    അ​പ​ര​മ​ത​പ്പേ​ടി ജാ​തി​പ്പൊ​ടി​യി​ൽ കു​ഴ​ച്ച്, മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ വി​രു​ദ്ധ​ത​യി​ൽ വേ​വി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് മു​ള​കും ചേ​ർ​ത്ത സ്വാ​ദി​ഷ്ഠ​മാ​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​വ​ഫാ​ഷി​സം വെ​ടി​പ്പു​ള്ള വാ​ഴ​യി​ല​യി​ൽ വെ​ച്ചു​വി​ള​മ്പു​ന്ന​ത്. ന​ന്നാ​യി പാ​ക്ക്ചെ​യ്ത ജാ​തി​പ്പൊ​ടി ‘ഭാ​ര​ത​’മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ മാ​ത്രം ല​ഭ്യ​മാ​വു​ന്ന വി​ശു​ദ്ധ​വ​സ്​​തു​വാ​ണ്

    ഈ ​കു​റി​പ്പി​ന്റെ ത​ല​ക്കെ​ട്ട് ആ​ദ​ര​ണീ​യ​നാ​യ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ജ​സ്റ്റി​സ്​ ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യി, ജാ​തി​വാ​ദി അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ് രാ​കേ​ഷ് കി​ഷോ​റി​നെ​തി​രെ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും എ​ടു​ത്തു​ചേ​ർ​ത്ത​താ​ണ്. ജ​സ്റ്റ് ഇ​ഗ്നോ​ർ-​ഇ​തൊ​രു ഖ​ര​മാ​ലി​ന്യം, ചു​മ്മാ മാ​റി​നി​ന്നാ​ൽ മാ​ത്രം മ​തി എ​ന്ന് വി​വ​ക്ഷ!

    ഒ​ടു​വി​ൽ അ​തും സം​ഭ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നെ​ഴു​തി​യ​പ്പോ​ൾ ഉ​ള്ളി​ന്റെ ഉ​ള്ളി​ൽ​നി​ന്ന്, ഇ​ത് ഒ​ടു​വി​ല​ത്തേ​താ​ണെ​ന്ന് നി​ന്നോ​ടാ​ര് പ​റ​ഞ്ഞു എ​ന്നൊ​രു ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ലാ​ണ് എ​നി​ക്ക് വ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്ന​ത്. ഓ​രോ ത​വ​ണ​യും സം​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലാ​ത്ത ഓ​രോ​രോ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ഇ​തൊ​ടു​വി​ല​ത്തേ​ത് ആ​വ​ണേ എ​ന്ന് മ​ന​സ്സ് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കും. പ​ക്ഷേ, തു​ട​ർ​ന്നെ​ത്തു​ന്ന ഓ​രോ​രോ വാ​ർ​ത്ത​യും ആ ​ആ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ന് പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ക്കും. അ​തു​കൊ​ണ്ടി​പ്പോ​ൾ ന​വ​ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഏ​തും ഒ​ടു​വി​ല​ത്തേ​ത് ആ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച് ആ​വി​ധം എ​ഴു​തു​മ്പോ​ഴും, ഒ​രു ഒ​ടു​ക്ക​ത്തെ ഒ​ടു​വി​ൽ എ​ന്ന് എ​ഴു​തു​ന്ന​താ​വും പ്ര​സ​ക്തം. അ​താ​യ​ത് ഒ​ടു​വി​ലാ​വ​ണ​മെ​ന്ന​ത് ജ​നാ​യ​ത്ത ആ​ഗ്ര​ഹ​വും, സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​തി​നെ പൊ​ളി​ക്കും​വി​ധ​മു​ള്ള ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് തു​ട​ർ​ച്ച​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന സ​ത്യ​വും ആ​യി​ത്തീ​ർ​ന്ന ഒ​ന്നാ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ, ഒ​രു ഒ​ടു​ക്ക​ത്തെ ഒ​ടു​വി​ൽ പ്ര​യോ​ഗ​മെ​ന്ന് ചു​രു​ക്കം. കോ​ട​തി​യെ​യെ​ങ്കി​ലും വെ​റു​തെ​വി​ടു​മെ​ന്ന് വ്യാ​മോ​ഹി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് തെ​റ്റി. ന​വ​ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്​​കാ​രി​ക ശ​ക്തി​യാ​യ ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ​ക്ക് കോ​ട​തി​യെ​ന്നും തെ​രു​വെ​ന്നും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യെ​ന്നു​മു​ള്ള പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ല്ല. ഒ​രി​ട​വും ബാ​ക്കി​വെ​ക്കാ​തെ എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തു​മ​ത് ഇ​ട​പെ​ടും! ഒ​ടു​വി​ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത തു​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​യി!

