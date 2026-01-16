Begin typing your search above and press return to search.
    ചൈ​ന​യാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ഉ​ന്നം

    ഇ​​റാ​​ഖി​​ലും അ​​ഫ്ഗാ​​നി​​സ്താ​​നി​​ലും ഇ​​പ്പോ​​ൾ യു​​ക്രെ​​യ്‌​​നി​​ലും അ​​മേ​​രി​​ക്ക ത​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ സ​​മ്പ​​ത്തും വി​​ശ്വാ​​സ്യ​​ത​​യും ന​​ഷ്ട​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​ക്കൊ​​ണ്ടി​​രു​​ന്ന​​പ്പോ​​ൾ, സ്വ​​ന്തം വീ​​ട്ടു​​മു​​റ്റ​​ത്ത് അ​​ഗാ​​ധ​​മാ​​യ ചി​​ല മാ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ൾ സം​​ഭ​​വി​​ച്ചു. ചൈ​​ന ലാ​​റ്റി​​ൻ അ​​മേ​​രി​​ക്ക​​യെ ആ​​ക്ര​​മി​​ച്ചി​​ല്ല. പ​​ക​​രം, വി​​ല​​ക്കു വാ​​ങ്ങി!
    വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ക​ള​സ് മ​ദൂ​റോ​യെ അ​മേ​രി​ക്ക ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മി​ക്ക വി​ശ​ക​ല​ന വി​ദ​ഗ്ധ​ർ​ക്കും വി​ട്ടു​പോ​യ ഒ​രു കാ​ര്യ​മു​ണ്ട്. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി നാ​ർ​ക്കോ-​ടെ​റ​റി​സം (മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഭീ​ക​ര​വാ​ദം) എ​ന്ന കു​റ്റ​പ​ത്രം മ​ദൂ​റോ​ക്കെ​തി​രെ നി​ല​വി​ലു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, ഈ ​നാ​ട​ക​ത്തി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ യ​ഥാ൪​ഥ ല​ക്ഷ്യം ചൈ​ന​യാ​യി​രു​ന്നു!

    ഒ​രു​കാ​ര്യം ഉ​റ​പ്പാ​ണ്: വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ൽ ന​മ്മ​ൾ ക​ണ്ട​ത് ഒ​രു ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​മ​ല്ല. അ​ത് വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന വ​ലി​യൊ​രു കാ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്കം മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ഇ​ത് അ​നു​യാ​യി​ക​ളെ തൃ​പ്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ട്രം​പി​ന്റെ ന​മ്പ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് തെ​റ്റി. ഇ​ത് ശീ​ത​യു​ദ്ധ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ വി​ദേ​ശ​ന​യം മാ​റ്റ​മാ​ണ്. ഇ​റാ​ഖി​ലും അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നി​ലും ഇ​പ്പോ​ൾ യു​ക്രെ​യ്‌​നി​ലും അ​മേ​രി​ക്ക ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ്പ​ത്തും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ, സ്വ​ന്തം വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്ത് (ലാ​റ്റി​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ) അ​ഗാ​ധ​മാ​യ ചി​ല മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചു. ചൈ​ന ലാ​റ്റി​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ചി​ല്ല. പ​ക​രം, വി​ല​ക്കു വാ​ങ്ങി!

    ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ക​ഥ പ​റ​യു​മ്പോ​ള്‍

    2000ത്തി​ൽ ലാ​റ്റി​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​മാ​യു​ള്ള ചൈ​ന​യു​ടെ വ്യാ​പാ​രം തു​ച്ഛ​മാ​യി​രു​ന്നു, ഏ​ക​ദേ​ശം 12 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ. 2024 ആ​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും അ​ത് 518 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ലെ​ത്തി. 24 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ 40 മ​ട​ങ്ങ് വ​ർ​ധ​ന! ഇ​ന്ന് ബ്ര​സീ​ൽ, ചി​ലി, പെ​റു, ഉ​റു​ഗ്വേ, അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന വ്യാ​പാ​ര പ​ങ്കാ​ളി ചൈ​ന​യാ​ണ്.

