Madhyamam
    Articles
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 6:00 AM IST

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം, വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം

    democracy
    നി​ര​വ​ധി അ​പ​ഭ്രം​ശ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ​വും അ​ത് സ്വ​ന്തം ഇ​ഷ്ട​പ്ര​കാ​രം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​നു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വു​മു​ണ്ട്. മ​റ്റു നി​ര​വ​ധി വി​ക​സ​ന മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളെ​യും പോ​ലെ, ഈ ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ൾ മി​ക​ച്ച​താ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ. ഇ​തി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം ഇ​വി​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യാ​ന​ന്ത​ര കാ​ല​ത്ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഭേ​ദ​മ​ന്യേ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട സാ​ക്ഷ​ര​ത​യും സാ​മൂ​ഹി​ക​ബോ​ധ​വു​മാ​ണ്.

    അ​ധി​കം താ​മ​സി​യാ​തെ ര​ണ്ടു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളെ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള ജ​ന​ത ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ്മ​തി​ദാ​ന അ​വ​കാ​ശ​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഗൗ​ര​വ​മാ​യി നോ​ക്കി ക്കാ​ണേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ മ​റ്റു പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ള​രെ പ്ര​ക​ട​മാ​യും സൂ​ക്ഷ്മ​ത​യോ​ടെ​യും വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​വ​ണ്ണം കേ​ര​ള​ത്തി​ലും മു​ള​പൊ​ട്ടി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട് എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ത​ൽ

    സ്വ​ത​ന്ത്ര​ചി​ന്ത​ക​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ണി​ക്ക​ല്ല്. അ​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ന​മ്മു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രി​ക്ക​ണം ഓ​രോ വോ​ട്ടി​ന്റെ​യും പി​ന്നി​ലെ ആ​ത്യ​ന്തി​ക​മാ​യ ല​ക്ഷ്യം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു ദ​ശ​ക​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ​യും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​യും ഭ​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കാ​ര കേ​ന്ദ്രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും എ​തി​ർ ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളെ ത​മ​സ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ധ​നാ​ഢ്യ​രാ​യ ഏ​താ​നും വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും അ​മി​ത പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു. പൗ​ര​പ്ര​മു​ഖ​രും നാ​ട്ടി​ൽ പ്ര​മാ​ണി​മാ​രും വാ​ഴ്ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ഫ്യൂ​ഡ​ൽ സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും സ​ങ്കു​ചി​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​ജാ​തി-​മ​ത ചി​ന്ത​ക​ൾ​ക്ക് ചി​ന്താ​ശ​ക്തി അ​ടി​യ​റ​വ് വെ​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​തും ഇ​തി​ന്റെ അ​ന​ന്ത​ര​ഫ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ ച​ങ്ങ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ത​റി​മാ​റി സ്വ​ന്തം വ്യ​ക്തി​ത്വം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള യു​വ​ത​ല​മു​റ​യി​ലെ വ​ലി​യൊ​രു ഭാ​ഗം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വ​രു​മ്പോ​ൾ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ​ത്തെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യോ മ​റ്റു ചി​ല​ർ ഒ​രു ച​ട​ങ്ങു​പോ​ലെ അ​പ്പോ​ൾ തോ​ന്നു​ന്ന വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​റ​ത്ത് വി​ര​ല​മ​ർ​ത്തു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്നു. സു​ചി​ന്തി​ത​മാ​യ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ​ത്തെ കാ​ണാ​തി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ത​ൽ ചീ​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്നു.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ

    സ്വ​ന്തം ചി​ന്താ​ശ​ക്തി​യും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ആ​ർ​ജ​വ​വും ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കു​ക എ​ന്ന​തു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യം. ഏ​തൊ​രു വ്യ​ക്തി​ക്കും പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നും ആ​ശ​യ​ത്തി​നും ചി​ന്താ​ശ​ക്തി അ​ടി​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​ണ്. എ​റി​ക്ക് ഫ്രോം Escape from Freedom ​എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മൂ​ന്ന് ഒ​ളി​ച്ചോ​ട​ൽ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ്, വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് വ​ലി​യൊ​രു വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​ങ്ങ​ളും അ​വ​ലം​ബി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​തു ത​ന്നെ​യാ​ണ് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ശ്നം. ഈ ​ഒ​ളി​ച്ചോ​ട​ലു​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗം.