    പ​ല രൂ​പ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കും വ​ര​വ്! സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​യി, കു​ശ​ലാ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​യി, നി​രു​പ​ദ്ര​വ​ക​ര​മാ​യ സ്​​നേ​ഹ​പ്ര​ക​ട​ന​മാ​യി, മ​റ്റ് ചി​ല​പ്പോ​ൾ കു​ത്തും കൊ​ല​യും ച​വി​ട്ടും ചെ​രി​പ്പേ​റും അ​ങ്ങ​നെ ഇ​ങ്ങ​നെ പ​ല മ​ട്ടി​ൽ. രാ​മാ​യ​ണ​വും മ​ഹാ​ഭാ​ര​ത​വു​മൊ​ക്കെ ക​മ്പോ​ടു​ക​മ്പ് വാ​യി​ച്ച് ഹൃ​ദി​സ്​​ഥ​മാ​ക്കാ​തെ, മോ​നേ, മോ​ളേ, എ​ങ്ങി​നെ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ഹി​ത്യ​മെ​ഴു​താ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​വും സാ​ഹി​ത്യ​ക്യാ​മ്പി​ൽ ചോ​ദ്യം? ഇ​റ​ച്ചി​യും മീ​നും ക​ഴി​ച്ചി​ട്ട​ല്ലേ രോ​ഗം വ​ന്ന​ത് എ​ന്നാ​വും ആ​രോ​ഗ്യ ക്യാ​മ്പി​ൽ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ! ക​ണ്ട അ​ണ്ട​ന്റെ​യും അ​ട​കോ​ട​ന്റെ​യും കൂ​ടെ ന​ട​ന്നി​ട്ട​ല്ലേ കു​ട്ടി​ക​ൾ ചീ​ത്ത​യാ​വു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​താ​വും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ൽ അ​ൽ​പം സ്വ​കാ​ര്യ​മാ​യി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. മാ​പ്ല​മാ​ർ​ക്കും ക്രി​സ്​​ത്യാ​നി​ക​ൾ​ക്കും പോ​കാ​ൻ വേ​റെ വേ​റെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്, ഇ​മ്പ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ മാ​ത്ര​മ​ല്ലേ​യു​ള്ളൂ, ന​മ്മു​ടെ പു​ണ്യ​സ്​​ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഇ​വ​ടെ​യ​ല്ലേ എ​ന്നാ​വും വി​ശ്വാ​സി സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ. പെ​ട്ടെ​ന്ന് കേ​ട്ടാ​ൽ എ​ളു​പ്പം മ​ന​സ്സി​ലാ​വും വി​ധ​വും, ര​ണ്ടു​വ​ട്ടം ആ​ലോ​ചി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വി​ശ്വ​സി​ച്ച് പോ​വും​വി​ധ​വു​മാ​യി​രി​ക്കും അ​വ​ത​ര​ണം. നെ​റ്റി​യി​ലെ കൊ​മ്പും, പി​റ​കി​ലെ വാ​ലും മ​റ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​വും ക​ട​ന്നു​വ​ര​ൽ. ഫൂ​ക്കോ ദ​റി​ദ എ​ന്ന് പോ​യി​ട്ട് സ​വ​ർ​ക്ക​ർ, ഗോ​ൾ​വാ​ൾ​ക്ക​ർ എ​ന്നു​പോ​ലും പ​റ​യി​ല്ല. ഇ​മ്പ​ളെ സ്വ​ന്തം കാ​ര്യം എ​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും അ​വ​ത​ര​ണം.

