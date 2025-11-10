Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightArticleschevron_rightഉപകാരത്തിനിറങ്ങി,...
    Articles
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 6:30 AM IST

    ഉപകാരത്തിനിറങ്ങി, ഇപ്പോൾ ഊരാക്കുടുക്കിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ വി​ൽ​ക്കാ​നു​ണ്ട്​ - 3
    ഉപകാരത്തിനിറങ്ങി, ഇപ്പോൾ ഊരാക്കുടുക്കിൽ
    cancel

    സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ അ​ക്കൗ​ണ്ട് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റു​ക​യും അ​തു​വ​ഴി പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് ന​ട​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഇ​തൊ​ന്നു​മ​റി​യാ​ത്ത യു​വ​തി കേ​സി​ൽ കു​രു​ങ്ങി​യ സം​ഭ​വ​വും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ട്. ഫ​ല​ത്തി​ൽ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ യ​ഥാ​ർ​ഥ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യും ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് വാ​ട​ക​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ ഉ​ട​മ​ക​ൾ പ്ര​തി​ക​ളാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് സാ​ഹ​ച​ര്യം...

    അ​ക്കൗ​ണ്ട് ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ സ​ഹോ​ദ​ര​നോ ബ​ന്ധു​വി​നോ പ​ണം കൈ​മാ​റാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത പ​റ​ഞ്ഞ​വ​ർ​ക്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് ന​മ്പ​ർ ന​ൽ​കി സ​ഹാ​യ​മ​ന​സ്ക​ത കാ​ട്ടി​യ​വ​രും കു​ടു​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ‘സു​ഹൃ​ത്തി​ന്‍റെ സു​ഹൃ​ത്ത്’ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഫീ​സ് അ​ട​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ണം കൈ​മാ​റാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് ഇ​വ​ർ ഇ​ര​ക​ളെ വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ വ​ന്ന പ​ണം എ​ടു​ത്ത് കൈ​മാ​റി​യ​താ​ണ് വി​ന​യാ​യ​ത്. ക്രി​പ്റ്റോ ക​റ​ൻ​സി ഇ​ട​പാ​ടി​ലെ അ​ർ​ഹ​മാ​യ പ​ണം അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലെ​ത്തി​യ​ത് ദു​രൂ​ഹ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് കു​ഴ​പ്പ​ത്തി​ലാ​യ​വ​രും ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ പ​ണം ആ​ർ​ക്കും ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ല. സ്വ​ന്തം ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്. പ​ക്ഷേ, എ​ന്നി​ട്ടും കു​രു​ക്കി​ലാ​യി.

    മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പാ​ണ് വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ 500ഓ​ളം പേ​ർ മ്യൂ​ൾ ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ വി​വ​രം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. പ​തി​വ് പോ​ലെ യു​വാ​ക്ക​ളാ​യി​രു​ന്നു കു​ടു​ങ്ങി​യ​വ​ർ. ഓ​രോ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​നും 5,000ത്തി​നും 10,000ത്തി​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള തു​ക​യാ​ണ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഈ ​ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളി​ൽ കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത് നാ​ഗാ​ലാ​ൻ​ഡ് പൊ​ലീ​സും ഡ​റാ​ഡൂ​ൺ പൊ​ലീ​സും ല​ഖ്നോ പൊ​ലീ​സു​മെ​ല്ലാ​മാ​ണെ​ന്ന​താ​ണ് കൗ​തു​കം. സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ അ​ക്കൗ​ണ്ട് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റു​ക​യും അ​തു​വ​ഴി പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് ന​ട​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഇ​തൊ​ന്നു​മ​റി​യാ​ത്ത യു​വ​തി കേ​സി​ൽ കു​രു​ങ്ങി​യ സം​ഭ​വ​വും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ട്. ഫ​ല​ത്തി​ൽ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ യ​ഥാ​ർ​ഥ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യും ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് വാ​ട​ക​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ ഉ​ട​മ​ക​ൾ പ്ര​തി​ക​ളാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് സാ​ഹ​ച​ര്യം. പ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഉ​റ​വി​ടം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ട്രാ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത് അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഉ​ട​മ​ക​ളെ​യാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ, ക്രി​മി​ന​ൽ ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്കു​പ​ക​രം അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഉ​ട​മ​ക​ളാ​ണ് ആ​ദ്യം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ ഗു​രു​ത​ര കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക്രി​മി​ന​ലു​ക​ൾ മ​ണി മ്യൂ​ളു​ക​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. ഇ​ത്ത​രം അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ള്‍ പ​ല​പ്പോ​ഴും ഒ​രി​ക്ക​ല്‍ മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സി ​ഹ​ണ്ടി​ലൂ​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ കേ​സു​ക​ളി​ൽ മി​ക്ക​വ​യി​ലും ഇ​ര​ക​ളു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ​യാ​ണ് പ​ണ​മെ​ത്തി​യ​ത്. ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളാ​കും ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​ല്ല, പ​ണ​മ​ട​ച്ച് സെ​റ്റി​ലാ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല

    പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട് വ​ഴി വ​ന്നു​പോ​യ പ​ണ​മ​ട​ച്ച് കേ​സി​ൽ നി​ന്ന് ത​ല​യൂ​രാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ര​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ശ്നം. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പി​ടി​കൂ​ടി​യ കേ​സു​ക​ളി​ലും ഈ ​സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​യു​ണ്ട്. പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ങ്ങി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ല. വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​കും നി​യ​മ​വും ഇ​വ​രെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക. സം​ഘ​ടി​ത കു​റ്റ​കൃ​ത്യം എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​വും പ​രി​ഗ​ണ​ന. പ്ര​ധാ​ന കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഇ​വ​രു​ടെ മേ​ലി​ലാ​കും നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ. രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ, ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡ്, ക​ർ​ണാ​ട​ക എ​ന്നീ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഇ​വ​രു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് പ​ണ​മെ​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​ന്വേ​ഷ​ണം എ​ത്ര​ത്തോ​ളം എ​ത്തു​മെ​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​റി​യ​ണം. ഇ​വി​ടെ ചി​ല പ​രി​മി​തി​ക​ളു​ണ്ട്. ഈ ​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി എ​ത്തു​ക​യും ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ട​മ​യെ ട്രാ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ, അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ട​മ ഇ​തൊ​ന്നും അ​റി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. ഇ​യാ​ളു​ടെ ആ​ധാ​ർ ത​ര​പ്പെ​ടു​ത്തി ത​ട്ടി​പ്പ് സം​ഘ​ങ്ങ​ളാ​യി​രി​ക്കും അ​ക്കൗ​ണ്ട് എ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടാ​വു​ക. കാ​ർ​ഷി​ക ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​കും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക. ബാ​ങ്കി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ക്കൗ​ണ്ട് എ​ടു​ത്ത ശേ​ഷം ഇ​വ തി​രി​കെ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രി​ക്കാം. ഇ​വി​ടെ​യും മ്യൂ​ൾ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ് സം​ഘം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക.

    (തു​ട​രും)

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Cyber Crimecyber terrorism
    News Summary - Cyber Crime Madhyamam Article series part 3
    Similar News
    Next Story
    X