    28 Sept 2025 2:42 PM IST
    28 Sept 2025 2:42 PM IST

    ക​ത്തി​ത്തീ​ർ​ന്ന മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​​ഴു​വി​ലേ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യി​ലും സ​മ​രാ​ഗ്നി പ​ട​രു​മ്പോ​ൾ

    ക​ത്തി​ത്തീ​ർ​ന്ന മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​​ഴു​വി​ലേ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യി​ലും സ​മ​രാ​ഗ്നി പ​ട​രു​മ്പോ​ൾ
    ഫ​ല​സ്​​തീ​നു​വേ​ണ്ടി, സ​യ​ണി​സ്റ്റ് സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ശ​ക്തി​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ​ക്കു​വേ​ണ്ടി, മ​ന​സ്സി​ന്റെ ചു​മ​രു​ക​ൾ സ​മ​ര​പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് നി​റ​യ​ണം. ക​ഥ​യും ക​വി​ത​യും നോ​വ​ലും സി​നി​മ​യും പ്ര​തി​ഷേ​ധ സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മു​റി​വേ​ൽ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഫ​ല​സ്​​തീ​ൻ ലോ​ക​മാ​കെ പ​ട​ര​ണം. അ​വ​രു​യ​ർ​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ സ്​​നേ​ഹ​ക്കൊ​ടി പാ​താ​ള​ത്തി​ൽ​പോ​ലും ഉ​യ​ര​ണം. തീ​ജ്വാ​ല​ക​ൾ​ക്കും വെ​ടി​യു​ണ്ട​ക​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ ചി​ത​റി​പ്പോ​യ അ​വ​രു​ടെ വി​മോ​ച​ന​വീ​ര്യം ത്ര​സി​ക്കു​ന്ന വാ​ക്കു​ക​ൾ ചേ​ർ​ത്തു തു​ന്നി ന​മ്മ​ൾ പ്ര​തി​രോ​ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട​ച്ച​ട്ട​ക​ൾ പ​ണി​യ​ണം. ഞ​ങ്ങ​ളും നിങ്ങ​ളും ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നി​ട​ത്തോ​ളം കാ​ലം നി​ങ്ങ​ളു​ടെ രാ​ജ്യ​വും ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തി​ജ്ഞ​യി​ൽ, നീ​തി അ​ഗ്നി​പു​ഷ്പ​ങ്ങ​ളാ​യി വി​ട​ര​ണം. ലോ​ക​ത്തെ​ങ്ങു​മു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ഗ​സ്സ ശ​ബ്ദം​കൊ​ണ്ട് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​യ​ണം. ന​മ്മു​ടെ ഗ​സ്സ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ട് ഭാ​ഷ​ക​ൾ സ്​​തം​ഭി​ക്ക​ണം.

    ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലും അ​റ​ബി​യി​ലും ഹി​ബ്രു​വി​ലു​മാ​യ​ത് ട്രം​പി​ന്റെ​യും നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്റെ​യും അ​വ​രു​ടെ ശി​ങ്കി​ടി​ക​ളു​ടെ​യും കി​ട​പ്പു​മു​റി​യി​ലും തീ​ൻ​മേ​ശ​യി​ലും ന​യ​രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ വേ​ദി​ക​ളി​ലും ക​ന​ലാ​യി കി​ട​ന്ന് പൊ​ള്ള​ണം. ഫ​ല​സ്​​തീ​നു പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മ​പ്പു​റം ക​ട​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലേ​ക്ക് പ​ട്ടാ​ള​ത്തെ അ​യ​ക്ക​ണം. ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് വി​രു​ദ്ധ സ​മ​ര​കാ​ല​ത്ത് രൂ​പം​കൊ​ണ്ട ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബ്രി​ഗേ​ഡ് പോ​ലൊ​രു സാ​ർ​വ​ദേ​ശീ​യ സൈ​ന്യം ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രെ രൂ​പം​കൊ​ള്ള​ണം.