    അ​പ​ര​മ​ത​പ്പേ​ടി ജാ​തി​പ്പൊ​ടി​യി​ൽ കു​ഴ​ച്ച്, മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ വി​രു​ദ്ധ​ത​യി​ൽ വേ​വി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് മു​ള​കും ചേ​ർ​ത്ത സ്വാ​ദി​ഷ്ഠ​മാ​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​വ​ഫാ​ഷി​സം വെ​ടി​പ്പു​ള്ള വാ​ഴ​യി​ല​യി​ൽ വെ​ച്ചു​വി​ള​മ്പു​ന്ന​ത്. അ​പ​ര​വി​ദ്വേ​ഷ​വും മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ വി​രു​ദ്ധ​ത​യും ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് വെ​ളി​യി​ലും കാ​ണാ​ൻ പ​റ്റും. എ​ന്നാ​ൽ, ന​ന്നാ​യി പാ​ക്ക്ചെ​യ്ത ജാ​തി​പ്പൊ​ടി ഭാ​ര​ത​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ മാ​ത്രം ല​ഭ്യ​മാ​വു​ന്ന വി​ശു​ദ്ധ​വ​സ്​​തു​വാ​ണ്. ഭ​ക്തി​പ്ര​സ്​​ഥാ​നം ന​വോ​ത്ഥാ​ന പ്ര​സ്​​ഥാ​നം തു​ട​ങ്ങി തൊ​ഴി​ലാ​ളി ജ​ന​കീ​യ​പ്ര​സ്​​ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​രെ ആ​വും​വി​ധം ശ്ര​മി​ച്ചി​ട്ടും ജാ​തി ഖ​ര ദ്രാ​വ​ക വാ​ത​ക രൂ​പ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ർ​വ​ത്ര സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. ജാ​തി​പ്പൊ​ടി ഖ​ര​വ​കു​പ്പി​ൽ​പെ​ട്ട അ​തി​ലൊ​രു സ്​​പെ​ഷ​ൽ ഐ​റ്റം മാ​ത്രം. ഗോ​ത​മ്പു​പൊ​ടി, അ​രി​പ്പൊ​ടി, മു​ള​കു​പൊ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ പൊ​ടി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ൽ തീ​രും. ജാ​തി​പ്പൊ​ടി പ​ക്ഷേ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്തോ​റും വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രും. മു​മ്പ് കു​മാ​ര​നാ​ശാ​ൻ പ്ര​ശ​സ്​​ത​മാ​യ ‘ദു​ര​വ​സ്​​ഥ’​യി​ലാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ഓ​ർ​മ, ഒ​രു ഗ​മ​ണ്ട​ൻ ചോ​ദ്യം ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ​യു​ടെ മു​ന്നി​ലു​യ​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. വി​ണ്ണി​ലു​ള്ളോ​രു​ടെ/ വാ​ർ​മി​ഴി മൂ​ടു​മോ/ മ​ണ്ണി​ലെ ജാ​തി​പ്പൊ​ടി​യെ​റി​ഞ്ഞാ​ൽ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കി​ട​പ്പു​വ​ശം ഇ​ന്ന് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, മ​ണ്ണി​ലെ ജാ​തി​പ്പൊ​ടി വി​ണ്ണി​ലും പ​ര​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​ണാ​നാ​വും. ജാ​തി​വി​രു​ദ്ധ​ത കൊ​ടി​യ​ട​യാ​ള​മാ​യ ന​വോ​ത്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ക​രു​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ന്ന് ആ​ശാ​ൻ ആ ​ചോ​ദ്യം ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്!

    ‘ദൈ​വാ​ധീ​നം ജ​ഗ​ൽ​സ​ർ​വം/ മ​ന്ത്രാ​ധീ​നം​തു ദൈ​വ​തം/ ത​ൻ​മ​ന്ത്രം ബ്രാ​ഹ്മണാ​ധീ​നം/ ബ്രാ​ഹ്മ​ണോ മ​മ​ദൈ​വ​തം’ എ​ന്ന ബ്രാ​ഹ്മ​ണ​സ്​​തു​തി​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് ന​വോ​ത്ഥാ​നം മു​മ്പും സ​മ​രം ന​യി​ച്ച​ത്. പ്ര​പ​ഞ്ചം ദൈ​വ​ത്തി​ന്ന​ധീ​നം, ദൈ​വം മ​ന്ത്ര​ത്തി​നു​വി​ധേ​യം, ആ ​മ​ന്ത്രം ബ്രാ​ഹ്മ​ണ​ന് അ​ധീ​ന​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ബ്രാ​ഹ്മ​ണ​ർ ദൈ​വം എ​ന്ന അ​ർ​ഥം വ​രു​ന്ന ഈ ​ശ്ലോ​കം ആ​രോ ചൊ​ല്ലി​ക്കേ​ൾ​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് വി.​ടി. ഭ​ട്ട​തി​രി​പ്പാ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്, ഒ​രു മ​ന​യ്ക്ക​ലെ കാ​ര്യ​സ്​​ഥ​ന്റെ വാ​യ്നാ​റ്റം വ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് ആ ​ശ്ലോ​കം എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ പ​ക്ഷേ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​പ​ട​ലം കീ​ഴ്മേ​ൽ​മ​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്ത് അ​ടു​ത്ത ജ​ന്മ​ത്തി​ലെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു ബ്രാ​ഹ്മ​ണ​നാ​യി ജ​നി​ക്കാ​ൻ മോ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ! മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ശ്ശ​ബ്ദ​വും പ്ര​ച്ഛ​ന്ന​വു​മാം വി​ധം വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ബ്രാ​ഹ്മ​ണി​ക് മൂ​ല്യ​വ്യ​വ​സ്​​ഥ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​രാ​വു​ന്ന​വ​ർ! ഇ​ത് ര​ണ്ടി​നു​മി​ട​യി​ലാ​ണ് കൊ​ല മു​ത​ൽ ചെ​രി​പ്പേ​റു​വ​രെ​യു​ള്ള ശ​ബ്ദാ​യ​മാ​ന​മാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ചാ​തു​ർ​വ​ർ​ണ്യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് ആ​ഘോ​ഷ​പൂ​ർ​വം അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്.

    സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ്​ ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യി​ക്ക് നേ​രെ, ചെ​രി​പ്പെ​റി​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​ത് ഏ​തോ ഒ​രു വ​ട്ട് പി​ടി​ച്ച അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ് രാ​കേ​ഷ് കി​ഷോ​ർ മാ​ത്ര​മ​ല്ല. ബ്രാ​ഹ്മ​ണ​രാ​ണ് സ​ർ​വ വി​ജ്ഞാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും േസ്രാ​ത​സ്സ് എ​ന്നും അ​വ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മാ​യി​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത് എ​ന്നും പ​ര​സ്യ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത് ഡ​ൽ​ഹി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി രേ​ഖാ​ഗു​പ്ത​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​ത​വ​രു​ടെ​മാ​ത്രം അ​ജ​ണ്ട​യ​ല്ല. വേ​ദ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ടും ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ടും ബ്രാ​ഹ്മ​ണ​രാ​ണ് സ​മൂ​ഹ​ത്തെ​യും രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും, സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്​​ഥ​ർ ഹ​നു​മാ​നെ​പ്പോ​ലെ ശ​ക്തി​യു​ള്ള​വ​രാ​വ​ണ​മെ​ന്നും മ​റ്റു​മു​ള്ള രേ​ഖാ​ഗു​പ്ത​യു​ടെ വി​ശു​ദ്ധ പ്ര​സ്​​താ​വ​ന​ക​ൾ അ​ത്ര നി​രു​പ​ദ്ര​വ​ക​ര​വു​മ​ല്ല.

    അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ് രാ​കേ​ഷ് കി​ഷോ​റി​ന്റെ മ​നു​സ്​​മൃ​തി ഷൂ ​ഉ​ന്നം​വെ​ച്ച​ത്, ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന സെ​ക്കു​ല​റി​സ​ത്തി​നു നേ​രെ​യാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി അ​തി​നെ​തി​രെ ത​ൽ​സ​മ​യം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത് സ്വാ​ഗ​താ​ർ​ഹ​മാ​ണ്. അ​ത്ര​ത​ന്നെ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ​ല​തി​ലും കു​റ്റ​ക​ര​മാ​യ മൗ​ന​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പു​ല​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും!

