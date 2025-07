ഏ​ത് ഊ​രാ​ക്കു​ടു​ക്കും ഒ​റ്റ​വെ​ട്ടി​ന് അ​ഴി​യും. എ​ന്നാ​ൽ,ഗ​സ്സ​ക്കു​മേ​ൽ സ​യ​ണി​സ​മി​ട്ട ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്കു​ടു​ക്ക് അ​ഴി​ക്കും തോ​റും കു​രു​ങ്ങും. അ​പ്പം ചോ​ദി​ച്ച പ​ട്ടി​ണി​പ്പാ​വ​ങ്ങ​ളോ​ട് പാ​രി​സി​ലെ പ​ഴ​യ രാ​ജ​കു​മാ​രി എ​ന്താ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കേ​ക്ക് ക​ഴി​ച്ചു​കൂ​ടേ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച​ത് അ​വ​രു​ടെ വി​വ​ര​ക്കേ​ടു​കൊ​ണ്ടു കൂ​ടി​യാ​വ​ണം! ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് ക്യൂ ​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​രെ വെ​ടി​വെ​ച്ചു കൊ​ല്ലു​ന്ന, സ​യ​ണി​സം കു​ട്ടി​ക​ളോ​ട് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ക്രൂ​ര​ത​ക്ക് സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ല

അ​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ നേ​ര​മെ​ങ്കി​ൽ, അ​ത്ര​യും നേ​രം, ഒ​ടു​വി​ൽ ഗ​സ്സ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഒ​ഴി​ച്ചി​ടാ​നു​ള്ള സാ​ർ​വ ദേ​ശീ​യ ജ​നാ​യ​ത്ത സ​ന്ന​ദ്ധ​ത, തു​ട​ർ​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ത​ന്നെ ഒ​ഴി​ച്ചി​ടാ​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, സ​യ​ണി​സ​ത്തെ​യും സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ത്തെ​യും അ​വ​രു​ടെ ന​ട്ടെ​ല്ലാ​യി മാ​റി​യ, ആ​ഗോ​ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ വ്യൂ​ഹ​ത്തെ​യും ഒ​രു സം​ശ​യ​വു​മി​ല്ല, ഉ​റ​പ്പാ​ണ്, അ​ത് അ​ത്യ​ധി​കം ന​ടു​ക്കം കൊ​ള്ളി​ക്കും. ഒ​രാ​ഴ്ച​ത്തെ പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക അ​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ അ​ഥ​വാ പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക മൗ​ന​സ​മ​രം, അ​തോ​ടെ മ​ഹാ​പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​മാ​യി മാ​റും.

പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ൾ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സി​നി​മ​ക​ൾ ക​വി​ത​ക​ൾ പാ​ട്ടു​ക​ൾ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ ബ​ഹി​ഷ്ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കൊ​പ്പം ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മൗ​ന​വും സ​മ​ര​മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞു എ​ന്നു​ള്ള​ത് കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ സ​യ​ണി​സ്റ്റ് സം​ഘ​ത്തെ സം​ഭ്രാ​ന്ത​രാ​ക്കും. മൗ​നം മു​ഴ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ആ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി എ​ന്ന് മ​റ്റാ​രേ​ക്കാ​ളും മു​മ്പേ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഇ​നി അ​വ​രും നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​വും. നി​സ്സ​ഹാ​യ​രു​ടെ കൂ​ട്ട​നി​ല​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം, മൗ​ന​വും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ മ​ർ​മം തു​ള​ച്ച് ഒ​രു വെ​ടി​യു​ണ്ട ക​ണ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​പോ​വും.