    മു​ൻ കോ​ള​ത്തി​ൽ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​പോ​ലെ, മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ മ​ഹാ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളാ​യ ടി. ​പ​ത്മ​നാ​ഭ​നും ഡോ. ​എം. ലീ​ലാ​വ​തി ടീ​ച്ച​റും തു​റ​ന്ന ഗ​സ്സ​സ​മ​ര​വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ, ഓ​രോ പ്ര​തി​ഭ​യും അ​വ​ർ​ക്കാ​വും​വി​ധം ഗ​സ്സ ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​ന്തി​മ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​ക​ണം. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഒ​രി​ട​ത്ത​ല്ല ഒ​രേ​സ​മ​യം പ​ല​യി​ട​ത്തു​വെ​ച്ചും തോ​ൽ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണം. മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി തോ​ൽ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി, ഒ​രു വാ​ക്കെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു​വാ​ക്ക്, ഒ​രു വ​ര​യെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു​വ​ര, ഒ​രു മു​ഷ്​​ടി. ഒ​രു മ​ഹാ​സ​മ​ര​ത്തി​ൽ എ​ത്ര ചെ​റു​തും വ​ലു​താ​വും!

    രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ സം​സ്​​ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​നം കൂ​ടാ​ൻ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ഒ​രു ശ​രീ​ര​വു​മാ​യാ​ണ്, ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഇ.​എം.​എ​സി​ന്റെ ലോ​കം ദേ​ശീ​യ സെ​മി​നാ​റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ത്തൂ​രി​ലെ ഖ​ത്ത​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ശ്വാ​സം​മു​ട്ടി​ക്കു​ന്ന, വൃ​ത്തി​കെ​ട്ട ത​മ്പു​രാ​ൻ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും പു​റ​ത്തു​ക​ട​ക്കാ​നാ​യ​താ​ണ് എ​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ മ​ഹാ​ഭാ​ഗ്യ​മെ​ന്ന് ഇ.​എം.​എ​സ്​ ആ​ത്മ​ക​ഥ​യി​ലെ​ഴു​തി​യ വാ​ക്കു​ക​ൾ ദീ​പ്ത​സ്​​മ​ര​ണ​യാ​യി മ​ന​സ്സി​ൽ നി​റ​യ​വെ; ഹാ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പെ, അ​ധി​നി​വേ​ശ മു​ൾ​വേ​ലി​ക​ൾ ച​വി​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​ക്കു​ന്ന, ചു​വ​പ്പ​ൻ നി​റ​മു​ള്ള ക​വ​റി​ൽ ‘ബ്രാ​ഞ്ച് സെ​ക്ര​ട്ട​റി’ എ​ന്ന​പേ​രി​ലു​ള്ള, സി​ര​ക​ളി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി​പ്ര​സ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​ണ് ആ​ദ്യം സ്വാ​ഗ​തം ഓ​തി​യ​ത്.

    നി​ര​വ​ധി പു​ര​സ്​​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യ പ്ര​ശ​സ്​​ത ക​വി സ​തീ​ഷ് ഗോ​പി​യു​ടെ ‘ബ്രാ​ഞ്ച് സെ​ക്ര​ട്ട​റി’ എ​ന്ന ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​രം ഒ​ന്ന് മ​റി​ച്ച​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ ആ​ദ്യം ക​ണ്ണി​ലും പി​ന്നെ മ​ന​സ്സി​ലും ക​ല്ലി​ൽ കൊ​ത്തി​വെ​ച്ച​പോ​ലെ പ​തി​ഞ്ഞ​ത് ‘ചോ​ര, വി​യ​ർ​പ്പ്, ക​ണ്ണീ​ര്/ മൂ​ന്ന് ഒ​ഴു​ക്കി​ന്റെ​യും ഉ​പ്പ്/ അ​കം തെ​ളി​യു​ന്ന ചി​രി​യ്ക്ക്/ ക​ട​ലു​തോ​ൽ​ക്കു​ന്ന ആ​ഴം/ പ​ങ്കി​ടാ​നൊ​രു​ങ്ങാ​ത്ത വേ​ദ​ന​ക​ളോ/ വീ​ട്ടി​ത്തീ​രാ​ത്ത ക​ട​ങ്ങ​ളോ/ അ​യാ​ളു​ടെ വ​ള്ളി​ച്ചെ​രു​പ്പി​ന്റെ/ വാ​റു​ല​യ്ക്കു​ന്നി​ല്ല’ എ​ന്ന എ​ല്ലു​റ​പ്പു​ള്ള വ​രി​ക​ൾ. പി​ന്നെ എ​ടു​ത്തു​നി​വ​ർ​ത്തി​യ​ത്, സ​മ്മേ​ള​ന ഹാ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ത​ന്നെ ല​ഭി​ച്ച, ‘എ​ന്റെ ചി​റ​കി​നാ​കാ​ശ​വും നീ ​ത​ന്നു’ എ​ന്ന പ്രി​യ നി​തീ​ഷ് നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ ആ​ത്മ​ബോ​ധ​ത്തി​ന് ഊ​ർ​ജം പ​ക​രു​ന്ന ആ​ത്മ​സ്​​മ​ര​ണ​ക​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പു​സ്​​ത​ക​മാ​ണ്. അ​തി​ൽ ഒ​ര​ധ്യാ​യ​ത്തി​ന്റെ പേ​ര്, ‘ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ സ​മ​രം’!