    2024 ന​വം​ബ​റി​ൽ ചൈ​ന പെ​റു​വി​ൽ ചാ​ൻ​കെ (Chancay) തു​റ​മു​ഖം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​തൊ​രു ചെ​റി​യ പ​ദ്ധ​തി​യ​ല്ല. 3.5 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച, ചൈ​നീ​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​മ്പ​നി​യാ​യ COSCOക്ക് ​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ഓ​ഹ​രി​യു​ള്ള ഒ​രു വ​മ്പ​ൻ ആ​ഴ​ക്ക​ട​ൽ തു​റ​മു​ഖ​മാ​ണി​ത്. പാ​ന​മ ക​നാ​ലി​ന് താ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​ത്ര വ​ലി​യ ക​പ്പ​ലു​ക​ളെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ക്രെ​യി​നു​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. ചാ​ൻ​കെ തു​റ​മു​ഖം ഷാ​ങ്ഹാ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ദ​ക്ഷി​ണ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ഒ​രു ക​ട​ൽ​പാ​ത ഒ​രു​ക്കു​ന്നു, ഇ​ത് വ​ട​ക്കേ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്നു. ചൈ​ന​യി​ല്‍നി​ന്ന് സൗ​ത്ത് അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ല്‍ വ​ഴി​യു​ള്ള ച​ര​ക്കു​നീ​ക്ക ചെ​ല​വ് 20 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞു. പെ​റു​വി​ലെ ചൈ​നീ​സ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഇ​തി​നെ ‘ദ​ക്ഷി​ണ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ഷാ​ങ്ഹാ​യ്’ എ​ന്നാ​ണ് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ധാ​ന കാ​ര്യം: ചാ​ൻ​കെ​യെ അ​റ്റ്‍ലാ​ന്റി​ക് തീ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന റെ​യി​ൽ​വേ പാ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചൈ​ന​യും ബ്ര​സീ​ലും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് യാ​ഥാ൪​ഥ്യ​മാ​യാ​ല്‍ പാ​ന​മ ക​നാ​ലി​ന് ഒ​രു ബ​ദ​ലാ​കും. ദ​ക്ഷി​ണ അ​മേ​രി​ക്ക​ക്ക് കു​റു​കെ ചൈ​ന​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ഒ​രു ഭൂ​ഖ​ണ്ഡാ​ന്ത​ര പാ​ത.

    ബ്ര​സീ​ലി​ന്റെ ഊ​ർ​ജ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ചൈ​ന​യു​ടെ സ്റ്റേ​റ്റ് ഗ്രി​ഡ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ 12.5 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 2,000 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം നീ​ള​മു​ള്ള വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​നു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​തു​വ​ഴി സാ​വോ പോ​ളോ​യി​ലേ​ക്കും റി​യോ ഡി ​ജ​നീ​റോ​യി​ലേ​ക്കും വൈ​ദ്യു​തി എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഗ്രി​ഡി​ന്റെ നി​ർ​ണാ​യ​ക ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത് ചൈ​ന​യാ​ണ്.

    പി​ന്നീ​ട് വ​രു​ന്ന​ത് ലി​ഥി​യം ആ​ണ്. ബൊ​ളീ​വി​യ, അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന, ചി​ലി എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ട്ട ‘ലി​ഥി​യം ട്ര​യാം​ഗി​ളി’​ലാ​ണ് ലോ​ക​ത്തി​ലെ ലി​ഥി​യം ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ന്റെ 60 ശ​ത​മാ​ന​വും. ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ബാ​റ്റ​റി​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ലോ​ഹ​മാ​ണി​ത്. ഇ​ലോ​ൺ മ​സ്കി​ന്റെ ഇ.​വി സാ​മ്രാ​ജ്യം പോ​ലും ഇ​തി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​ടു​ത്തി​ടെ വ​രെ, ബൊ​ളീ​വി​യ​യി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ലി​ഥി​യം ക​മ്പ​നി ചൈ​ന​യു​ടെ CATL-മാ​യും റ​ഷ്യ​യു​ടെ യു​റേ​നി​യം വ​ണ്ണു​മാ​യും (Uranium One) ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ന്റെ ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ദ​ക്ഷി​ണ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ലി​ഥി​യം ഇ​ല്ലാ​തെ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ഹ​രി​ത ഊ​ർ​ജ വി​പ്ല​വം സാ​ധ്യ​മ​ല്ല. ടെ​സ്‌​ല, ഫോ​ർ​ഡ്, ജി.​എം ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ക്കെ​ല്ലാം ഈ ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

    അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്ത് ചൈ​ന ഒ​രു വി​ഭ​വ-​നി​ർ​മാ​ണ സാ​മ്രാ​ജ്യം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്നു. പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ അ​ർ​ധ​ഗോ​ള​ത്തി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ആ​ധി​പ​ത്യം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന 200 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ‘മ​ൺ​റോ സി​ദ്ധാ​ന്തം’ (Monroe Doctrine) ത​ക​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​ത് ടാ​ങ്കു​ക​ൾ കൊ​ണ്ട​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ഷി​പ്പി​ങ് ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ളും പ​വ​ർ ലൈ​നു​ക​ളും കൊ​ണ്ടാ​ണ്. ഇ​നി അ​ത് അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ട്രം​പ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് മ​ദൂ​റോ​യു​ടെ അ​റ​സ്റ്റി​നു​ശേ​ഷം ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്: ‘‘ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​തി​നെ (മ​ണ്‍റോ സി​ദ്ധാ​ന്ത​ത്തെ) മ​റി​ക​ട​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. അ​വ​രി​പ്പോ​ൾ ഇ​തി​നെ ഡോ​ൺ​റോ സി​ദ്ധാ​ന്തം (Donro Doctrine) എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കു​ന്നു.’’ ഇ​ത് വെ​റും വാ​ച​ക​ക്ക​സ​ർ​ത്ത് മാ​ത്ര​മ​ല്ല. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ വി​ദേ​ശ​ന​യ​ത്തി​ന്റെ വ​ലി​യൊ​രു മാ​റ്റ​ത്തെ​യാ​ണ് ട്രം​പ് ത​ന്റെ ശൈ​ലി​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.


    ‘ഡോ​ൺ​റോ സി​ദ്ധാ​ന്തം’ എ​ന്നാ​ൽ?

    ഒ​ന്ന്: പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ അ​ർ​ധ​ഗോ​ള​ത്തി​നാ​ണ് (ലാ​റ്റി​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക) ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന. ട്രം​പി​ന്റെ 2025ലെ ​ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ ന​യ​ത്തി​ല്‍ യൂ​റോ​പ്പി​നേ​ക്കാ​ളും ഏ​ഷ്യ​യേ​ക്കാ​ളും പ്രാ​ധാ​ന്യം ലാ​റ്റി​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ചൈ​ന, റ​ഷ്യ, ഇ​റാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളാ​യി ഇ​തി​ൽ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു.

    ര​ണ്ട്: ഇ​ത് ന​യ​ത​ന്ത്ര​മ​ല്ല, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​മ്മ​ർ​ദ​മാ​ണ്. 2025 ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ട്രം​പ് ‘ലി​ബ​റേ​ഷ​ൻ ഡേ’ ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു, മി​ക്ക ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക​ൾ​ക്കും 10 ശ​ത​മാ​നം താ​രി​ഫ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ചൈ​ന​യു​മാ​യി സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബ​ന്ധം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന ലാ​റ്റി​ന​മേ​രി​ക്ക൯ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പി​ഴ ഒ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. സ​ന്ദേ​ശം വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്: ഒ​ന്നു​കി​ൽ ചൈ​ന​യു​മാ​യി വ്യാ​പാ​രം ന​ട​ത്താം, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്ന് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക.