ശ​ബ്ദ​വും മൗ​ന​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള നി​താ​ന്ത സൗ​ഭ്രാ​ത്രം ത​ന്നെ​യാ​ണ്, ര​ണ്ടി​നും ഒ​രേ​സ​മ​യം സൂ​ക്ഷ്മ​ത ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. മ​ഹ​ത്താ​യൊ​രു ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ണ്ണി ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ വി​പ​രീ​ത​ങ്ങ​ളാ​യ​ല്ല, വീ​ര്യ​വി​സ്​​ഫോ​ട​ന​മാ​യ​വ വി​ക​സി​ക്കും. നി​സ്സ​ഹാ​യ​രു​ടെ, സ​മ​ര​മൗ​നം, അ​ധി​നി​വേ​ശ ബ​ന്ധു​ജ​ന​ശ​ക​തി​ക​ളു​ടെ നി​സ്സം​ഗ​ത​ക്ക്, അ​തോ​ടെ അ​ന്ത്യം കു​റി​ക്കും. അ​പ്പോ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന വാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം, പ​റ​യ​പ്പെ​ടാ​തെ പോ​യ വാ​ക്കും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ ശി​ര​സ്സി​നു​മേ​ൽ ഒ​രു മി​സ്സൈ​ൽ എ​ന്ന​പോ​ൽ പ​തി​ക്കും. നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ളു​പ്പം കൊ​ന്നു​ത​ള്ളാ​ൻ ക​ഴി​യും​വി​ധം വെ​റും എ​ണ്ണ​ങ്ങ​ള​ല്ല ഞ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന, സ​യ​ണി​സ്റ്റു​ക​ൾ കൊ​ന്ന പ്ര​ശ​സ്​​ത പ്ര​തി​രോ​ധ ക​വി റ​ഫാ​ത്ത് അ​ൽ​അ​രീ​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സ​മ​ര​യോ​ദ്ധാ​ക്ക​ളു​ടെ ശ​ബ്ദം​കൂ​ടി​യാ​ണ്, സ​മ​ര​മൗ​ന​ത്തി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങു​ന്ന​ത്, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങേ​ണ്ട​ത്.

സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വം ബ​ലാ​ൽ​ക്കാ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​ക്കി​യ, എ​ത്ര​യെ​ത്ര​യോ വി​പ്ല​വ​കാ​രി​ക​ളു​ടെ സ​മ​ര​സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ്, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മൗ​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​കാ​ശ​ത്തി​ൽ സ​മ​ര​സൂ​ര്യ​നാ​യി ജ്വ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ക​മ്പോ​ള​ത്തി​ന്റെ കു​ലു​ക്കി​ക്കു​ത്തി​നും ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്റെ ക​ത്തി​ക്കു​ത്തി​നും കി​നാ​വു കാ​ണാ​നാ​വാ​ത്ത ധീ​ര​സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​നാ​ണ്, ന​മ്മു​ടെ രാ​ത്രി​ക​ളി​ലെ അ​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ ഇ​പ്പോ​ൾ സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്നൊ​രി​ക്ക​ലും പി​ന്നോ​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മാ​ണ്, ആ ​മൗ​ന​ത്തി​ൽ മു​ഷ്​​ടി​ചു​രു​ട്ടു​ന്ന​ത്. പ​ല​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഞ​ങ്ങ​ൾ ശ​ബ്ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​വ​ഭാ​ഷ​ക​ൾ​ക്കും ഒ​ത്തു​ചേ​രാ​നാ​വു​ന്നൊ​രു സ​മ​ര​നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​യി​ൽ​വെ​ച്ച് സ​മ​കാ​ലം അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു.

ഫ​ല​സ്​​തീ​ൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ നി​ർ​മി​ച്ചു ന​ൽ​കി​യ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ക​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ്വ​ന്തം സ്​​കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കു നേ​രെ നി​സ്സ​ഹാ​യ​രാ​യി നോ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളും ക​ല്ലി​ന്മേ​ൽ ക​ല്ല് ബാ​ക്കി​വെ​ക്കാ​തെ പൊ​ളി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ആ​ശു​പ​ത്രി അ​വ​ശി​ഷ്​​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന രോ​ഗി​ക​ളും; അ​യ​ന​സ്​​കോ​യു​ടെ അ​മേ​ദി നാ​ട​ക​ത്തി​ലെ വ​ള​രു​ന്ന ശ​വ​ത്തെ, അ​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ശ​വ​ക്കൂ​മ്പാ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രു മൗ​ന​ത്തി​ലും ഒ​തു​ങ്ങു​ക​യി​ല്ല, ഒ​രി​ക്ക​ലും ഒ​തു​ക്കാ​നാ​വു​ക​യി​ല്ല.

ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സ​യ​ണി​സം കൊ​ന്ന ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ റ​ഫാ​ത്ത് അ​ൽ​അ​രീ​ർ എ​ഴു​തി​യ ഞാ​ൻ മ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ ജീ​വി​ക്ക​ണം, എ​ന്റെ ക​ഥ പ​റ​യാ​നാ​യി എ​ന്നു​ള്ള വാ​ക്യ​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മൗ​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​മു​ഖ​മാ​വേ​ണ്ട​ത്. ഭൂ​മി​യി​ലെ ന​ര​ക​മാ​ക്കി ഗ​സ്സ​യെ മാ​റ്റി​യ​വ​ർ, വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തെ ഭ​യ​ന്ന് മു​ൻ​കൂ​റാ​യി കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ക​വി​യാ​യ ഹ​യിം ന​ഹാം ബി​യാ​ലി​ക്കെ​ന്റ്, ഒ​രു കൊ​ച്ചു​കു​ട്ടി​യു​ടെ ചോ​ര​ക്ക് തു​ല്യ​മാ​യ പ്ര​തി​കാ​രം ഒ​രു ചെ​കു​ത്താ​നും ഇ​തേ​വ​രെ​യും ക​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന വ​രി​ക​ൾ മ​റ​ക്ക​രു​ത്. കൊ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​ട്ട​ഹാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളെ മാ​റോ​ടു​ചേ​ർ​ത്ത്, ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​പ് തു​ട​രു​ന്ന, അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഫ​ല​സ്​​തീ​ൻ​കാ​രു​ടെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യി​ൽ നി​റ​യു​ന്ന​ത്, ക​രു​ണ​യും ക​രു​ത്തു​മാ​ണ്. ര​ക​ത​സാ​ക്ഷി​ക​ൾ എ​പ്പോ​ഴും നീ​തി​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ മാ​ർ​ച്ചി​ൽ വ​ഴി​കാ​ട്ടി​ക​ളാ​യി അ​വ​ർ​ക്കു മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്. സ​യ​ണി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് മാ​യ്ച്ചു​ക​ള​യാ​നാ​വാ​ത്ത ആ ​ധീ​ര​സ്​​മ​ര​ണ​ക​ളു​ടെ ശ​ക്തി​യാ​ലാ​ണ്, ശ​വ​കൂ​മ്പാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ​നി​ന്നും പി​ന്നോ​ട്ടേ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന അ​വ​രു​ടെ ഉ​റ​പ്പു​ക​ൾ ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്.

അ​വി​ശ്വ​സ​നീ​യം എ​ന്ന വാ​ക്കി​ലോ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​തി​ശ​യം എ​ന്ന മ​റ്റൊ​രു വാ​ക്കി​ലോ ഒ​തു​ങ്ങാ​നോ ഒ​തു​ക്കാ​നോ ആ​വാ​ത്ത​വി​ധ​മു​ള്ളൊ​രു സ​മ​ര​വീ​ര്യ​മാ​ണ് ഗ​സ്സ​യി​ൽ പ്ര​തി​കൂ​ല അ​വ​സ്​​ഥ​ക​ളെ വ​ക​വെ​ക്കാ​തെ, തി​ന്നാ​ൻ ഗോ​ത​മ്പും കു​ടി​ക്കാ​ൻ വെ​ള്ള​വും ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നാം ​ന​മ്മു​ടെ സ്​​നേ​ഹം തി​ന്നു​ക​യും വി​യ​ർ​പ്പ് കു​ടി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം എ​ന്ന ക​വി​വാ​ക്യ​ത്തെ സ​ത്യ​പ്പെ​ടു​ത്തും​വി​ധം ശ​ക്ത​മാ​വു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ത്തെ വ​ൻ​ശ​ക്തി​ക​ളോ​ടാ​ണ്, ഒ​ന്നു​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രാ​ക്കി മാ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട, ഒ​രു ജ​ന​ത സ്വ​ന്തം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി​യും മാ​നു​ഷി​ക​മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി​യും ഇ​ന്ന​ത്തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, വി​ജ​യം എ​ത്ര​യോ വി​ദൂ​ര​ത്താ​വാ​മെ​ന്ന​റി​ഞ്ഞി​ട്ടും പൊ​രു​തി​ക്കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