    ജെ.​എ​ൻ.​യു​വി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ​യും ക​ണ്ണു​വെ​ട്ടി​ച്ച്, കു​മാ​ര​സ്വാ​മി എ​ന്ന സ​യ​ണി​സ്റ്റ് പ​ക്ഷ​പാ​തി​യാ​യ പ്ര​ഫ​സ​ർ, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്, ര​ഹ​സ്യ​ത്തി​ല​റി​ഞ്ഞ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ന​ട​ത്തി​യ സ​മ​ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ക​രു​ത്തു​പ​ക​രു​ന്ന കു​റി​പ്പാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ജെ.​എ​ൻ.​യു​വി​ലും സ​യ​ണി​സ​മെ​ത്തി എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​ക്കൊ​പ്പം, അ​തി​നെ​തി​രെ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ എ​ത്ര ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി ആ ​സ​യ​ണി​സ്റ്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടും അ​വി​ടെ സ​മ​ര​വും ന​ട​ന്നു എ​ന്ന​ത് ന​ൽ​കി​യ ഊ​ർ​ജം ചെ​റു​ത​ല്ല.

    ഞാ​നെ​ന്റെ ഇ.​എം.​എ​സ് അ​നു​സ്​​മ​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്, പ്ര​ശ​സ്​​ത ക​വി ഒ.​പി. സു​രേ​ഷി​ന്റെ ഗ​സ്സ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന ക​രു​ത്താ​ർ​ന്ന ഒ​രു ക​വി​ത വാ​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്. ‘ഉ​റ​ങ്ങി​യാ​ലു​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ലു​മി​പ്പോ​ൾ/ നെ​ത​ന്യാ​ഹു വി​ടാ​തെ കൂ​ടെ​ത്ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്/ സ്വ​പ്ന​മ​ല്ലേ/ പോ​ട്ടെ​ന്നു വെ​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു/ പ​ക്ഷേ കാ​ര്യ​മ​ത​ല്ല/ ഓ​രോ സ്വ​പ്ന​ത്തി​നും ശേ​ഷം/ ഞാ​നെ​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് ചോ​ർ​ന്നു​പോ​വു​ന്നു/ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ക​ണ്ട് ക​ണ്ട്/ ഞാ​നേ​താ​ണ്ട് ഇ​ല്ലാ​താ​യെ​ന്ന് ത​ന്നെ പ​റ​യാം/ അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച ഒ​രു തു​ള്ളി ഞാ​നാ​ണ്/ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​മ്പി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.’ (ഒ.​പി. സു​രേ​ഷ്, ട്രൂ​കോ​പ്പി)

    ഇ.​എം.​എ​സ്​ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ... ഉ​റ​പ്പ്, ഗ​സ്സ​യെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി ഇ​ന്ന​ത്തെ സാ​ർ​വ ദേ​ശീ​യ അ​വ​സ്​​ഥ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച്, തു​ട​ർ​പ്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​നു​സ്​​മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ​റ​യാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. അ​തൊ​രു അ​ല​സ​കാ​ൽ​പ​നി​ക പ്ര​സ്​​താ​വ​ന​യെ​ന്ന സ്വ​യം ബോ​ധ്യ​ത്തോ​ടെ ത​ന്നെ! സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യം​ത​ന്നെ ഇ​ന്നൊ​രു പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​തീ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് പി​ന്നീ​ട് വി​ശ​ദ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു! അ​തി​ന്റെ പേ​ര് വ​ല്ല ഓ​റ​ഞ്ച് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യം എ​ന്നോ മ​റ്റോ ആ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ മ​ധു​ര​മു​ണ്ടാ​വു​മെ​ങ്കി​ലും അ​തി​നൊ​രു സ​മ​ര​പ്ര​തീ​ക​മാ​യി മാ​റാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല​ല്ലോ എ​ന്ന് ഒ​രു ത​മാ​ശ​യാ​യി അ​പ്പോ​ൾ വെ​റു​തെ മ​ന​സ്സി​ലോ​ർ​ത്തു.

