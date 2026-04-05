    Posted On
    date_range 5 April 2026 7:45 AM IST
    Updated On
    date_range 5 April 2026 7:50 AM IST

    തെക്കൻ തല്ല് ഇടതിൽ ഇളക്കം; യു.ഡി.എഫ് ക്യാമ്പിന്‍റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന് കാരണങ്ങൾ നിരവധി...

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച​ക്കാ​യു​ള്ള ഇ​ട​തു​മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ട്ടം ഉ​റ​ച്ച​ പ​ടി​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളാ​യി നി​ല​കൊ​ണ്ട തെ​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ഇ​ക്കു​റി കാ​റും കോ​ളു​മാ​ണ്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് നി​ന്ന്​ തു​ട​ങ്ങി കൊ​ല്ല​വും ആ​ല​പ്പു​ഴ​യും പി​ന്നി​ട്ട്​ കോ​ട്ട​യം വ​ഴി പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ലേ​ക്ക്​ പ​ട​ർ​ന്ന ചു​വ​പ്പി​ന്‍റെ പ്ര​വാ​ഹ​ത്തി​ന്​ ഇ​ള​ക്കം ത​ട്ടു​മെ​ന്ന ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ സൂ​ച​ന​ക​ളാ​ണ്​ തീ​ര​ത്തും മ​ല​യോ​ര​ത്തും വീ​ശു​ന്ന മ​ണ്ഡ​ല​ക്കാ​റ്റി​ൽ മ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​അ​ഞ്ച്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​യി ആ​കെ​യു​ള്ള 48 സീ​റ്റി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ട്ടം 40 ഉം ​ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​ക്കൊ​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന്​ എ​ട്ടി​ൽ പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ട്ട യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഇ​ക്കു​റി അ​വ​സാ​ന ലാ​പ്പി​ലെ ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ൽ 20 മു​ത​ൽ 23 വ​രെ സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ​​ മേ​ൽ​കൈ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്​​.

    ത​ദ്ദേ​ശ ജ​ന​വി​ധി​ക്കും ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​ര​ത്തി​നും പു​റ​മേ ആ​ളി​ക്ക​ത്തു​ന്ന ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ്ണ​ക്കൊ​ള്ള​യും സി.​പി.​എ​മ്മി​​ന്‍റെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​​ലേ​ക്ക്​ വി​ര​ൽ​ചൂ​ണ്ടു​ന്ന അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലെ ജി.​സു​ധാ​ക​ര​ന്‍റെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വ​വു​മ​ട​ക്കം യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക്യാ​മ്പി​ന്‍റെ ആ​ത്​​മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​ര​വ​ധി. അ​തേ​സ​മ​യം സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കാ​മെ​ങ്കി​ലും തെ​ക്ക​ൻ കോ​ട്ട​ക​ളി​ലെ ‘പി​ടു​ത്തം വി​ടി​ല്ലെ’​ന്ന​താ​ണ്​​ ഇ​ട​ത്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ വോ​ട്ടു​വി​ഹി​തം ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ ​ ഇ​തി​ന്​ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​ക്കു​ള്ള ന്യാ​യ​വും കാ​ര​ണ​വും. ഉ​ലി​ച്ചി​ലു​ണ്ടാ​കും, പ​ക്ഷേ അ​ടി​ത്ത​റ കു​ത്തി​യൊ​ലി​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ്​ സാ​ഹ​ച​ര്യം. അ​തേ​സ​മ​യം തെ​ക്ക​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ പി​ന്തു​ണ സം​സ്ഥാ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ ത​ന്നെ ഭാ​വി തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി ആ​ശ്വാ​സം കൊ​ള്ളു​ന്ന കേ​വ​ല​മാ​യ ‘പി​ടി​ത്തം’ കൊ​ണ്ട്​ ഭ​ര​ണം പി​ടി​ക്കാ​നാ​കു​മോ എ​ന്ന​ത്​ അ​വ്യ​ക്​​തം.

    കൊ​ല്ല​ത്തെ ആ​കെ​യു​ള്ള 11 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ട്ടം കു​ണ്ട​റ​യി​ലും ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള​ളി​യി​ലും മാ​ത്ര​മാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്‍റെ പ​രി​ക്ക്​ തീ​ർ​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ പ​ത്ത​നാ​പു​ര​വും കൊ​ല്ല​വും ച​വ​റ​യു​മ​ട​ക്കം അ​ഞ്ച്​ മു​ത​ൽ ആ​റ്​ വ​രെ സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഉ​റ​ച്ച പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ണ്ട്. കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര​യി​ലും കു​ന്ന​ത്തൂ​രി​ലും ഇ​ര​വി​പു​ര​ത്തും ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​വും. മൂ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി​മാ​ര​ട​ക്കം ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ ആ​റ്​ സി​റ്റി​ങ്​ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന ഇ​വി​ടെ സി.​പി.​എ​മ്മും നി​ല​നി​ൽ​പി​നാ​യു​ള്ള പോ​രി​ലാ​ണ്.