ഇ​ന്ന​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നാ​ളെ ലോ​ക ദേ​ശീ​യ വി​മോ​ച​ന പോ​രാ​ട്ട​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഗ​സ്സ അ​മ്പ​ര​പ്പി​ക്കു​ക​യും ആ​വേ​ശം കൊ​ള്ളി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന വേ​റി​ട്ട ഒ​ര​ധ്യാ​യ​മാ​യി സ്​​ഥാ​നം കൈ​യേ​ൽ​ക്കും. എ​ന്നെ നേ​രെ​യാ​ക്ക​ണ​മേ/ വ​ള​യാ​ത്ത​തും വ​ഴ​ങ്ങാ​ത്ത​തു​മാ​ക്ക​ണ​മേ/ എ​ന്നെ മൂ​ർ​ച്ച​യു​ള്ള​താ​ക്ക​ണ​മേ/ മു​റി​യ്ക്കു​ന്ന​തും തു​ള​യ്ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ക്ക​ണ​മേ/ ഞാ​ൻ ഉ​രു​ക്കാ​ണ്, എ​ന്റെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന ഇ​താ​ണ് എ​ന്ന അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ക​വി കാ​ൾ സാ​ൻ​ഡ്ബ​ർ​ഗി​ന്റെ ഉ​രു​ക്കി​ന്റെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യി​ൽ കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​സ്​​മ​യം കൂ​ടി​ക്ക​ല​രു​മ്പോ​ൾ, അ​ത് പൊ​രു​തു​ന്ന ഗ​സ്സ​യാ​വും! കാ​രു​ണ്യം തു​ളു​മ്പു​ന്ന ധീ​ര​ത​ക്ക് പ​ക​ര​മു​ള്ള, ഒ​റ്റ​വാ​ക്കാ​യി നാ​ളെ ഗ​സ്സ സ​ർ​വ നി​ഘ​ണ്ടു​ക​ളി​ലും നി​റ​യും, നി​റ​യ​ണം.

ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന്, പാ​ഴാ​യി​പ്പോ​വു​ന്ന സ​മാ​ധാ​ന പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന്, സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണം​പോ​ലും ത​ട്ടി​പ്പ​റി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന നെ​ത​ന്യാ​ഹു​ത്ത​ര​ത്തി​ന്റെ ക്രൂ​ര​ത​ക​ൾ ക​ണ്ട് ഉ​തി​രു​ന്ന ക​ണ്ണീ​ർ​ത്തു​ള്ളി​ക​ൾ​ക്ക്, ഇ​പ്പോ​ഴ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​പ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലും തീ ​തു​ള്ളി​ക​ളാ​വാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ തീ​ക്ക് അ​തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​നം ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടും. എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ശ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​രു​പോ​ലെ വി​ശ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​ക പ്ര​ദേ​ശം ഇ​ന്ന് ഗ​സ്സ​മാ​ത്ര​മാ​ണ്. എ​ല്ലാ യു​ദ്ധോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​ക്കാ​ളും രൂ​ക്ഷ​മാ​യ മ​റ്റൊ​രു തീ ​തു​പ്പും മി​സൈ​ലാ​യി, ഒ​രു ജ​ന​ത​യെ പ​ട്ടി​ണി​ക്കി​ട​ൽ, ഇ​തി​നു​മു​മ്പ്, ഈ ​വി​ധം ലോ​ക​ത്തെ​വി​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ല. മു​ഴ​ങ്ങു​മോ ന​മ്മു​ടെ അ​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ മൗ​ന​ത്തി​ൽ ആ ​മ​ഹാ​സ​ങ്ക​ട​ങ്ങ​ൾ മു​ഴു​വ​നും?

അ​സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ ചി​ല​പ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലും നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത​യോ​ടെ മാ​ത്രം അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കൂ​ടി ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​വു​മോ ന​മ്മു​ടെ അ​സ്​​തി​ത്വം! അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന് നൊ​​ബേ​ൽ സ​മ്മാ​നം ന​ൽ​കാ​ൻ, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി നെ​ത​ന്യാ​ഹു റെ​ക്ക​മ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യും വി​ധം ലോ​കം അ​ശ്ലീ​ല​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ, പ​ന്തം ക​ണ്ട പെ​രു​ച്ചാ​ഴി​യെ​പ്പോ​ലെ പ​ക​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്! സോ​റി! ആ ​ഉ​പ​മ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്നു. കാ​ര​ണം ആ ​ഉ​പ​മ പ​ന്ത​ത്തി​നും പു​തി​യ പെ​രു​ച്ചാ​ഴി​ക​ൾ​ക്കും നാ​ണ​ക്കേ​ടു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ!

