Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightArticleschevron_rightചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടു​ക​ളും...
    Articles
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 6:15 AM IST

    ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടു​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും: അ​തി​ജാ​ഗ്ര​ത അ​നി​വാ​ര്യം

    text_fields
    bookmark_border
    Chatbots, children
    cancel

    അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ ആ​ഡം റെ​യി​ൻ എ​ന്ന കൗ​മാ​ര​ക്കാ​ര​ൻ എ.​ഐ ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ നി​ര​ന്ത​ര ഇ​ട​പ​ഴ​ക​ലി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത സം​ഭ​വം ഞെ​ട്ട​ലോ​ടെ​യാ​ണ് ലോ​കം കേ​ട്ട​ത്. ഹോം​വ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​ഹാ​യ​ത്തി​നാ​യി 2024 ന​വം​ബ​റി​ലാ​ണ് ആ​ഡം ചാ​റ്റ്ജി​പി​ടി​യു​മാ​യി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. പി​ന്നീ​ട് മാ​ന​സി​ക പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​യി ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി.

    വി​ഷാ​ദം (depression), ഉ​ത്ക​ണ്ഠ (anxiety), കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടി​നോ​ട് അ​വ​ൻ നി​ര​ന്ത​രം ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തി. 2025 ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ആ​ഡം ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ വി​വി​ധ സ്വ​യം​ഹ​ത്യാ രീ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യെ​ത്തി ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ട്. ഒ​ടു​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​പ്രി​ലി​ൽ അ​വ​ൻ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്തു.


    ‘‘ചാ​റ്റ് ജി.​പി.​ടി ആ​ഡ​മി​ന്റെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ (Suicide Coach) ആ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ത് അ​വ​ന്റെ മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ​യെ വ​ഷ​ളാ​ക്കി എ​ന്നും ചാ​റ്റ്ജി​പി​ടി ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​ൻ ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു’’​വെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ചാ​റ്റ്ജി​പി​ടി​ക്കെ​തി​രെ പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി​യു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഇ​ത്ത​രം കേ​സു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ​പോ​ലും, എ.​ഐ ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടു​ക​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രു​ടെ​യും മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​ത് വ​ള​രെ​യേ​റെ ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും

    ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ട് എ​ന്ന​ത് കൃ​ത്രി​മ ബു​ദ്ധി (AI) അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി നി​ശ്ച​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി മ​നു​ഷ്യ​രു​മാ​യി ടെ​ക്സ്റ്റോ ശ​ബ്ദ​മോ വ​ഴി സം​വ​ദി​ക്കാ​ൻ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ പ്രോ​ഗ്രാ​മാ​ണ്. ഇ​ത് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി, അ​വ​ർ​ക്ക് ഉ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യോ നി​ർ​ദി​ഷ്ട ജോ​ലി​ക​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്നു. ചാ​റ്റ്ജി​പി​ടി​യെ കൂ​ടാ​തെ ഗ്രോ​ക് (Grok), ജ​മി​നി (Gemini), ഡീ​പ് സീ​ക് (Deep seek) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ വ​രു​ന്ന ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ്.