    കോ​ട്ട​യ​ത്ത്​ പ​രാ​ജ​യം മ​ര​ണ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്കും അ​ഭി​മാ​ന​പ്പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ അ​ഞ്ചും യു.​ഡി.​എ​ഫും നാ​ലും സീ​റ്റു​ക​ൾ കൈ​യ്യാ​ളു​ന്ന ഇ​വി​ടെ ​ ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ്​ മ​ത്സ​രം. മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ അ​ങ്ങോ​ട്ടു​മി​ങ്ങോ​ട്ടും മാ​റി​യാ​ലും അ​ന്തി​മ​ഫ​ല​ത്തി​ൽ ‘അ​ഞ്ച്​-​നാ​ല്’, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ‘നാ​ല്​-​അ​ഞ്ച്​’ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നേ​രി​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ലാ​കും ഫി​നി​ഷി​ങ്. വൈ​ക്ക​ത്തും ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി​യി​ലും പൂ​ഞ്ഞാ​റി​ലും ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി വ​ലി​യ​ പ്ര​തീ​ക്ഷ പു​ല​ർ​ത്തു​ന്നു. ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​രി​ൽ ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​രം. കോ​ട്ട​യ​വും ക​ടു​ത്തു​രു​ത്തി​യി​ലും പു​തു​പ്പ​ള്ളി​യി​ലും പാ​ലാ​യി​ലു​മാ​ണ്​​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ. പാ​ലാ​യി​ൽ ജോ​സ്​ കെ.​മാ​ണി​ക്കു​ള്ള ജ​ന​വി​ധി കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ എം ​എ​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി​യു​​​ടെ അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​​ന്‍റെ വി​ധി​യെ​ഴു​ത്തു​കൂ​ടി​യാ​കും.

    ഒ​ൻ​പ​ത്​ സീ​റ്റു​ള്ള ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​ക്ക്​ കാ​ര്യ​മാ​യ പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ്​ അ​വ​സാ​ന ചി​​ത്രം. നി​ല​വി​ൽ ഹ​രി​പ്പാ​ടൊ​ഴി​കെ എ​ട്ടി​ട​ത്തും ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യാ​ണ്​ കൈ​യ്യാ​ളു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ത്​ അ​ഞ്ചാ​യി ചു​രു​ക്കാ​ൻ കാ​ര്യ​മാ​യി വി​യ​ർ​പ്പൊ​ഴു​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്. ജി.​സു​ധാ​ക​ര​ൻ ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലും അ​രൂ​രി​ലും കു​ട്ട​നാ​ട്ടി​ലും കാ​യം​കു​ള​ത്തു​മെ​ല്ലാം ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​രം. ഹ​രി​പ്പാ​ട്​ ഏ​റെ കു​റെ ഉ​റ​പ്പി​ച്ച മ​ട്ടി​ലും.

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ൽ പ​ക്ഷേ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​രെ തി​രി​ച്ചാ​ണ്. അ​ഞ്ചി​ൽ നാ​ലും നേ​ടു​മെ​ന്ന​താ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ആ​ത്​​മ​വി​ശ്വാ​സം. ത​രം​ഗ​മെ​ങ്കി​ൽ തി​രു​വ​ല്ല​യും ഒ​പ്പം കൂ​ടു​​മെ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക​രു​തു​ന്നു. ആ​റ​ൻ​മു​ള​യി​ൽ മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ർ​ജ്ജി​​ന്‍റെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വം ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​റ്റു​ര​ക്ക​ൽ കൂ​ടി​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ട്ടം അ​ഞ്ച്​ സീ​റ്റു​ക​ളു​മാ​യി കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നൊ​പ്പം മ​റു​ചേ​രി​യി​ലേ​ക്ക്​ കൂ​റു​മാ​റി​യ ജി​ല്ല​യി​ൽ ‘ഇ​ട​തു​പ​പ്പ​ച്ച്’​ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​ണ്​ സി.​പി.​എം വി​യ​ർ​പ്പൊ​ഴു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    14 സീ​റ്റു​ള്ള ത​ല​സ്ഥാ​ന ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള​ള കോ​വ​ള​ത്തി​ന്​ പു​റ​മേ വ​ർ​ക്ക​ല, അ​രു​വി​ക്ക​ര, കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട, വ​ട്ടി​യൂ​ർ​കാ​വ​ട​ക്കം നേ​ർ പ​കു​തി​യെ​ങ്കി​ലും ഒ​പ്പം കൂ​ട്ടു​മെ​ന്നാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക്യാ​മ്പി​ന്‍റെ ​ഉ​റ​ച്ച പ്ര​തീ​ക്ഷ. 2001 ൽ ​എം.​വി രാ​ഘ​വ​ന്​ ശേ​ഷം സി.എം.പിയുടെ നി​യ​മ​സ​ഭ പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​ത്തി​ന്​ പേ​രാ​ടു​ന്ന സി.​പി. ജോ​ൺ ( തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം) വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്. വാ​മ​ന​പു​ര​ത്തും ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴും ക​ടു​ത്ത പോ​രും. ബി.​ജെ.​പി സ്വ​പ്നം കാ​ണു​ന്ന നേ​മം, ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ത്രി​കോ​ണ​പ്പോ​ര്​ ത്രി​ല്ല​ർ മൂ​ഡി​ൽ പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​വും.

