ലി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​യാ​​ണ്. എ​​ന്നാ​​ൽ, പു​​രു​​ഷ​​കേ​​ന്ദ്രീ​​കൃ​​ത സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ൽ ഇ​​വ സ്ത്രീ​​ക​​ളു​​മാ​​യി​​മാ​​ത്രം ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട, അ​​പ്ര​​ധാ​​ന​​വും അ​​പ്ര​​സ​​ക്ത​​വു​​മാ​​യ ഇ​​ട​​പാ​​ടു​​ക​​ളാ​​യാ​​ണ്​ പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​ത്. പു​​രു​​ഷ​​ന്റേ​​തി​​ൽ​​നി​​ന്ന് വ്യ​​ത്യ​​സ്ത​​മാ​​യ ജൈ​​വി​​ക​​സ​​വി​​ശേ​​ഷ​​ത​​ക​​ളി​​ൽ അ​​ദൃ​​ശ്യ​​മാ​​ക്കാ​​ൻ ക​​ഴി​​യു​​ന്ന​​വ​​യെ അ​​ദൃ​​ശ്യ​​മാ​​ക്കി​​ക്കൊ​​ണ്ടോ ഗ​​ർ​​ഭം, മു​​ല​​യൂ​​ട്ട​​ൽ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ​​യെ മാ​​റ്റി​​വെ​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടോ ഒ​​ക്കെ ഈ ​​ബാ​​ധ്യ​​ത​​ക​​ളി​​ല്ലാ​​ത്ത പു​​രു​​ഷ സ​​ഹ​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​നു​​മാ​​യി മ​​ത്സ​​രി​​ക്കു​​മ്പോ​​ഴാ​​ണ്നി​​ല​​വി​​ലെ തൊ​​ഴി​​ൽ/​​വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ​​മേ​​ഖ​​ല​​ക​​ളി​​ൽ സ്ത്രീ​​ക​​ൾ​​ക്ക് വി​​ജ​​യ​​ത്തി​​ന്റെ നേ​​രി​​യ സാ​​ധ്യ​​ത​​യെ​​ങ്കി​​ലു​​മു​​ള്ള​​ത്.

    പ്ര​​ജ​​ന​​നം, ശി​​ശു​​പ​​രി​​പാ​​ല​​നം എ​​ന്നി​​വ​​ക്കാ​​യി തൊ​​ഴി​​ലി​​ൽ​​നി​​ന്നോ പ​​ഠ​​ന​​ത്തി​​ൽ​​നി​​ന്നോ ഇ​​ട​​വേ​​ള​​യെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​ൾ​​ക്ക്​ ഇ​​തേ​​മേ​​ഖ​​ല​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള തി​​രി​​ച്ചു​​വ​​ര​​വ് ഒ​​ട്ടും​​എ​​ളു​​പ്പ​​മ​​ല്ല എ​​ന്ന​​തു​​കൊ​​ണ്ടു​​ത​​ന്നെ ഗ​​ർ​​ഭ​​ധാ​​ര​​ണം വൈ​​കി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന സ്ത്രീ​​ക​​ളു​​ടെ എ​​ണ്ണ​​വും കു​​റ​​വ​​ല്ല. ആ​​രോ​​ഗ്യ​​ക​​ര​​മാ​​യ ഗ​​ർ​​ഭ​​ധാ​​ര​​ണ​​ത്തി​​ന് ഏ​​റ്റ​​വും ഉ​​ചി​​ത​​മാ​​യ​​പ്രാ​​യം ഇ​​രു​​പ​​തു​​ക​​ളും മു​​പ്പ​​തു​​ക​​ളു​​ടെ ആ​​ദ്യ​​വ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ളു​​മാ​​ണ്. വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സം, തൊ​​ഴി​​ൽ എ​​ന്നി​​വ​​യെ സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച ഏ​​റ്റ​​വും നി​​ർ​​ണാ​​യ​​ക​​മാ​​യ സ​​മ​​യം കൂ​​ടി​​യാ​​ണി​​ത്. സ്വാ​​ഭാ​​വി​​ക​​മാ​​യും മി​​ക്ക​​വ​​ർ​​ക്കും തൊ​​ഴി​​ൽ /കു​​ടും​​ബം ഏ​​തെ​​ങ്കി​​ലും ഒ​​ന്ന് തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്കേ​​ണ്ടി​​വ​​രു​​ന്നു. ഏ​​തെ​​ങ്കി​​ലും ഒ​​ന്നി​​ന് മു​​ൻ​​ഗ​​ണ​​ന ന​​ൽ​​കു​​േ​​മ്പാ​​ൾ അ​​സാ​​ധ്യ​​മോ ഏ​​റെ ക​​ട​​മ്പ​​ക​​ൾ ക​​ട​​ന്നു​​മാ​​ത്രം എ​​ത്തി​​ച്ചേ​​രാ​​നാ​​വു​​ന്ന ഒ​​രു​​ല​​ക്ഷ്യ​​സ്ഥാ​​ന​​മോ ആ​​യി ര​​ണ്ടാ​​മ​​ത്തേ​​ത് മാ​​റു​​ന്നു.