    ‘ഗാ​ത്ര​ത്തി​നോ/ തീ​ണ്ട​ൽ ആ​ത്മാ​വി​നോ/ തീ​ണ്ട​ൽ ധി​ക്കാ​ര​മ​ല്ല​യോ’ എ​ന്ന് കു​മാ​ര​നാ​ശാ​നും മു​മ്പ് ചോ​ദി​ച്ച​ത് പ​ണ്ഡി​റ്റ് ക​റു​പ്പ​നാ​ണ്. അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ് രാ​കേ​ഷ് കി​ഷോ​റി​ന്റെ കു​ത്സി​ത പ്ര​വൃ​ത്തി​യെ​പ്പ​റ്റി രോ​ഷാ​കു​ല​നാ​യ ഒ​രു സു​ഹൃ​ത്ത് ചോ​ദി​ച്ച​ത് ഇ​യാ​ൾ​ക്കൊ​ന്നും അ​ര ക​ഴ​ഞ്ച് വി​വ​ര​മി​ല്ലേ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. ഞാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ചു​രു​ങ്ങി​ത് ദി​വ​സം ഒ​രു​നേ​ര​മെ​ങ്കി​ലും സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ അ​യ്യ​പ്പ​ന്റെ, ജാ​തി​ചി​കി​ത്സാ സം​ഗ്ര​ഹം എ​ന്ന ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ കാ​വ്യം പു​ല​ർ​ച്ചെ പാ​രാ​യ​ണം ചെ​യ്യാ​നാ​ണ്. അ​തി​ങ്ങ​നെ; ‘ജാ​തി​വി​ശ്വാ​സ​ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ മാ​റു​മ്പോ​ൾ/ ന​മ്മ​ളാ​ദ്യ​മാ​യ്/ മ​നു​ഷ്യ​നെ മ​നു​ഷ്യ​നാ​യ്/ കാ​ണു​മാ​രോ​ഗ്യ​മാ​ർ​ന്നി​ടും/ ന​ര​ന്റെ ഗു​ണ​ദോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ/ മ​ഹ​ത്വ​മ​ൽ​പ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ളും/ അ​വ​ന്റെ ജാ​തി​നോ​ക്കാ​തെ/ ക​ണ്ടി​ടും ജാ​തി​പോ​യ​വ​ർ/ എ​ത്ര ബു​ദ്ധി​വ​ള​ർ​ന്നാ​ലും/ എ​ത്ര വി​ദ്യ പ​ഠി​ക്കി​ലും/ ജാ​തി​പോ​കാ​തെ​യാ​സി​ദ്ധി/ കൈ​വ​ന്നീ​ടി​ല്ലൊ​രു​ത്ത​നും.’ അ​തെ, പ്ര​ശ്നം ഷൂ​സ​ല്ല, വി​വ​ര​ക്കു​റ​വു​മ​ല്ല, എ​ന്തി​ന് വെ​കി​ളി​പി​ടി​ച്ച രാ​കേ​ഷ് കി​ഷോ​ർ മാ​ത്ര​വു​മ​ല്ല, അ​ദൃ​ശ്യ​പ്ര​തി ആ ​ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മാ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്​​ത്ര​മാ​ണ്. സ​നാ​ത​ന ധ​ർ​മ​ത്തെ അ​വ​ഹേ​ളി​ച്ചാ​ൽ പൊ​റു​ക്കി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് രാ​കേ​ഷ് കി​ഷോ​ർ ആ​േ​ക്രാ​ശി​ച്ച​ത്. ദൈ​വ​മാ​ണ് ഇ​ത് ത​ന്നെ​ക്കൊ​ണ്ട് ചെ​യ്യി​പ്പി​ച്ച​ത് എ​ന്നും ഒ​ട്ടും കു​റ്റ​ബോ​ധ​മി​ല്ല ഇ​തി​ലെ​ന്നു​മാ​ണ​യാ​ൾ വി​ളി​ച്ചു​കൂ​വി​യ​ത്.

    ദ​ലി​ത് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ബു​ദ്ധ​മ​തം സ്വീ​ക​രി​ച്ച് സ​നാ​ത​ന​ധ​ർ​മ​ത്തെ പ്ര​കോ​പി​പ്പി​ച്ച മ​ഹാ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളി​ലൊ​രാ​ളാ​ണ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ചീ​ഫ്ജ​സ്റ്റി​സ്​ ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യി എ​ന്നു​ള്ള​ത് മ​റ​ക്ക​രു​ത്. മാ​ന​വി​ക​ത​ക്കു നേ​രെ ചെ​രി​പ്പെ​റി​യു​ന്ന ചാ​തു​ർ​വ​ർ​ണ്യം എ​ന്ന് ചീ​ഫ്ജ​സ്റ്റി​സി​ന് നേ​രെ​യു​ള്ള ചെ​രി​പ്പേ​റി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൃ​ത്യ​ത​യോ​ടെ ദേ​ശാ​ഭി​മാ​നി മു​ഖ​പ്ര​സം​ഗം. പ്ര​ശ​സ്​​ത മാ​ർ​ക്സി​സ്റ്റ് സാം​സ്​​കാ​രി​ക വി​മ​ർ​ശ​ക​നാ​യ റെ​യ്മ​ണ്ട് വി​ല്യം​സ്, വ്യ​വ​സാ​യം, ജ​നാ​യ​ത്തം, വ​ർ​ഗം, ക​ല, സം​സ്​​കാ​രം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ അ​ഞ്ച് താ​ക്കോ​ൽ വാ​ക്കു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ആ​റാ​മ​ത്തേ​താ​യി, ഒ​ന്നാ​മ​ത് ചേ​ർ​ക്കേ​ണ്ട​ത് ജാ​തി എ​ന്നാ​ണ്! ‘Let your dreams be bigger than your fears’ എ​ന്ന് പീ​നാ​ബൗ​ച്ച്.

