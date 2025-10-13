Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 6:30 AM IST

    അന്ന് ബാൽഫറുടെ വഞ്ചന, ഇന്ന് ബ്ലെയറിന്റെ കൊലച്ചതി

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട ഭീ​ക​ര യു​ദ്ധ​കു​റ്റ​വാ​ളി​യാ​യ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നെ​യും ര​ക്ഷാ​ക​ർ​ത്താ​വാ​യ ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​നെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ടോ​ണി ബ്ലെ​യ​ർ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ൻ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം...
    യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ഹ്ര​സ്വ​വും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​വു​മാ​യ ഗൂ​ഢ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. പൂ​ർ​ണ അ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഇ​ത് മു​ൻ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ടോ​ണി ബ്ലെ​യ​റി​ന്റെ കാ​ർ​മി​ക​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ത​മ്മി​ലെ ഒ​രു ‘ക​രാ​ർ’ ആ​ണ്. നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തെ​യും ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളെ​യും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ഹ​മാ​സ് ത​ൽ​ക്കാ​ലം ഇ​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഭാ​വി​യി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ജ്യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തെ​യും വി​മോ​ച​ന​ത്തെ​യും മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി, ഇ​തു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​ൻ ഹ​മാ​സി​ന് ക​ഴി​യി​ല്ല.

    ഈ ​സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​ർ അ​നു​സ​രി​ച്ച്, ഗാ​സ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ട്രാ​ൻ​സി​ഷ​ണ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി (GITA) എ​ന്ന ഒ​രു സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് നി​ശ്ചി​ത വ​ർ​ഷം ഗാ​സ സ്ട്രി​പ് ഭ​രി​ക്കു​ക. ഒ​രു അ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി (Technocratic, apolitical Palestinian committee) ആ​യാ​ണ് ഇ​ത് വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഈ ​ക​മ്മി​റ്റി ഒ​രു ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ട്രാ​ൻ​സി​ഷ​ണ​ൽ ബോ​ഡി അ​ഥ​വാ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് പീ​സി​ന് എ​ല്ലാ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണം. അ​തി​നെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത് ടോ​ണി ബ്ലെ​യ​ർ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ആ​ണ്. സ​മാ​ധാ​നം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ​ല രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ട്ടി​മ​റി​ക​ളും കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​യും ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തു ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കു​പ്ര​സി​ദ്ധ​നാ​യ ടോ​ണി ബ്ലെ​യ​ർ, ത​ന്റെ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​രെ​യും കൂ​ട്ടി ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ ‘സ​മാ​ധാ​നം’ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ എ​ത്തു​ന്ന​ത് ഇ​തി​ന​കം വ​ലി​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സാ​മൂ​ഹി​ക - രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ജോ​ർ​ജ് ഗാ​ലോ​വേ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ‘‘ചെ​കു​ത്താ​ൻ കൈ​യേ​റി ത​ക​ർ​ത്ത ഒ​രു ദേ​ശം ഭ​രി​ക്കാ​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നെ​യും ട്രം​പി​നെ​യും സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ ഉ​ചി​ത​മാ​യ ആ​ൾ ടോ​ണി ബ്ലെ​യ​ർ ത​ന്നെ​യാ​ണ്’’ എ​ന്നാ​ണ്.

    ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ബ്രോ​ഡ്കാ​സ്റ്റ​ർ മെ​ഹ്ദി ഹ​സ്സ​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ ‘‘കൊ​ള്ളി​വെ​പ്പു​കാ​ര​നെ ഫ​യ​ർ ഫൈ​റ്റ​ർ ആ​ക്കു​ന്ന​തി​നും കൊ​ള്ള​ക്കാ​ര​നെ കു​റ്റാ​ന്വേ​ഷ​ണം ഏ​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും തു​ല്യ​മാ​ണ് ബ്ലെ​യ​റി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം’’.


    ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു മു​മ്പ് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ ച​തു​ർ​സ​ഖ്യ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​വെ ഒ​രു ഫ​ല​സ്തീ​നി​യ​ൻ ടെ​ലി​കോം ക​മ്പ​നി​ക്ക് വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ന്റെ എ​യ​ർ​വേ​സ് തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​ര​മാ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ യു​ദ്ധ​ക്കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ യു.​എ​ന്നി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​പാ​ധി​വെ​ച്ച​യാ​ളാ​ണ് ​ബ്ലെ​യ​ർ എ​ന്ന് മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ജോ​നാ​ഥ​ൻ കു​ക്ക് നേ​ര​ത്തേ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട ഭീ​ക​ര യു​ദ്ധ​കു​റ്റ​വാ​ളി​യാ​യ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നെ​യും ര​ക്ഷാ​ക​ർ​ത്താ​വാ​യ ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​നെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ടോ​ണി ബ്ലെ​യ​ർ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ൻ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്തം.

    ഈ ​ക​രാ​ർ അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഗ​സ്സ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പി​ൻ​വാ​ങ്ങ​ലി​ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നും യു.​എ​സി​നും വീ​റ്റോ അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ട്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഫോ​ഴ്സ് (IDF), അ​മേ​രി​ക്ക​യും ബ്രി​ട്ട​നും സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ളും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റ​ബി​ലൈ​സേ​ഷ​ൻ ഫോ​ഴ്സ് (ISF) എ​ന്നീ സൈ​നി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഗ​സ്സ​യി​ലു​ണ്ടാ​വു​ക. സു​ര​ക്ഷാ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ട യു.​എ​ൻ സേ​ന​യെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കും.

    ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ​യോ അ​വ​രു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ​യോ കൈ​ക​ളി​ൽ യ​ഥാ​ർ​ഥ അ​ധി​കാ​രം ഒ​രി​ക്ക​ലും ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​വി​ധം ഗ​സ്സ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ബ​ഹു​രാ​ഷ്ട്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും സ്വ​കാ​ര്യ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള വ​ൻ നി​ക്ഷേ​പം വ​രും. അ​തി​ൽ യു.​എ​സി​നോ​ടും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നോ​ടും അ​നു​സ​ര​ണ​യു​ള്ള ഉ​പ ക​രാ​റു​കാ​ര​നാ​യി ഫ​ത്താ​ഹ് പാ​ർ​ട്ടി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മു​ണ്ടാ​വും. വ​ർ​ണ​വി​വേ​ച​ന​പ​ര​മാ​യ ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ൽ നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്ന​തി​നെ​ക്കാ​ളും വ​ള​രെ മോ​ശ​മാ​യ ഒ​രു ബാ​ന്റു​സ്താ​ൻ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് (Bantustanization) വി​ധേ​യ​രാ​കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​യ ജ​ന​ത​യാ​യി ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ മാ​റും. ബ്രി​ട്ട​ന്റെ മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന ആ​ർ​ത​ർ ബാ​ൽ​ഫ​ർ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രി​ക്കെ ന​ട​ത്തി​യ 1917ലെ ​ബാ​ൽ​ഫ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ന​ത​യെ കൊ​ന്നൊ​ടു​ക്കി​യും കു​ടി​യി​റ​ക്കി​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ആ​സൂ​ത്രി​ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​നു​ശേ​ഷം മ​റ്റൊ​രു ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് യു​ദ്ധ​പ്ര​ഭു ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ പു​തി​യ കോ​ള​നി സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ കാ​ർ​മി​ക​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ നാം ​കാ​ണു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത നി​ശ്ശ​ബ്ദ കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രാ​യി നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​മോ​ച​ന​പ്പോ​രാ​ട്ട ങ്ങളുടെ ച​രി​ത്ര​മ​റി​യു​ന്ന ആ​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലും ക​രു​താ​നാ​കു​മോ?