    ഇ​​നി ലേ​​ഖി​​ക അ​​ഭി​​പ്രാ​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​തു​​പോ​​ലെ ര​​ണ്ടും​​കൂ​​ടി​​ചെ​​യ്യാ​​ൻ തീ​​രു​​മാ​​നി​​ക്കു​​ന്ന സ്ത്രീ​​ക​​ൾ​​ക്ക് ഇ​​വ ബാ​​ല​​ൻ​​സ്ചെ​​യ്യാ​​ൻ താ​​ൽ​​പ​​ര്യ​​വും​​നി​​ശ്ച​​യ​​ദാ​​ർ​​ഢ്യ​​വും മാ​​ത്രം മ​​തി​​യോ? വ്യ​​വ​​സ്ഥാ​​പ​​ര​​മാ​​യ അ​​സ​​മ​​ത്വ​​ങ്ങ​​ളെ / അ​​നീ​​തി​​ക​​ളെ വ്യ​​ക്തി​​പ​​ര​​മാ​​യ ശേ​​ഷി​​കൊ​​ണ്ട്നേ​​രി​​ടാ​​നാ​​വും എ​​ന്ന ല​​ളി​​ത​​സ​​മ​​വാ​​ക്യം വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​യി​​ൽ /സാ​​മൂ​​ഹി​​ക​​ഘ​​ട​​ന​​യി​​ൽ​​അ​​ന്ത​​ർ​​ലീ​​ന​​മാ​​യി​​രി​​ക്കു​​ന്ന വി​​വേ​​ച​​ന​​ത്തെ​​യും അ​​ധി​​കാ​​ര​​ക്ര​​മ​​ത്തെ​​യും അ​​ദൃ​​ശ്യ​​വ​​ത്ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തോ​​ടൊ​​പ്പം അ​​തി​​നെ നേ​​രി​​ടേ​​ണ്ട​​തി​​ന്റെ ഉ​​ത്ത​​ര​​വാ​​ദി​​ത്തം വ്യ​​ക്തി​​ക​​ളി​​ൽ ഏ​​ൽ​​പ്പി​​ക്കു​​ക​​യും​​ചെ​​യ്യു​​ന്നു. വ്യ​​വ​​സ്ഥാ​​പ​​ര​​മാ​​യ വി​​വേ​​ച​​ന​​ങ്ങ​​ൾ സാ​​മൂ​​ഹി​​ക​​വും രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​പ​​ര​​വു​​മാ​​യി പ്ര​​ശ്ന​​വ​​ത്ക​​രി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടേ​​ണ്ട​​തു​​ണ്ട്.