    മൂ​ന്ന്: സൈ​നി​ക ശ​ക്തി പ്ര​യോ​ഗി​ക്കാ​നും മ​ടി​ക്കി​ല്ല. വെ​നി​സ്വേ​ല അ​തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണ്. മ​ൺ​റോ സി​ദ്ധാ​ന്ത​ത്തി​ന്റെ വ്യാ​പ്തി ആ​ർ​ട്ടി​ക് മു​ത​ൽ അ​ന്റാ​ർ​ട്ടി​ക്ക വ​രെ ട്രം​പ് വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ചു. പാ​ന​മ ക​നാ​ലി​ന് മേ​ലു​ള്ള ചൈ​നീ​സ് സ്വാ​ധീ​നം കു​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ർ​ക്കോ റൂ​ബി​യോ അ​ന്ത്യ​ശാ​സ​നം ന​ൽ​കി. പാ​ന​മ അ​ത് അ​നു​സ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    നാ​ല്: ‘കാ​ര​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് സ്റ്റി​ക്’ (ന​യ​പ​ര​മാ​യ പ്രീ​ണ​ന​വും ശി​ക്ഷ​യും) സ​മീ​പ​നം. ബൊ​ളീ​വി​യ​യി​ലെ പു​തി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ചൈ​ന​യു​മാ​യും റ​ഷ്യ​യു​മാ​യു​മു​ള്ള ലി​ഥി​യം ക​രാ​റു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി. പ​ക​ര​മാ​യി വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ അ​വ​ർ​ക്ക് വാ​യ്പ​ക​ളും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തു.

    ‘ഡോ​ണ്‍റോ’ എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​വർത്തി​ക്കു​ന്നു?

    മെ​ക്സി​കോ​യാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്രം. കാ​ർ​ട്ട​ലു​ക​ളെ​യും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​നെ​യും നേ​രി​ടാ​നെ​ന്ന പേ​രി​ൽ മെ​ക്സി​കോ​ക്കു​ള്ളി​ൽ സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​ക്കു​പോ​ലും ട്രം​പ് ത​യാ​റാ​യേ​ക്കാം. എ​ന്നാ​ൽ, യ​ഥാ​ർ​ഥ ല​ക്ഷ്യം ചൈ​ന​യാ​ണ്. ബ്ര​സീ​ൽ മ​റ്റൊ​രു വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്. അ​വ​ർ ചൈ​ന​യു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റ​ല്ല. ര​ണ്ട് വ​ൻ​ശ​ക്തി​ക​ളും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ക്ഷ​ത്തേ​ക്ക് ചേ​രാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ ബ്ര​സീ​ലി​ന് എ​ത്ര​ത്തോ​ളം നി​ഷ്പ​ക്ഷ​ത പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന​ത് ചോ​ദ്യ​ചി​ഹ്ന​മാ​ണ്. ചൈ​ന​ക്ക് ഈ ​മേ​ഖ​ല വി​ട്ടു​പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. കാ​ര​ണം അ​വ​രു​ടെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് ബ്ര​സീ​ലി​ലെ ഇ​രു​മ്പ​യി​രും ചി​ലി​യി​ലെ ചെ​മ്പും ബൊ​ളീ​വി​യ​യി​ലെ ലി​ഥി​യ​വും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. അ​മേ​രി​ക്ക ലാ​റ്റി​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക​യെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ക്ഷ​ത്തേ​ക്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധ​പൂ​ർ​വം മാ​റ്റി​യാ​ൽ, അ​ത് ചൈ​ന​യു​ടെ വി​ഭ​വ​ല​ഭ്യ​ത​യെ ത​ട​യും. ഇ​ത് ബെ​യ്ജി​ങ്ങി​ന് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ചൈ​ന പ്ര​തി​ക​രി​ക്കും. വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ ചൈ​ന താ​യ്‌​വാ​ൻ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളെ വ​ള​യു​ന്ന സൈ​നി​കാ​ഭ്യാ​സം ന​ട​ത്തി. അ​മേ​രി​ക്ക ത​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ലം പ്ര​യോ​ഗി​ച്ചാ​ൽ ചൈ​ന​യും അ​ത് ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണി​ത്.

    ലോ​കം ഒ​രു ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ് നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് ഒ​രു​പ​ക്ഷേ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള യു​ദ്ധ​മാ​കി​ല്ല, മ​റി​ച്ച് സാ​മ്പ​ത്തി​ക യു​ദ്ധ​വും അ​ട്ടി​മ​റി​ക​ളും പ്രോ​ക്സി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും നി​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു ‘ര​ണ്ടാം ശീ​ത​യു​ദ്ധം’ ആ​യി​രി​ക്കും.