    പ​ഠ​ന​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​ൽ​ക്ഷ​ണം ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കു​ക​യും സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന, മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ, ലാ​പ്ടോ​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വ​ഴി ഏ​തു​സ​മ​യ​ത്തും എ​വി​ടെ​നി​ന്നും ആ​ശ​യ വി​നി​മ​യം സാ​ധ്യ​മാ​വു​ന്ന ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടു​ക​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ര​വ​ധി രീ​തി​ക​ളി​ൽ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും എ​ന്ന​തി​ൽ ത​ർ​ക്ക​മി​ല്ല. പ​ഠ​ന പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ൾ​ക്കും ഗ​വേ​ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു ന​ൽ​കാ​നും അ​വ​യു​ടെ വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ ഉ​റ​വി​ട​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും. വി​വി​ധ ത​രം കോ​ഴ്സു​ക​ൾ, തൊ​ഴി​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടു​ക​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ അ​മി​ത​വും അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​വു​മാ​യ ഉ​പ​യോ​ഗം കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രെ​യും വി​വി​ധ രീ​തി​ക​ളി​ൽ ബാ​ധി​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​നു​കാ​ലി​ക സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നോ​ട് മു​ഖാ​മു​ഖ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ൾ ക്ര​മേ​ണ പി​ന്തി​രി​യു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ത് ഇ​ട​വ​രു​ത്തും. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക നൈ​പു​ണി​ക​ളു​ടെ വി​കാ​സ​ത്തെ ത​ന്നെ ഇ​ത് വ​ള​രെ​യ​ധി​കം ബാ​ധി​ക്കാം. വൈ​കാ​രി​ക ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ലി​ലേ​ക്കും ക​ടു​ത്ത ഏ​കാ​ന്ത​ത​യി​ലേ​ക്കും ഇ​ത് ന​യി​ക്കാം. കൃ​ത്രി​മ ബു​ദ്ധി​ക്ക് (എ.​ഐ) യ​ഥാ​ർ​ഥ അ​നു​ക​മ്പ (Sympathy) ഇ​ല്ല എ​ന്ന് പ​ല​രും തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്നി​ല്ല. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് തെ​റ്റാ​യ​തോ ഹാ​നി​ക​ര​മാ​യ​തോ ആ​യ ഉ​പ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​വ ന​ൽ​കി​യേ​ക്കാം. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ലൈം​ഗി​ക​വും അ​ക്ര​മാ​സ​ക്ത​വു​മാ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ. കു​ട്ടി​ക​ൾ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ത്ത​രം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടു​ക​ളെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ അ​വ​രു​ടെ വി​മ​ർ​ശ​നാ​ത്മ​ക ചി​ന്താ​ശേ​ഷി​യെ​യും സ്വ​ത​ന്ത്ര പ​ഠ​ന​ശേ​ഷി​യെ​യും ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ആ​ശ്ര​യ​ത്വ (Dependency) പ്ര​വ​ണ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.


    ഇ​ത്ത​രം പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ജാ​ഗ്ര​ത ആ​ർ​ക്കൊ​ക്കെ​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​വേ​ണ്ട​ത്? പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും, ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കു ത​ന്നെ​യാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് (Framework) രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് യു​നി​സെ​ഫ് (UNICEF) ത​ന്നെ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​നാ​യി ചി​ല മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സാ​ങ്കേ​തി​ക ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഇ​ത് പാ​ലി​ക്കു​ക​ത​ന്നെ വേ​ണം. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​ങ്കും അ​തി​പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രു​ടെ​യും എ.​ഐ ഉ​പ​യോ​ഗം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക, അ​വ​രു​ടെ എ.​ഐ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ മോ​ണി​റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ക, എ.​ഐ​യു​ടെ പ​രി​മി​തി​ക​ളും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​വ​രോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. കു​ടും​ബ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു മാ​ത്ര​മേ ഇ​വ സാ​ധ്യ​മാ​കൂ. കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ക, അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും കേ​ൾ​ക്കു​ക, ത​ന​ത് ക​ഴി​വു​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വൈ​കാ​രി​ക ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കൂ. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്നു തോ​ന്നി​യാ​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ തെ​റ​പ്പി​സ്റ്റു​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​നും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​യ​ണം. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കെ​ന്ന​പോ​ലെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും എ.​ഐ സാ​ക്ഷ​ര​ത അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണ്.

    (ജു​വ​നൈ​ൽ ജ​സ്റ്റി​സ് ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​വും ഡ​യ​റ്റ് മു​ൻ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലു​മാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ)

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:articleChildrenLatest NewsChatbots
    News Summary - Chatbots and children: Extreme caution is essential
    Similar News
    Next Story
    X