    രാ​കേ​ഷ് കി​ഷോ​റി​ന് ഭാ​ര​ത​ര​ത്നം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് പ​റ​യാ​ൻ​പോ​ലും മ​ടി​യി​ല്ലാ​ത്ത ഗോ​ദ്സെ ശി​ഷ്യ​ർ ശി​ര​സ്സു​യ​ർ​ത്തു​മ്പോ​ൾ, ഷൂ​വ​ല്ല തോ​ക്കാ​ണ് അ​വ​ന് വേ​ണ്ട​തെ​ന്ന ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് കൊ​ല​വി​ളി​ക​ൾ ര​ക്ത​ദാ​ഹി​യാ​യ ഡ്രാ​ക്കു​ള​യെ​പ്പോ​ലെ തേ​റ്റ​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​കാ​ട്ടി അ​ല​റു​ന്നു. ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സി​നെ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ഹ്വാ​നം മു​ത​ൽ മു​ഖ​ത്ത് തു​പ്പാ​നു​ള്ള സ​ദു​പ​ദേ​ശം വ​രെ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ച​ത്ത എ​ലി ക​ണ​ക്ക് ദു​ർ​ഗ​ന്ധം പ​ര​ത്തു​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​റും സി​സ്റ്റ​വും ഞ​ങ്ങ​ളു​ടേ​ത്, ക​രു​തി​ക്കോ എ​ന്ന താ​ക്കീ​തി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ര​മോ​ന്ന​ത നീ​തി​പീ​ഠ​ത്തെ​യെ​ങ്കി​ലും ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​മെ​ന്നു​ള്ള പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​പ്പോ​ഴും നീ​തി​ക്കൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ സ​ർ​വ​തു​റ​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​ർ അ​ഭി​വാ​ദ്യം അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​മി​ത​മാ​യ ജ​നാ​യ​ത്ത ആ​ശ​യ​ലോ​കം​പോ​ലും മ​ലി​ന​മാ​യാ​ൽ അ​തി​ന്റെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി കു​റ​ഞ്ഞാ​ൽ, വെ​റു​പ്പി​ന്റെ വൈ​റ​സി​ന്റെ ഇ​ള​കി​യാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും കോ​ട​തി​യി​ലും ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളി​ലും ക​ളി​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ണ്ടു​തു​ട​ങ്ങും. ആ​ർ​ക്കി​യോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ സ​ർ​വേ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ഖ​ജു​രാ​ഹോ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ വി​ഷ്ണു​പ്ര​തി​മ​യെ രൗ​ദ്ര​ഭ​ക്തി, രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ഉ​പാ​ധി​യാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ത​ള്ളു​ക​യും പ​രി​ഹ​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​ണ്, ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ്​ ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യി​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള ന​വ​ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് പ്ര​കോ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ കാ​ര​ണ​മാ​യി പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അം​ബേ​ദ്ക​റി​സ്റ്റാ​യ, ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യി​യു​ടെ അ​മ്മ ക​മ​ൽ​താ​യി ഗ​വാ​യി​യെ എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ലും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ ശ​താ​ബ്ദി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​മ​രാ​വ​തി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​നേ​റ്റ തി​രി​ച്ച​ടി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ വെ​റു​പ്പും കാ​ര​ണ​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്ത​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ജ​നാ​യ​ത്ത ക​ശാ​പ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ബു​ൾ​ഡോ​സ​ർ രാ​ജി​നെ​തി​രെ നി​ശി​ത നി​ല​പാ​ട് ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യി പു​ല​ർ​ത്തി​യ​തി​ലും ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മാ ശ​ക്തി​ക​ൾ അ​സ്വ​സ്​​ഥ​രാ​ണ്.