ലോ​ക സ​മാ​ധാ​നം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, നീ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​മാ​വു​ക എ​ന്ന മ​ഹോ​ന്ന​ത​മാ​യ പ​ണി​യൊ​ന്നും ഇ​നി ത​ങ്ങ​ളെ​ക്കൊ​ണ്ടാ​വു​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ്, സ്വ​യം പി​രി​ഞ്ഞു​പോ​വു​ന്ന​ത​ല്ലേ, ഐ​ക്യം ഏ​റ​ക്കു​റെ ഇ​ല്ലാ​താ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​ക്ക് ന​ല്ല​ത്? സ​മീ​ഹ് അ​ൽ ക്വാ​സിം എ​ന്ന ഫ​ല​സ്​​തീ​നി​യ​ൻ ക​വി ‘യു ​എ​ന്നി​ലെ ഉ​ടു​ത്തൊ​രു​ങ്ങി​യ മാ​ന്യ​ന്മാ​രോ​ട്’ എ​ന്ന ക​വി​ത​യി​ൽ മു​മ്പ് ചോ​ദി​ച്ച​താ​ണി​ത്. കി​ലോ മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള പ്ര​സ്​​താ​വ​ന​ക​ൾ, മ​ധു​ര​മു​ള്ള വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഉ​രു​ക്കു​പോ​ലു​ള്ള ഉ​റ​പ്പു​ക​ൾ എ​ല്ലാം ഒ​ലി​ച്ചു​പോ​യ​ത്, നൈ​ൽ​ന​ദി​യി​ലെ വെ​ള്ള​ത്തി​ല​ല്ല, നെ​ഞ്ചു​പൊ​ട്ടി​പ്പി​ള​ർ​ന്ന ഒ​രു ജ​ന​ത​യു​ടെ മൂ​ല്യ​ബോ​ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചോ​ര​യി​ലാ​ണ്. ‘Let me be a tool/ strong as the anger of God/ great as the forge of the Sun/ True as the vow of the moon/ Let me be steel’ (Prayers of Steel).

ഗ​സ്സ പൊ​രു​തു​ന്ന​ത്, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​വാ​ന​ല്ല, ട്രം​പി​ന്റെ പ്ര​ല​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​തോ​ർ​ക്കാ​ന​ല്ല, ശ​ബ്ദ​മി​ല്ലാ​താ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ പാ​ഴ് വാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് കീ​ഴൊ​തു​ങ്ങാ​ന​ല്ല, പു​തി​യ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും അ​വ​കാ​ശം നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ന​ല്ല, എ​ന്നും ഗ​സ്സ​യാ​യി​രി​ക്കാ​നാ​ണ്. ഉ​രു​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​റ​പ്പു​ള്ള ഉ​രു​ക്കാ​യി​രി​ക്കാ​ൻ കൊ​തി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ! സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്​​തീ​ൻ സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ്, അ​വ​ർ പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്ന​തും പൊ​രു​തു​ന്ന​തും.

മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി ജീ​വി​ക്കു​മ്പോ​ഴും അ​വ​ർ മ​ന​സ്സി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് സ്വ​ന്തം രാ​ജ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള മ​ര​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​ണ്. മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴും അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ​പ്പോ​ലും അ​വ​ർ വി​ളി​ച്ച​ത് ഗ​സ്സ, അ​ക്ക ഹൈ​ഫ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ സ്വ​ന്തം പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ചു​വ​പ്പ് പ​ട​ർ​ന്ന സ​മ​ര​സ്​​മ​ര​ണ​ക​ൾ ഇ​ര​മ്പു​ന്ന പേ​രു​ക​ളി​ലാ​ണ്. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്കും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്കും ശ്മ​ശാ​ന​ത്തി​നും ഇ​ടാ​നു​ള്ള പേ​രു​ക​ളാ​യി മ​ന​സ്സി​ൽ അ​വ​ർ ക​രു​തി​വെ​ച്ച പേ​രു​ക​ളി​ൽ എ​രി​യു​ന്ന​ത് നി​ഷ്ക്രി​യ​സ്​​ഥ​ല​നാ​മ​ങ്ങ​ള​ല്ല, സ​മ​ര​സ്​​മ​ര​ണ​ക​ളു​ടെ ക​ന​ലു​ക​ളാ​ണ്.

