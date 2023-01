cancel By എ.എൻ. ഷംസീർ പുസ്തകങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും ആയുധമാക്കേണ്ട ഒരു വര്‍ത്തമാനത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യവും മതനിരപേക്ഷതയും വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഫെഡറലിസത്തെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്താനും ഭരണഘടന മൂല്യങ്ങളെ അപ്രസക്തമാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു കാലത്ത് അറിവി​െൻറ ലോകത്തെ കൂടുതല്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുക എന്നത് ജനാധിപത്യത്തിനെതിരായ വെല്ലുവിളികളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് ഗ്ര​ന്ഥ​ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും ഇ​ന്‍ഫ​ര്‍മേ​ഷ​ന്‍ സ​ർ​വി​സി​ന്റെ​യും കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ രാ​ജ്യ​ത്തെ മ​റ്റ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​യ​മ​സ​ഭ ലൈ​ബ്ര​റി​ക​ളേ​ക്കാ​ള്‍ ഏ​റെ മി​ക​വ് പു​ല​ര്‍ത്തു​ന്ന​താ​ണ് ന​മ്മു​ടെ നി​യ​മ​സ​ഭ ലൈ​ബ്ര​റി. സ​ഭ രേ​ഖ​ക​ളും ച​രി​ത്ര​രേ​ഖ​ക​ളും പൊ​തു​വി​ജ്ഞാ​ന-​സ​ര്‍ഗാ​ത്മ​ക ര​ച​ന​ക​ളും തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ധി​കാ​രി​ക ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ 1,15,000 പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ണ്ട് കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ ലൈ​ബ്ര​റി​യി​ല്‍. 1921ല്‍ ​ട്രാ​വ​ന്‍കൂ​ര്‍ ലെ​ജി​സ്ലേ​റ്റി​വ് ലൈ​ബ്ര​റി എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് തു​ട​ക്കം. 1949ല്‍ ​തി​രു-​കൊ​ച്ചി സം​സ്ഥാ​നം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ ട്രാ​വ​ന്‍കൂ​ര്‍ കൊ​ച്ചി അ​സം​ബ്ലി ലൈ​ബ്ര​റി​യും 1956ല്‍ ​ഐ​ക്യ​കേ​ര​ള പി​റ​വി​യോ​ടെ കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ ലൈ​ബ്ര​റി​യു​മാ​യി. സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത നി​ര​വ​ധി നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ച്ച കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ​ക്ക് ക​രു​ത്തു​പ​ക​ര്‍ന്ന ലൈ​ബ്ര​റി​യു​ടെ ശ​താ​ബ്ദി​യാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ സ​മു​ചി​ത​മാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

നി​യ​മ​സ​ഭ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​വും സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സാ​യാ​ഹ്ന​ങ്ങ​ളും ഒ​ട്ടേ​റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ള്‍കൊ​ണ്ട് സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ണ്. മ​റ്റൊ​രു നി​യ​മ​സ​ഭ​യും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു അ​ക്ഷ​ര-​സാ​ഹി​ത്യ- സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വി​നി​മ​യ​ത്തി​ന് വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ല്‍ 2023 ജ​നു​വ​രി ഒ​മ്പ​തു​മു​ത​ല്‍ 15 വ​രെ​യാ​ണ് പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വം. നൂ​റോ​ളം പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ ഇ​രു​നൂ​റി​ല്‍പ​രം ബു​ക്ക് സ്റ്റാ​ളു​ക​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​ന​ങ്ങ​ള്‍, എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​മാ​യി സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ള്‍, ക​ലാ​സ​ന്ധ്യ​ക​ൾ, ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ള തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി അ​നു​ബ​ന്ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ജ​ന​കീ​യ മാ​ന​വീ​യോ​ത്സ​വം. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സ​ഭ സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ല്‍കു​ന്നു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 140 നി​യ​മ​സ​ഭ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ര്‍ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കാ​നെ​ത്തും. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ക്ക് നി​യ​മ​സ​ഭ​യും ലൈ​ബ്ര​റി​യും നി​യ​മ​സ​ഭ മ്യൂ​സി​യ​വു​മൊ​ക്കെ കാ​ണാ​നും സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്. പ​ട്ടി​ണി​യാ​യ മ​നു​ഷ്യാ നീ / ​പു​സ്ത​കം കൈ​യി​ലെ​ടു​ത്തോ​ളൂ / പു​ത്ത​നൊ​രാ​യു​ധ​മാ​ണ് നി​ന​ക്ക​ത് / പു​സ്ത​കം കൈ​യി​ലെ​ടു​ത്തോ​ളൂ... വി​ഖ്യാ​ത നാ​ട​ക​കൃ​ത്തും ക​വി​യു​മാ​യ ബ്ര​ഹ്‌​തോ​ള്‍ഡ് ബ്ര​ഹ്തി​ന്റെ ഈ ​വ​രി​ക​ള്‍ കാ​ലാ​തി​വ​ര്‍ത്തി​യാ​ണ്. പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ, അ​ക്ഷ​ര​ത്തി​ന്റെ, അ​തി​ലൂ​ടെ ആ​ർ​ജി​ക്കു​ന്ന അ​റി​വി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​യും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യെ​യും​കു​റി​ച്ചാ​ണ് ബ്ര​ഹ്ത് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളും അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളും ആ​യു​ധ​മാ​ക്കേ​ണ്ട ഒ​രു വ​ര്‍ത്ത​മാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് നാം ​ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വും മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഫെ​ഡ​റ​ലി​സ​ത്തെ ദു​ര്‍ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ അ​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ക്കാ​നും ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു. അ​ത്ത​ര​മൊ​രു കാ​ല​ത്ത് അ​റി​വി​ന്റെ ലോ​ക​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ല്‍ പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​രി​ശ്ര​മ​മാ​ണ്. പു​തു​വി​ജ്ഞാ​ന​ത്തി​ന്റെ സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളാ​യി നാ​ടി​നാ​കെ വെ​ളി​ച്ച​മേ​കാ​ന്‍ പാ​ക​ത്തി​ല്‍ നി​യ​മ​സ​ഭ ലൈ​ബ്ര​റി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​കൂ​ടി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നും ഈ ​വേ​ള​യി​ല്‍ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​നൗ​പ​ചാ​രി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളാ​ണ് ഗ്ര​ന്ഥ​ശാ​ല​ക​ള്‍. അ​വ​യി​ലൂ​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്ന സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ല്‍ ചെ​റു​ത​ല്ല. ന​വ​കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ നി​ര്‍മി​തി​യി​ല്‍ കൈ​കോ​ര്‍ത്ത് ന​മു​ക്ക് അ​റി​വി​ന്റെ ആ​കാ​ശ​നീ​ലി​മ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം. Show Full Article

News Summary -

Books and letters can be used as weapons