    ദി​​വ​​സ​​ങ്ങ​​ൾ​​മാ​​ത്രം പ്രാ​​യ​​മാ​​യ കു​​ഞ്ഞി​​നെ മാ​​താ​​പി​​താ​​ക്ക​​ളെ ഏ​​ൽ​​പ്പി​​ച്ച് വി​​ദേ​​ശ​​ത്തേ​​ക്ക്ജോ​​ലി​​ക്ക്പോ​​വു​​ന്ന സ്ത്രീ​​ക​​ൾ, മെ​​റ്റേ​​ണി​​റ്റി​​ലീ​​വ് തി​​ക​​യാ​​തെ​​വ​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ രാ​​ജി​​വെ​​ക്കേ​​ണ്ടി​​വ​​ന്ന സ്ത്രീ​​ക​​ൾ, ഗ​​ർ​​ഭി​​ണി​​യാ​​ണ് എ​​ന്ന​​ത് മ​​റ​​ച്ചു​​വെ​​ച്ച് ഇ​​ന്റ​​ർ​​വ്യൂ​​വി​​ൽ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ക്കേ​​ണ്ടി​​വ​​രു​​ന്ന സ്ത്രീ​​ക​​ൾ ഒ​​ന്നും നി​​ശ്ച​​യ​​ദാ​​ർ​​ഢ്യ​​വും താ​​ൽ​​പ​​ര്യ​​വും ഇ​​ല്ലാ​​ത്ത​​വ​​ര​​ല്ല, മ​​റി​​ച്ച്​ വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​യാ​​ൽ തോ​​ൽ​​പ്പി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട​​വ​​രാ​​ണ്.

    മ​​ൾ​​ട്ടി ടാ​​സ്കി​​ങ്ചെ​​യ്യു​​ന്ന സ്ത്രീ​​ക​​ളെ പൊ​​തു​​വെ സൂ​​പ്പ​​ർ​​വു​​മ​​ൺ​​ എ​​ന്ന് വി​​ളി​​ക്കാ​​റു​​ണ്ട്. ജോ​​ലി/ കു​​ടും​​ബം ബാ​​ല​​ൻ​​സ്ചെ​​യ്യാ​​ൻ അ​​ത്യ​​ധ്വാ​​നം ചെ​​യ്യേ​​ണ്ടി​​വ​​രു​​ന്ന​​വ​​രാ​​ണ് ഈ ​​വി​​ശേ​​ഷ​​ണ​​ത്തി​​ന്പൊ​​തു​​വെ പാ​​ത്ര​​മാ​​വാ​​റു​​ള്ള​​ത്. ഒ​​രു അ​​തി​​മാ​​നു​​ഷ എ​​ന്ന കാ​​ൽ​​പ​​നി​​ക​​വ​​ത്ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തു​​വ​​ഴി യ​​ഥാ​​ർ​​ഥ​​ത്തി​​ൽ അ​​വ​​രു​​ടെ അ​​ത്യ​​ധ്വാ​​ന​​ത്തെ /ക്ഷീ​​ണ​​ത്തെ മ​​ഹ​​ത്ത്വ​​വ​​ത്ക​​രി​​ക്കു​​ക​​യും പ​​രാ​​തി​​ക​​ളും സ​​ഹാ​​യാ​​ഭ്യ​​ർ​​ഥ​​ന​​ക​​ളു​​മി​​ല്ലാ​​തെ ഈ ​​ഉ​​ത്ത​​ര​​വാ​​ദി​​ത്ത​​ങ്ങ​​ള​​ത്ര​​യും അ​​വ​​ർ​​ത​​ന്നെ നി​​റ​​വേ​​റ്റ​​ട്ടെ എ​​ന്ന ഒ​​ട്ടും​​റി​​യ​​ലി​​സ്റ്റി​​ക് അ​​ല്ലാ​​ത്ത പ്ര​​തീ​​ക്ഷ മു​​ന്നോ​​ട്ടു​​വെ​​ക്കു​​ക​​യു​​മാ​​ണ്ചെ​​യ്യു​​ന്ന​​ത്.