ചു​രു​ക്കെ​ഴു​ത്തു​ക​ളാ​യി മാ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട പ​ല ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു ജ​ന​ത​യെ അ​കാ​ര​ണ​മാ​യി നി​ലം​പ​രി​ശാ​ക്കി​യ, മൂ​ർ​ച്ച​യു​ള്ള ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന്, നാം ​മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ത്ത​ത്, അ​ത് മ​ര​വി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റി​പ്പോ​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി, അ​നി​ശ്ചി​ത​മാ​വു​ന്ന ഭാ​വി എ​ന്ന അ​ടി​ക്കു​റി​പ്പ് ന​ൽ​കി, ത​ക​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഗ​സ്സ​യി​ലെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്​​കൂ​ൾ നോ​ക്കി ഫ​ല​സ്​​തീ​ൻ മ​ക്ക​ൾ നി​ൽ​ക്കു​ന്നൊ​രു ചി​ത്രം ഹി​ന്ദു പ​ത്രം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. (Uncertain future, Palestinians lookout from balcony by an UNRWA School that was struck by Israel in Gaza City. July 6/ 2025). ഇ​തി​ലെ അ​ൺ​റ​വ സ്​​കൂ​ൾ(UNRWA) എ​ന്ന ചു​രു​ക്കെ​ഴു​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ത​ന്നെ ക​ര​യു​ന്ന​ത്, ഗ​സ്സ​യി​ലെ എ​ത്ര​യെ​ത്ര​യോ സ്വ​ദേ​ശി സ്​​കൂ​ളു​ക​ൾ പ​ല​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​ക്ര​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​മാ​ണ്. അ​ത് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​ചു​രു​ക്കെ​ഴു​ത്തൊ​ന്ന് നി​വ​ർ​ത്തി വാ​യി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്രം മ​തി​യാ​വും. ഫ​ല​സ്​​തീ​ൻ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ സ്​​കൂ​ളു​ക​ളും ക്യാ​മ്പു​ക​ളും ത​ക​ർ​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴും ഒ​ന്നും ചെ​യ്യാ​നാ​വാ​ത്ത നി​സ്സ​ഹാ​യാ​വ​സ്​​ഥ​യി​ലാ​ണ്, അ​തി​നൊ​രു താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ആ​ശ്വാ​സ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ‘United Nations Relief and works Agency for Palestinian refugees in the Near East (UNRWA-1949)’ എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്.

അ​തു​ണ്ടാ​ക്കി​യ സ്​​ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ത​ന്നെ ത​ക​ർ​ത്തി​ട്ടും ന​ഷ്​​ട​പ​രി​ഹാ​രം പോ​ലും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​നാ​വാ​ത്ത വി​ധ​മു​ള്ള ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ നി​ഷ്ക്രി​യ​ത്വ​ത്തി​ന് നാം ​എ​ന്തു പേ​രി​ടും? അ​തു​പോ​ലെ​ത​ന്നെ നി​വ​ർ​ത്തി വാ​യി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്, ഇ​ഡി​ക്വാ എ​ന്ന ‘IDICVA’ എ​ന്ന ചു​രു​ക്കെ​ഴു​ത്തും. 1982ലാ​ണ് ജൂ​ൺ 4നെ ​ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ പീ​ഡി​ത കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ദി​ന​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ ശി​ശു​ദി​ന​മ​ല്ല, പീ​ഡി​ത ശി​ശു​ദി​നം. ഇ​ഡി​ക്വാ എ​ന്ന ചു​രു​ക്കെ​ഴു​ത്തി​ൽ ച​ങ്ക് കു​ത്തി​ത്തു​ള​ക്കു​ന്ന ചോ​ര ആ​ദ്യം ക​ണ്ണി​ൽ​പെ​ടി​ല്ല. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ര​ക​ളാ​യ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ ഓ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ർ​വ​ദേ​ശീ​യ ദി​നം (International day of innocent children victims of aggression) എ​ന്ന് വി​സ്​​ത​രി​ച്ചു​ത​ന്നെ വാ​യി​ക്ക​ണം. ക​ള്ള​പ്പ​റ​ങ്കി എ​ന്ന് പോ​ർ​ചു​ഗീ​സ്​ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തെ​യും ക്ണാ​പ്പ​ൻ എ​ന്ന് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തെ​യും സ്വ​ന്തം ഭാ​ഷ​യി​ലും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ, അ​ധി​നി​വേ​ശ വി​രു​ദ്ധ ജ​ന​ഭാ​വ​ന, സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ ന​വ​ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് സ​യ​ണി​സ​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ, ആ ​വി​ധ​മൊ​രു വാ​ക്കു​പോ​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​വാ​തെ എ​ന്തേ സ്​​തം​ഭി​ച്ചു​പോ​വാ​ൻ? മ​തി​യാ​വി​ല്ല അ​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ മൗ​നം!

