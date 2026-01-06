Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Articles
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 6:00 AM IST

    കേ​ര​ള​ത്തെ പി​ന്നി​ല്‍നി​ന്ന് കു​ത്തു​ന്നു

    കേ​ര​ള​ത്തെ പി​ന്നി​ല്‍നി​ന്ന് കു​ത്തു​ന്നു
    ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​താ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വി​നി​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ട പ​ണം കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് കേ​ര​ളം നേ​രി​ടു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് അ​ര്‍ഹ​ത​പ്പെ​ട്ട വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ തു​ക​ക​ള്‍ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര നി​ല​പാ​ട് മു​മ്പെ​ല്ലാം ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്. ഇ​തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ് ഈ ​ജ​നു​വ​രി മു​ത​ല്‍ മാ​ര്‍ച്ചു​വ​രെ മൂ​ന്നു​മാ​സ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് വി​നി​യോ​ഗി​ക്കാ​ന്‍ ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട തു​ക​യു​ടെ പ​കു​തി​യി​ല​ധി​കം വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ തീ​രു​മാ​നം.

    ഈ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് 12,000 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്. ത​ന​ത് വ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​പു​റ​മെ ഈ ​വാ​യ്പ​യും​കൂ​ടി എ​ടു​ത്താ​ണ് അ​വ​സാ​ന മാ​സ​ത്തെ ചെ​ല​വു​ക​ള്‍ നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഇ​തി​ലാ​ണ് 5,900 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​വ് വ​രു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കി​ഫ്ബി​ക്കും പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ ക​മ്പ​നി​ക്കു​മാ​യി ബ​ജ​റ്റി​നു പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത വാ​യ്പ​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ലാ​ണ് ക​ടാ​നു​മ​തി​യി​ൽ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​വ് വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്നാ​ണ് ഡി​സം​ബ​ര്‍ 17ന് ​കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​റി​ല്‍നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച ക​ത്തി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് ശ​മ്പ​ള​വും പെ​ന്‍ഷ​നും നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യ​ട​ക്കം ബി​ല്ലു​ക​ള്‍ മാ​റി​ന​ല്‍ക​ൽ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വ​ര്‍ഷാ​ന്ത്യ ചെ​ല​വു​ക​ളെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. ഈ​വ​ര്‍ഷം മാ​ത്രം സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന് അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​യ ക​ട​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് 17,000 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് കു​റ​യു​ന്ന​ത്. കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ക​ണ​ക്കി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ എ​ല്ലാ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും ക​ട​മെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ മൂ​ന്ന് ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ ക​ട​മെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ധ​ന ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത നി​യ​മ​വും ധ​ന​കാ​ര്യ ക​മീ​ഷ​ന്റെ ശി​പാ​ര്‍ശ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന വാ​യ്പാ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ല്‍നി​ന്ന് ആ​ര്‍.​ബി.​ഐ​യു​ടെ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ ക​ട​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ​ല്ലാം പാ​ലി​ച്ചു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് കേ​ര​ളം ക​ട​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ക​ട​ത്തി​ല്‍നി​ന്നാ​ണ് ഒ​രു​വ​ര്‍ഷം 17,000 കോ​ടി രൂ​പ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ മ​നഃ​പൂ​ര്‍വം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്.

    ധ​ന മാ​നേ​ജ്മെ​ൻ​റ് മെ​ച്ച​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ലാ​ണ് എ​ന്ന​തി​ല്‍ കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​റി​നും എ​തി​രാ​ഭി​പ്രാ​യ​മൊ​ന്നു​മി​ല്ല. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ചി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ഏ​റ്റ​വും മു​ന്നി​ല്‍നി​ല്‍ക്കു​ന്ന അ​ഞ്ച് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് കേ​ര​ള​മെ​ന്ന​ത് റി​സ​ര്‍വ് ബാ​ങ്കി​ന്റെ​യും സി ​ആ​ൻ​ഡ് എ.​ജി​യു​ടെ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​ളോ​ഹ​രി വ​രു​മാ​നം ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ ഇ​ര​ട്ടി​യാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 2016ല്‍ 1,66,246 ​രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്ന ആ​ളോ​ഹ​രി വ​രു​മാ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷം 3,08,338 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യ​താ​യി ആ​ര്‍.​ബി.​ഐ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ല്‍പാ​ദ​ന​വും ഇ​ര​ട്ടി​യാ​യ​താ​യി ആ​ര്‍.​ബി.​ഐ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. 2015-16ല്‍ 5.62 ​ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്ന ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ല്‍പാ​ദ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷം 12.49 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യാ​യി ഉ​യ​ര്‍ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ശ​രാ​ശ​രി 12 ശ​ത​മാ​നം സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ര്‍ച്ച നേ​ടാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു.