    പൊ​​തു​​വെ മ​​നു​​ഷ്യ​​സാ​​ധ്യ​​മ​​ല്ലാ​​ത്ത കാ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ ചെ​​യ്യു​​ന്ന, അ​​തി​​മാ​​നു​​ഷ​​ർ എ​​ന്ന പ​​ദ​​വി​​യി​​ലേ​​ക്ക് ഈ​​സ്ത്രീ​​ക​​ളെ കാ​​ൽ​​പ​​നി​​ക​​വ​​ത്ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് അ​​വ​​ർ​​ക്ക് ന്യാ​​യ​​മാ​​യും ല​​ഭ്യ​​മാ​​വേ​​ണ്ട പി​​ന്തു​​ണാ​​സം​​വി​​ധാ​​ന​​ങ്ങ​​ളെ അ​​നാ​​വ​​ശ്യം എ​​ന്ന​​ത​​ര​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് ല​​ഘൂ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ലേ​​ക്കാ​​ണ്എ​​ത്തി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ശാ​​രീ​​രി​​ക​​വും മാ​​ന​​സി​​ക​​വു​​മാ​​യ ആ​​രോ​​ഗ്യം പ​​ണ​​യ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി ഈ ​​സ്ത്രീ​​ക​​ൾ​​നി​​റ​​വേ​​റ്റു​​ന്ന ‘അ​​തി​​മാ​​നു​​ഷ’ അ​​ധ്വാ​​ന​​ത്തി​​ന് കൈ​​യ​​ടി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നു​​പ​​ക​​രം സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തെ കൂ​​ടു​​ത​​ൽ ആ​​രോ​​ഗ്യ​​ക​​ര​​മാ​​യ ഒ​​രു​​ഇ​​ട​​മാ​​ക്കി​​മാ​​റ്റാ​​ൻ ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​യ ഘ​​ട​​നാ​​പ​​ര​​വും സാ​​മൂ​​ഹി​​ക​​വും സാം​​സ്കാ​​രി​​ക​​വു​​മാ​​യ മാ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച്സം​​സാ​​രി​​ച്ചു​​തു​​ട​​ങ്ങാം.

    തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ന്റെ സാ​​മൂ​​ഹി​​ക​​ത

    കു​​ടും​​ബം /ക​​രി​​യ​​ർ ഏ​​തെ​​ങ്കി​​ലു​​മൊ​​ന്ന്തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്കു​​ക എ​​ന്ന​​താ​​ണ് മേ​​ൽ​​പ​​റ​​ഞ്ഞ സ​​ങ്കീ​​ർ​​ണ​​ത​​ക​​ളെ മ​​റി​​ക​​ട​​ക്കാ​​നു​​ള്ള ഏ​​റ്റ​​വും എ​​ളു​​പ്പ​​മു​​ള്ള പോം​​വ​​ഴി​​യ​​യാ​​യി പൊ​​തു​​വെ നി​​ർ​​ദേ​​ശി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടാ​​റു​​ള്ള​​ത്. ഇ​​നി ഈ ​​തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ഏ​​തൊ​​ക്കെ സ്ത്രീ​​ക​​ൾ​​ക്ക്സാ​​ധ്യ​​മാ​​ണ്? സാ​​മൂ​​ഹി​​ക /സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക /രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ​​പ​​ര​​വു​​മാ​​യ പി​​ന്നാ​​ക്ക​​സ​​മു​​ദാ​​യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്നു​​ള്ള സ്ത്രീ​​ക​​ൾ​​ക്ക് വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സം /തൊ​​ഴി​​ൽ എ​​ന്ന​​ത്കു​​ടും​​ബ​​ത്തി​​ന് പു​​റ​​ത്തു ത​​ങ്ങ​​ളെ വ്യ​​ക്തി​​പ​​ര​​മാ​​യി ശാ​​ക്തീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന ഒ​​രു ഉ​​പാ​​ധി എ​​ന്ന​​തി​​നേ​​ക്കാ​​ൾ ത​​ല​​മു​​റ​​ക​​ളാ​​യി ത​​ങ്ങ​​ൾ ക​​ട​​ന്നു​​പോ​​വു​​ന്ന വി​​വേ​​ച​​ന​​പ​​ര​​മാ​​യ സാ​​മൂ​​ഹി​​ക ബ​​ന്ധ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ​​നി​​ന്ന് കു​​ടും​​ബ​​ത്തെ​​യു​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ വി​​മോ​​ചി​​പ്പി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള ഒ​​രു മാ​​ർ​​ഗ​​മാ​​ണ്. കു​​ടും​​ബ​​ത്തി​​ന​​ക​​ത്തെ പു​​രു​​ഷാ​​ധി​​കാ​​ര​​ത്തി​​നൊ​​പ്പ​​മോ അ​​തി​​നേ​​ക്കാ​​ളോ ആ​​ഘാ​​ത​​മു​​ണ്ടാ​​ക്കു​​ന്ന സാ​​മൂ​​ഹി​​ക-​​സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക അ​​ധി​​കാ​​ര ക്ര​​മ​​ങ്ങ​​ളും ഈ ​​സ്ത്രീ​​ക​​ള്‍ പൊ​​രു​​തി ജ​​യി​​ക്കേ​​ണ്ട​​തു​​ണ്ട്. സാ​​മു​​ദാ​​യി​​ക​​ത​​യെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് കു​​ടും​​ബ​​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച്എ​​ല്ലാം വി​​ശേ​​ഷാ​​ധി​​കാ​​ര​​ങ്ങ​​ളു​​ള്ള സ​​മു​​ദാ​​യ​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ സ്ത്രീ​​ക​​ളി​​ല്‍നി​​ന്ന് വ്യ​​ത്യ​​സ്ത​​മാ​​യ കാ​​ഴ്ച​​പ്പാ​​ടു​​ക​​ളും സ​​മീ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ളും ഈ ​​സ്ത്രീ​​ക​​ളി​​ല്‍ കാ​​ണാം.