കൊ​ല്ല് അ​വ​ളെ, ച​ത​യ്ക്ക​വ​രെ, അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ന് അ​ന്ത്യം (Kill the Queen, Lynch our leaders, Death to IDF) എ​ന്ന ബോ​ബി വൈ​ലാ​ന്റെ​യും ബോം​ബൈ​വി​ലാ​ന്റെ​യും തോ​റ്റം​പാ​ട്ടു​ക​ളെ തോ​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന, മാ​റ്റം പാ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഈ​ര​ടി​ക​ൾ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ന​മ്മു​ടെ അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​ർ മൗ​ന​സ​മ​ര​ത്തി​ൽ കൊ​ടു​ങ്കാ​റ്റു​ക​ൾ അ​ഴി​ച്ചു​വി​ടു​ന്നി​ല്ല?

‘കാ​ര​മ​സോ​വ് സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​ർ’ എ​ന്ന ദ​സ്ത​യേ​വ്സ്കി​യു​ടെ നോ​വ​ലി​ൽ, മ​ത​​ദ്രോ​ഹ വി​ചാ​ര​ക​നെ, ക്രി​സ്​​തു അ​ട​പ​ട​ലം ഉ​ല​ച്ചു​ക​ള​ഞ്ഞ​ത്, മൗ​ന​ത്തി​ന്റെ ശ​ക്തി​കൊ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് ഒ​ര​തി​ശ​യ​ത്തോ​ടെ വാ​യി​ച്ച​തോ​ർ​ക്കു​ന്നു. കാ​രാ​ഗൃ​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക്രി​സ്​​തു​ദേ​വ​നെ വ​ലി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞ, മ​ത​​ദ്രോ​ഹ വി​ചാ​ര​ക​ൻ, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രെ പ​ല​ത​രം കു​റ്റാ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടും അ​വ​യി​ലൊ​ന്നി​നോ​ടും ശ​ബ്ദാ​യ​മാ​ന​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​തെ, പ​ർ​വ​ത​സ​മാ​ന​നാ​യി എ​ങ്കി​ലും ശാ​ന്ത​ഗം​ഭീ​ര​നാ​യി ക്രി​സ്​​തു നി​വ​ർ​ന്നു നി​ന്നു.

അ​ക്ഷോ​ഭ്യ​നാ​യ ആ ​ക്രി​സ്​​തു​വി​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ ത​ള​ർ​ന്ന്, നീ ​എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു വാ​ക്കെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു വാ​ക്ക് പ​റ​യൂ, നി​ന്റെ ഭ്രാ​ന്ത് പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​മൗ​ന​മാ​ണ് എ​നി​ക്ക് സ​ഹി​ച്ചു​കൂ​ടാ​ത്ത​ത് എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ, നി​സ്സ​ഹാ​യ​നാ​യ മ​ത​​ദ്രോ​ഹ​വി​ചാ​ര​ക​ന്റെ ക​വി​ളി​ൽ, എ​ന്നി​ട്ടും സ്​​നേ​ഹ​പൂ​ർ​വം ക്രി​സ്​​തു ചും​ബി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു! അ​പ്പോ​ൾ ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണ​ത് ത​ട​വ​റ​യും മ​ത​​ദ്രോ​ഹ​വി​ചാ​ര​ക​നും അ​ധി​നി​വേ​ശ മൂ​ല്യ​വ്യ​വ​സ്​​ഥ മു​ഴു​വ​നു​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ലി​പ്പോ​ൾ ആ​വി​ധ​മു​ള്ള അ​സാ​ധാ​ര​ണ മൗ​നം​കൊ​ണ്ട് മാ​ത്രം മ​റി​ച്ചി​ടാ​നാ​വു​ന്ന​ത​ല്ല, മ​ത​​ദ്രോ​ഹ വി​ചാ​ര​ക​നേ​ക്കാ​ൾ അ​ധി​കാ​രോ​ന്മ​ത്ത​ത​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ട്രം​പും നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വും. അ​വ​ര​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ല സ്​​നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു ചെ​റു ചും​ബ​നം​പോ​ലും.