    മൂ​ന്നു​ത​രം ഒ​ളി​ച്ചോ​ട​ലു​ക​ൾ

    അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന് കീ​ഴ​ട​ങ്ങു​ക​യോ ആ​ധി​പ​ത്യം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ക; ഉ​ത്ക​ണ്ഠ ഉ​ള​വാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള വി​നാ​ശ​ക​ര​മാ​യ സ്വ​ഭാ​വം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ക; സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​ടി​മ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി വ്യ​ക്തി​ത്വം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണീ മൂ​ന്ന് ഒ​ളി​ച്ചോ​ട്ട മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വ​രു​മ്പോ​ൾ ആ​ർ​ക്ക് വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മ്പോ​ൾ, ആ ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ, ഒ​രു വ്യ​ക്തി ഇ​ത്ത​രം ഏ​തെ​ങ്കി​ലും മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​യാ​ൾ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ളി​ച്ചോ​ടു​ക​യാ​ണ്.

    ഏ​തെ​ങ്കി​ലും അ​ധി​കാ​ര സ്ഥാ​ന​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രോ​ട് തോ​ന്നു​ന്ന അ​മി​ത​മാ​യ വി​ധേ​യ​ത്വം, വ്യ​ത്യ​സ്ത അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​രോ​ട് തോ​ന്നു​ന്ന അ​സ​ഹി​ഷ്ണു​ത, ജാ​തി-​മ​ത-​പാ​ർ​ട്ടി വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​തെ​യു​ള്ള അ​ടി​മ​ത്തം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഈ ​ഒ​ളി​ച്ചോ​ട​ലു​ക​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.





    സ്വ​യം വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്ത് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന വി​ധം ഇ​ന്ന് വി​വ​ര സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ വ​ള​ർ​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ശ​രി​യാ​യ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വ് വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ത്രം. പ​ക്ഷേ, തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ (Fake News, Deepfakes), പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​തി​പ്ര​സ​രം സു​ചി​ന്തി​ത​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് ജ​ന​ങ്ങ​ളെ വ​ഴി​തെ​റ്റി​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വ് വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത (Authenticity of Information) പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന​വും അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    ക​ണ്ണ​ട​ച്ചു​ള്ള പി​ന്തു​ണ​യു​ടെ മ​നഃ​ശാ​സ്ത്രം

    എ​ന്തു വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ന്യാ​യീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ന​മ്മു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക വാ​ർ​ത്താ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞാ​ടു​ന്ന ന്യാ​യീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രി​ക്ക​ണം പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ ന​ട​പ​ടി. ചി​ല വ്യ​ക്തി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ന്ത​സ്സി​നെ​യും ബ​ലി​ക​ഴി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഒ​രു മ​ത-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ണ​ട​ച്ച് ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​റി​ക് ഫ്രോ​മി​ന്റെ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ പി​ൻ​പ​റ്റി കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാം.

    അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ൽ​ നി​ന്നു​ള്ള ആ​ശ്വാ​സം

    സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി ചി​ന്തി​ച്ച് സ്വ​ന്ത​മാ​യി തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​മ്പോ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന മാ​ന​സി​ക സം​ഘ​ർ​ഷ​വും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത ബോ​ധ​വും പ​ല​ർ​ക്കും താ​ങ്ങാ​നാ​കു​ന്ന​തി​ലും അ​ധി​ക​മാ​ണ്. അ​വ​ർ അ​തി​ന് പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത, കൃ​ത്യ​മാ​യ ‘ഉ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ’ ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ന് കീ​ഴ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്, ഈ ​അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ ഭാ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​രു ഒ​ളി​ച്ചോ​ട്ട സാ​ധ്യ​ത ന​ൽ​കു​ന്നു. നേ​താ​ക്ക​ളോ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളോ ചി​ന്തി​ക്കേ​ണ്ട ഭാ​രം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ അ​വ​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം ല​ഭി​ക്കു​ന്നു.

    അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ദാ​ഹം

    ഒ​രു കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​നു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യ ആ​ഗ്ര​ഹം ഇ​ത്ത​രം ക​ണ്ണ​ട​ച്ചു​ള്ള പി​ന്തു​ണ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​ണ്. ഒ​രു വ​ലി​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​ബോ​ധ​വും അം​ഗീ​കാ​ര​വും വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ൾ വ​ലു​താ​യി അ​പ്പോ​ള​വ​ർ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു. ‘ന​മ്മ​ൾ’, ‘അ​വ​ർ’ എ​ന്ന ദ്വ​ന്ദ​ചി​ന്ത ശ​ക്ത​മാ​വു​ക​യും, വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ സ്വ​യം വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​പ​ക​രം ‘പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ന​ന്മ’ എ​ന്ന വ്യാ​ജ​മാ​യ പൊ​തു ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​നാ​യി വ്യ​ക്തി​ത്വം അ​ടി​യ​റ​വ് വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ഫ്യൂ​ഡ​ൽ മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തി​ന്റെ ആ​ധു​നി​ക രൂ​പം

    പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മാ​യി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്ന ‘യ​ജ​മാ​ന-​അ​ടി​മ’ ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ ആ​ധു​നി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ രൂ​പ​മാ​ണ് ‘നേ​താ​വ്-​അ​നു​യാ​യി’ ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴും പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്ന​ത്. നേ​താ​വി​നോ​ടു​ള്ള ഭ​ക്തി എ​ന്ന​ത് ഒ​രു അ​ലി​ഖി​ത സാ​മൂ​ഹി​ക നി​യ​മം പോ​ലെ മാ​റു​ന്നു. നേ​താ​വി​നെ ‘സ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​റ​വി​ട​മാ​യി’ കാ​ണു​ക​യും, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ‘കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യോ​ടു​ള്ള ദ്രോ​ഹ​മാ​യി’ ക​രു​തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.




    പു​തി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും

    കേ​ര​ളം ഉ​യ​ർ​ന്ന സാ​ക്ഷ​ര​ത​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​ബു​ദ്ധ​ത​യും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴും, ന​ഗ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ഉ​ള്ള​വ​രി​ൽ, കാ​ണു​ന്ന വോ​ട്ടി​ങ്ങി​ലെ മ​ടി (Voter Apathy) വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട വി​ഷ​യ​മാ​ണ്. ‘എ​ന്റെ വോ​ട്ട് ഒ​രു മാ​റ്റ​വും വ​രു​ത്തി​ല്ല’ എ​ന്ന നി​സ്സം​ഗ​ത ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ശോ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. നി​ഷ്പ​ക്ഷ​ത​യു​ടെ പേ​രി​ൽ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​രു​ദ്ധ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ ഉ​ള്ള​വ​രു​ടെ സ്വാ​ധീ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കും.

    വോ​ട്ടു​തേ​ടി വ​രു​ന്ന സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ മു​ന്നി​ൽ ന​മ്മു​ടെ ബോ​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള ജ​ന​കീ​യ പ്ര​ശ്ന പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​കാം ഒ​രു പ​രി​ഹാ​ര ന​ട​പ​ടി. വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി നേ​രി​ടു​ന്ന ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കും പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ക​സ​ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മൊ​പ്പം, കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​യം, അ​ഴി​മ​തി, നീ​തി, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ശാ​ല​മാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ​യും അ​വ​ർ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നി​ല​പാ​ട് എ​ന്താ​ണ് എ​ന്ന് ചോ​ദി​ക്കു​ക​യും തൃ​പ്തി​ക​ര​മാ​യ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യാ​ലേ വോ​ട്ട് ന​ൽ​കൂ എ​ന്ന് പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. വോ​ട്ട് ഓ​ട്ട​പ്ര​ദ​ക്ഷി​ണം ന​ട​ത്തി കൈ​കൂ​പ്പി ഇ​ര​ന്ന് വാ​ങ്ങേ​ണ്ട​ത​ല്ല; അ​ത​റി​ഞ്ഞ് ന​ൽ​കേ​ണ്ട​താ​ണ്. ഈ ​ബോ​ധ്യം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ന​മു​ക്ക് സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം എ​ന്ന​ത് അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ലു​ള്ള ഒ​രു ച​ട​ങ്ങ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് നി​ത്യേ​ന​യു​ള്ള ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലാ​ണ്. ഒ​രു ദി​വ​സം കൊ​ണ്ട് നേ​ടാ​നോ, ഒ​രൊ​റ്റ വോ​ട്ടു കൊ​ണ്ട് സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നോ ക​ഴി​യു​ന്ന ഒ​ന്ന​ല്ല ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം. അ​ത് ഓ​രോ പൗ​ര​നും, ഓ​രോ നി​മി​ഷ​വും, സ്വ​ന്തം ചി​ന്താ​ശ​ക്തി​യെ പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച്, അ​ന്ധ​മാ​യ അ​ടി​മ​ത്ത​ത്തെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് തു​ട​രു​ന്ന ഒ​രു സ​ജീ​വ​മാ​യ പ്ര​ക്രി​യ​യാ​ണ്.

    (ഊ​ർ​ജ-​പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​നാ​യ ലേ​ഖ​ക​ൻ കൊ​ച്ചി​യി​ലെ ഒ​രു ടെ​ക് സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പി​ന്റെ എം.​ഡി​യാ​ണി​പ്പോ​ൾ)

