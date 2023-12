ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പോകുമെന്ന് കരുതിയില്ല

cancel camera_alt പ്രശാന്ത് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഛായാമുഖി നാടകത്തിൽ മോഹൻലാലും മുകേഷും ചിത്രം പി. സന്ദീപ് By മോഹൻലാൽ Whatsapp

link പ്ര​ശാ​ന്ത് നാ​രാ​യ​ണ​നെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ട​തും കൂ​ടു​ത​ല്‍ അ​ടു​ത്ത​തും ‘ഛായാ​മു​ഖി’ നാ​ട​കം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച കാ​ല​ത്താ​ണ്. പ്ര​ശാ​ന്താ​ണ് അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു നാ​ട​കം സ​ങ്ക​ല്‍പ്പി​ച്ച് ഗം​ഭീ​ര​മാ​യ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളോ​ടെ എ​ഴു​തി​യ​ത്. ഉ​ട​ലി​ലും ഉ​യി​രി​ലു​മെ​ല്ലാം നാ​ട​കം മാ​ത്ര​മാ​യി ജീ​വി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശാ​ന്തി​നെ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ഒ​രു​പാ​ട് സം​ഭാ​വ​ന​ക​ള്‍ ന​ല്‍കാ​ന്‍ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​യാ​ളാ​യാ​ണ് ഞാ​ന്‍ ക​ണ്ട​ത്.

ആ ​മേ​ഖ​ല​യെ​പ്പ​റ്റി ആ​ഴ​ത്തി​ൽ അ​റി​വും വ​ലി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി​യും പ്ര​ശാ​ന്തി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഈ​യ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം എം.​ടി. വാ​സു​ദേ​വ​ന്‍ നാ​യ​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍വെ​ച്ചും പ്ര​ശാ​ന്തി​നെ ക​ണ്ടി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ര പെ​ട്ടെ​ന്ന് പ്ര​ശാ​ന്ത് പോ​കു​മെ​ന്ന് ക​രു​തി​യി​ല്ല. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ വേ​ർ​പാ​ടി​ൽ അ​ഗാ​ധ ദുഃ​ഖ​മു​ണ്ട്’. Show Full Article