    കേ​ര​ള​ത്തെ ശ്വാ​സം മു​ട്ടി​ക്കു​ന്നു

    എ​ന്നാ​ല്‍, കേ​ര​ളം സാ​മ്പ​ത്തി​ക ദൃ​ഢീ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ ത​യാ​റാ​കാ​തെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ശ്വാ​സം​മു​ട്ടി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന്, സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ റ​വ​ന്യൂ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ 25 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം മാ​ത്ര​മാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര നി​കു​തി വി​ഹി​ത​വും മ​റ്റ് ഗ്രാ​ന്റു​ക​ളും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​ത്. ബാ​ക്കി 75 ശ​ത​മാ​ന​വും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ത​ന​ത് വ​രു​മാ​ന​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​കെ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ 53 ശ​ത​മാ​ന​വും കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​റി​ല്‍നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന നി​കു​തി വി​ഹി​ത​വും ഗ്രാ​ന്റു​ക​ളു​മാ​ണ്. ചി​ല സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് റ​വ​ന്യൂ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ 73 ശ​ത​മാ​നം​വ​രെ കേ​ന്ദ്ര വി​ഹി​ത​മാ​യി കി​ട്ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​നൊ​പ്പം ഗ്രാ​ന്റു​ക​ളും മ​റ്റ് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. കേ​ന്ദ്രാ​വി​ഷ്കൃ​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ല്‍ ഈ ​വ​ര്‍ഷം ഏ​താ​ണ്ട് 5,784 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് കി​ട്ടാ​നു​ള്ള​ത്. മ​റ്റ് പ​ല സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​ഹി​തം ന​മു​ക്ക് കി​ട്ടു​ന്നി​ല്ല. പി.​എം-​ശ്രീ, എ​ന്‍.​എ​ച്ച്.​എം, സ​മ​ഗ്ര ശി​ക്ഷ കേ​ര​ള ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ പ​ല പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ക്കും ബ്രാ​ന്‍ഡി​ങ്ങി​ന്റെ​യും മ​റ്റും പേ​രു​പ​റ​ഞ്ഞ് ന​മ്മു​ടെ പ​ദ്ധ​തി വി​ഹി​തം വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ​യാ​ണ് തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര തീ​രു​മാ​ന​വും വ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഗ്രാ​മീ​ണ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ദു​രി​ത​വും തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ​യും പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ന്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി ബി.​ജെ.​പി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ത​ക​ര്‍ത്തു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​തു​വ​ഴി ഏ​താ​ണ്ട് 3,000 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യു​ടെ അ​ധി​ക ബാ​ധ്യ​ത​കൂ​ടി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ചു​മ​ലി​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​തൊ​ന്നും​കൊ​ണ്ട് കേ​ര​ള​ത്തെ ത​ള​ർ​ത്താ​ൻ പ​റ്റു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​റി​നും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​നു​മൊ​ക്കെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​ന്ദ്ര വി​ഹി​ത​ങ്ങ​ളി‍ല്‍ ഇ​ത്ര​യേ​റെ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ക്ഷേ​മ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും പു​തി​യ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടു​ത​ല്‍ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടു​ത​ല്‍ പ​ണം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ന്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് ക​ഴി​യു​ന്നു​ണ്ട്. ക്ഷേ​മ​പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ കാ​ര്യ​മാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, വ​നി​ത​ക​ള്‍ക്ക് വ​രു​മാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സ്ത്രീ ​സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി, യു​വ​ജ​ന​ത​ക്കാ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്ട് ടു ​വ​ര്‍ക്ക് പ​ദ്ധ​തി ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം, ഡി.​എ/​ഡി.​ആ​ര്‍ കു​ടി​ശ്ശി​ക അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ അ​സ്വ​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​ജ​ന​പ​ക്ഷ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ നി​ല​പാ​ടാ​ണ് വാ​യ്പാ​നു​മ​തി വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്ക​ലി​ല്‍ പ്ര​ക​ട​മാ​യ​ത്.

    അ​ർ​ഹ​മാ​യ​ത് കി​ട്ടി​യേ തീ​രൂ

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മൂ​ന്ന​ര​ക്കോ​ടി ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അ​ര്‍ഹ​ത​പ്പെ​ട്ട പ​ണം ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി ത​ട​യു​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നെ​തി​രാ​യി ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യ സ​മീ​പ​നം സ്വീ​ക​രി​ച്ചേ മ​തി​യാ​കൂ. ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍തൊ​ട്ട് പാ​ര്‍ല​മെ​ന്റു​വ​രെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് കേ​ര​ളം. എ​ല്ലാ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ളി​ലും​പെ​ട്ട കേ​ര​ളീ​യ​ര്‍ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട പ​ണ​മാ​ണ് നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. മ​റ്റ് പ​ല സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും വി​പു​ല​മാ​യ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ കി​ട്ടു​മ്പോ​ള്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് അ​ര്‍ഹ​മാ​യ​തു​കൂ​ടി നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്ഥി​തി​യാ​ണു​ള്ള​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും പ​ല​ത​വ​ണ കേ​ന്ദ്ര ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ​ക്ക​ണ്ട് ഈ ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്. ഡി​സം​ബ​ർ 24ന് ​കേ​ന്ദ്ര ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യെ നേ​രി​ല്‍ക്ക​ണ്ട് നി​വേ​ദ​നം സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച​തു​മാ​ണ്. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് ഭൂ​മി​യേ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ലി​ന് കേ​ര​ളം ന​ല്‍കി​യ 6,000 കോ​ടി രൂ​പ​ക്കു​പ​ക​രം വാ​യ്പ​യെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും, ഐ.​ജി.​എ​സ്.​ടി റി​ക്ക​വ​റി എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ പി​ടി​ച്ച 965 കോ​ടി രൂ​പ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് തി​രി​ച്ചു​ത​ര​ണ​മെ​ന്നും ഗാ​ര​ന്റി നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച 3,300 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വാ​യ്പ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​തും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നി​ട്ടും അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ ഒ​രു നി​ല​പാ​ടും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. കേ​ര​ള സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ള്‍ ത​ന്നെ​യാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ന​മ്മു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​വേ​ണ്ടി സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഡ​ല്‍ഹി​യി​ല്‍ സ​മ​രം ന​ട​ത്തി. സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു. ന​മ്മു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വ​സ്തു​ത ഉ​ണ്ടെ​ന്നു​ക​ണ്ട സു​പ്രീം കോ​ട​തി ഹ​ര​ജി ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ബെ​ഞ്ചി​ന് വി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    News Summary - Central policy stabbing Kerala from behind