    രാ​കേ​ഷ് കി​ഷോ​ർ എ​റി​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ഷൂ ​അ​യാ​ളു​ടെ മാ​ത്രം കാ​ലി​നും ചി​ല​പ്പോ​ൾ മു​ഖ​ത്തി​നും പാ​ക​മാ​യേ​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ, എ​നി​ക്ക​ത് പാ​ക​മ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് സൗ​മ്യ​മാ​യി, എ​ന്നാ​ൽ ധീ​ര​മാ​യി ആ​ദ​ര​ണീ​യ​നാ​യ ന്യാ​യാ​ധി​പ​ൻ ബി.​ആ​ർ. ഗ​വാ​യി പ​റ​യാ​തെ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. പ​ണ്ട​ത്തെ വി​ര​ട്ട​ലൊ​ന്നും പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്ക​ണ്ട, അ​തൊ​ക്കെ അ​ങ്ങ് പൂ​ട്ടി ആ ​ജാ​തി​പ്പെ​ട്ടി​യി​ൽ വെ​ച്ചേ​ക്ക് എ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​വും അ​വി​ടെ കൂ​ടി​യ മ​നു​ഷ്യ​രൊ​ക്ക​യും അ​പ്പോ​ൾ ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മാ​വാ​ദി​ക​ളോ​ട് പ​റ​യാ​തെ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്! എ​ന്നാ​ലി​പ്പോ​ഴും രാ​കേ​ഷ് കി​ഷോ​റി​ന്റെ അ​ളി​ഞ്ഞ ചെ​രി​പ്പി​നെ അ​വ​മാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​മോ​ഹി​ക​ളെ ഉ​ന്മ​ത്ത​മാ​ക്കി​യ മ​റ്റൊ​രു ഷൂ​സ്​ ഉ​ണ്ട്. അ​ത് 2008ൽ ​അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​ർ​ജ് ബു​ഷി​ന്റെ മു​ഖ​ത്തി​നു​നേ​രെ, ‘This is a farewell kiss from the Iraqi people, you dog’ എ​ന്ന് മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് മും​ത​സി​ർ അ​ൽ​സൈ​ദ് എ​ന്ന ഇ​റാ​ഖി പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ എ​റി​ഞ്ഞ സ​മ​ര​ഷൂ​വാ​ണ്. അ​ന്ന​ദ്ദേ​ഹം വി​ളി​ച്ചു, അ​ല്ല​യോ ശു​ന​ക​േ​ശ്ര​ഷ്ഠാ, ഇ​ത് നി​ന​ക്കു​ള്ള ഇ​റാ​ഖി ജ​ന​ത​യു​ടെ വി​ട​വാ​ങ്ങ​ൽ മു​ത്തം എ​ന്ന​തി​നോ​ളം തി​ള​ക്ക​മു​ള്ളൊ​രു തീ​വാ​ക്യം ഉ​ച്ച​രി​ക്കാ​ൻ ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ​യു​ടെ ച​ളി​യി​ൽ അ​ടി​മു​ടി ആ​ഴ്ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ് രാ​കേ​ഷ് കി​ഷോ​റി​നാ​വി​ല്ല. പ​ര​മാ​വ​ധി, ചോ​ര​യി​റ്റു​ന്ന ഒ​രു താ​മ​ര ച​ളി​യി​ൽ ആ​ഴ്ന്ന ആ ​ഷൂ​വി​ൽ​നി​ന്നും വി​ട​രു​മാ​യി​രി​ക്കും!

    ഏ​പ്രി​ലാ​ണേ​റ്റ​വും ക്രൂ​ര​മാ​സം എ​ന്ന് ആം​ഗ​ലേ​യ ക​വി എ​ലി​യ​റ്റ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ പ​ല​യി​ട​ത്തും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ എ​ല്ലാ മാ​സ​വും ക്രൂ​ര​മാ​ണ്! ക​ഴി​ഞ്ഞ സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ലാ​ണ് ബി​രി​ബാ​രി ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ഷാ​മാ പ​ർ​വീ​ർ എ​ന്ന ഗ​ർ​ഭി​ണി, ജോ​ൺ​പൂ​ർ ജി​ല്ല വി​മ​ൻ​സ്​ ഹോ​സ്​​പി​റ്റ​ലി​ൽ പ്ര​സ​വാ​വ​ശ്യാ​ർ​ഥം ചെ​ന്ന​ത്. ഡ്യൂ​ട്ടി ഡോ​ക്ട​ർ പ്ര​സ​വാ​വ​ശ്യാ​ർ​ഥം വ​ന്ന​വ​ൾ മു​സ്‍ലി​മാ​യ​തി​നാ​ൽ താ​ൻ ചി​കി​ത്സി​ക്കു​ക​യി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു​വ​െ​ത്ര! നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പോ​ൾ ഇ​ത്ര​യും വാ​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഗു​ജ​റാ​ത്ത് വം​ശ​ഹ​ത്യാ​കു​പ്ര​ശ​സ്​​ത ആ ​മാ​യാ​കൊ​ട്നാ​നി​യെ ഓ​ർ​മ​വ​രു​ന്നു​ണ്ടോ? ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ശ​രി ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ശ​രി ഈ ​വാ​ർ​ത്ത പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യെ​ന്നാ​ണ് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്! ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ സം​ഭ​വി​ക്കു​മോ? ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ലെ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് മ​ന​സ്സ് ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ​ത് തെ​റ്റാ​വ​ട്ടെ എ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് മ​ന​സ്സ് മോ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്!

    ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഇ​തു​പോ​ലു​ള്ള ജാ​തി​പ്പൊ​ടി വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ൽ മ​ന​സ്സ് കു​ഴ​ഞ്ഞ് മ​റി​യു​മ്പോ​ഴാ​ണ്, മ​ല​പ്പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നും പു​രോ​ഗ​മ​ന ക​ലാ​സാ​ഹി​ത്യ സം​ഘം മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ അ​സീ​സ്​ തു​വ്വൂ​രി​ന്റെ ഫോ​ൺ വ​ന്ന​ത്. അ​തു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ഊ​ർ​ജം പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​തി​രു​ന്നു​കൂ​ടാ. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ന​വോ​ത്ഥാ​നം ഉ​ഴു​തു​മ​റി​ച്ച മ​ല​യാ​ള മ​ണ്ണി​ലും ജാ​തി​യു​ടെ വി​ഷ​വി​ത്തു​ക​ൾ ത​ഴ​ച്ചു​വ​ള​രു​ന്ന​ത് കാ​ണു​മ്പോ​ൾ!

    ലോ​കം ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ​രം എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 1921ലെ ​മ​ഹാ​സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ക​രു​വാ​ര​ക്കു​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വാ​ർ​ത്ത​യാ​ണ്, ആ​ശ​ങ്ക​യോ​ടും അ​തോ​ടൊ​പ്പം ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യും അ​സീ​സ്​ തൂ​വ്വൂ​ർ ഫോ​ൺ​വ​ഴി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​വി​ട​ത്തെ ഒ​രു കു​ടും​ബ​ശ്രീ ഹോ​ട്ട​ൽ ഇ​രു​പ​ത് രൂ​പ​ക്ക് സാ​മാ​ന്യം ന​ല്ല ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കി മൂ​ന്നു​നാ​ല് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ന​ല്ല​നി​ല​യി​ൽ ന​ട​ന്നു​പോ​രു​ക​യാ​ണ്. ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട ഒ​രു സ്​​ത്രീ​യെ ചൂ​ണ്ടി ചി​ല​ർ, അ​വ​ർ ഭ​ക്ഷ​ണം പാ​കം ചെ​യ്യു​ക​യും വി​ള​മ്പു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള അ​തൃ​പ്തി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു​വ​െ​ത്ര! ആ​വി​ധം അ​തൃ​പ്തി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​വ​രി​ൽ സ​വ​ർ​ണ​ർ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മു​സ്‍ലിം​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ​ല​രും പെ​ടും! അ​വ​രോ​ട് രാ​ധ എ​ന്നു​പേ​രു​ള്ള നാ​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട ആ​ത്മ​ബോ​ധ​മു​ള്ള സ്​​ത്രീ പ​റ​ഞ്ഞു​വ​െ​ത്ര. നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഇ​വി​ടെ വ​ന്ന് ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ച്ചാ​ൽ മ​തി. ഹോ​ട്ട​ൽ പൂ​ട്ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നാ​ലും ഞ​ങ്ങ​ളൊ​രു​മി​ച്ച് നി​ൽ​ക്കും. കോേ​മ്ര​ഡ്, ഗം​ഭീ​ര​മാ​യി! വെ​റും ക​വി​ത​യും ക​ഥ​യും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഇ​തു​പോ​ലു​ള്ള മാ​ന​വി​ക നി​ല​പാ​ടു​കൂ​ടി​യാ​ണ് ആ​വി​ഷ്കാ​രം. ജാ​തി​മേ​ൽ​ക്കോ​യ്മ​യു​ടെ എ​രി​യു​ന്ന മ​ഹാ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ന്ന​രി​കി​ൽ ഇ​തു​പോ​ലു​ള്ള ശീ​ത​ള​നീ​ർ​ത്ത​ടാ​ക​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്ന​ല്ല, ഒ​രാ​യി​ര​മു​ണ്ട​ല്ലോ ന​മു​ക്ക് എ​ന്ന​ത് പ​ക​രു​ന്ന നി​ർ​വൃ​തി അ​ത്ര ചെ​റു​ത​ല്ല.