    മാ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ന്, കു​​ടും​​ബ​​ത്തി​​നു പു​​റ​​ത്ത് ത​​ങ്ങ​​ളെ ശാ​​ക്തീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന തൊ​​ഴി​​ല്‍ എ​​ന്ന​​തി​​നേ​​ക്കാ​​ള്‍ കു​​ടും​​ബ​​ത്തെ​​യു​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ ശാ​​ക്തീ​​ക​​രി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള മാ​​ർ​​ഗ​​മാ​​ണ്ഇ​​വ​​ർ​​ക്ക് വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ​​വും വ​​രു​​മാ​​ന​​മു​​ള്ള ജോ​​ലി​​യും. ത​​ന്റെ ഏ​​റ്റ​​വും ഉ​​ദാ​​ത്ത​​മാ​​യ ആ​​വി​​ഷ്‌​​കാ​​ര​​മാ​​ണ് തൊ​​ഴി​​ല്‍ എ​​ന്ന​​തു പോ​​ലു​​ള്ള കാ​​ൽ​​പ​​നി​​ക കാ​​ഴ്ച​​പ്പാ​​ടു​​ക​​ളേ​​ക്കാ​​ള്‍ അ​​തി​​ജീ​​വ​​ന​​ത്തി​​ന് ഒ​​ഴി​​ച്ചു​​കൂ​​ടാ​​ത്ത ഒ​​രു സം​​ഗ​​തി​​യാ​​യാ​​ണ്​ സ്ത്രീ​​ക​​ളും തൊ​​ഴി​​ലി​​നെ കാ​​ണു​​ന്ന​​ത്. ച​​രി​​ത്ര​​പ​​ര​​മാ​​യി ത​​ങ്ങ​​ളെ പാ​​ർ​​ശ്വ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ​​ത​​ന്നെ നി​​ല​​നി​​ർ​​ത്തു​​ന്ന അ​​ധി​​കാ​​ര​​ക്ര​​മ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കെ​​തി​​രെ​​യു​​ള്ള പ്ര​​തി​​രോ​​ധ​​ത്തി​​ന്റെ, ക​​രു​​ത​​ലി​​ന്റെ ഇ​​ടം​​കൂ​​ടി​​യാ​​യ കു​​ടും​​ബ​​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള വാ​​യ​​ന​​ക​​ൾ കീ​​ഴാ​​ള സ്ത്രീ​​വാ​​ദ എ​​ഴു​​ത്തു​​ക​​ളി​​ൽ കാ​​ണാം. കു​​ടും​​ബം/ ക​​രി​​യ​​ർ എ​​ന്ന തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് ഇ​​ത്ത​​രം സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ വ്യ​​ക്തി​​പ​​ര​​മാ​​യ അ​​ഭി​​ലാ​​ഷ​​ങ്ങ​​ൾ, താ​​ൽ​​പ​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ എ​​ന്നി​​വ​​ക്ക്പു​​റ​​ത്തു​​പോ​​വു​​ന്നു​​ണ്ട്.

    (കാ​​ലി​​ക്ക​​റ്റ്​ സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​യി​​ൽ സോ​​ഷ്യോ​​ള​​ജി വി​​ഭാ​​ഗം അ​​സി.​​പ്ര​​ഫ​​സ​​റാ​​ണ്​ ​ലേ​​ഖി​​ക)

    mailnajiyapp@gmail.com

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CareerwomenGirlsdeterminationcareer oriented
    News Summary - Do girls have enough interest and determination?
    Similar News
    Next Story
    X