    ര​ണ്ട്

    ‘നൗ​റ​യു​ടെ സ്വ​ന്തം ഗ​സ്സ’ എ​ന്ന ലൈ​ലാ​ബീ​വി മ​ങ്കൊ​മ്പി​ന്റെ നോ​വ​ൽ, മ​ല​യാ​ള​ഭാ​ഷ പ്ര​തീ​ക്ഷാ​പൂ​ർ​വം കാ​ത്തി​രു​ന്നൊ​രു സ​ർ​ഗ​സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​സ്​​പ​ർ​ശി​യാ​യൊ​രു ആ​വി​ഷ്കാ​ര​മാ​ണ്. ഒ​ന്നും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​നി​ല്ലാ​ത്ത​വി​ധം സ​ർ​വം വ്യ​ക്ത​മാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും, മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ത്തെ നി​സ്സ​ഹാ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന നൃ​ശം​സ​ത​ക​ളു​ടെ കാ​ണും​പു​റ​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ എ​ഴു​തി​യും വ​ര​ച്ചും പ​റ​ഞ്ഞും തീ​ർ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​ത്ര ഫ​ല​സ്​​തീ​ൻ പ​ര​മാ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ളു​ടെ പൊ​ള്ളു​ന്ന പൊ​രു​ളി​ന്റെ ഒ​ര​ട​രെ​ങ്കി​ൽ, ആ ​ഒ​ര​ട​രി​ൽ നി​ന്നൊ​ര​ൽ​പം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഏ​ത​ർ​ഥ​ത്തി​ലും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യൊ​രു നോ​വ​ലാ​ണ് ‘നൗ​റ​യു​ടെ സ്വ​ന്തം ഗ​സ്സ’.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ജീ​വി​ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചോ​ർ​ക്കു​മ്പോ​ൾ നി​ങ്ങ​ൾ ക​ര​യാ​റു​ണ്ടോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തോ​ട് മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യാ​യ ഡോ. ​ആ​ങ്സ്വീ​ചാ​യ് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്, ക​ര​യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഞാ​നൊ​രു മൃ​ഗ​മാ​യി​പ്പോ​വും എ​ന്നാ​ണ്. ഗ​സ്സ എ​ന്ന ര​ണ്ട​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ഒ​ഴു​കു​ന്ന​ത്, മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​വാ​ത്ത മു​ഴു​വ​ൻ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ​യും ഒ​രു ക​ട​ലി​നും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​നാ​വാ​ത്ത ക​ണ്ണീ​രാ​ണ്. സ​ങ്ക​ട​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ളും സ​മ​രോ​ത്സു​ക​മാ​യ ആ ​സം​ഘ​ർ​ഷ​സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള ഒ​രു നാ​നോ​തു​ള്ളി​യാ​ണ് നൗ​റ​യു​ടെ സ്വ​ന്തം ഗ​സ്സ എ​ന്ന നോ​വ​ലി​ലു​ള്ള​തെ​ങ്കി​ലും, അ​തി​ന്റെ ഭാ​വ​തീ​വ്ര​ത വാ​യ​ന​യി​ൽ ആ​രെ​യും അ​സ്വ​സ്​​ഥ​മാ​ക്കും.

    സ്വ​ന്തം കൃ​തി​യു​ടെ ആ​മു​ഖ​ത്തി​ൽ, ഞാ​ൻ ര​ക്ത​ന​ദി​യി​ലൂ​ടെ നീ​ന്തു​ക​യാ​ണ്. വെ​ന്ത​മാം​സ​ത്തി​ന്റെ രൂ​ക്ഷ​ഗ​ന്ധം മൂ​ക്കി​ലൂ​ടെ തു​ള​ച്ചു​കേ​റു​ന്നു. ഗ​സ്സ​യി​ലെ അ​നാ​ഥ​ത്വം പേ​റി ജീ​വി​ക്കു​ന്ന നൗ​റ​യി​ലേ​ക്ക് ഞാ​ൻ പ​ര​കാ​യ​പ്ര​വേ​ശം ന​ട​ത്തു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ, ‘നൗ​റ​യു​ടെ സ്വ​ന്തം ഗ​സ്സ’ എ​ന്ന ചെ​റു​നോ​വ​ൽ രൂ​പം​പ്രാ​പി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് ലൈ​ലാ​ബീ​വി മ​ങ്കൊ​മ്പ് എ​ഴു​തി​യ​തി​ൽ ഒ​ര​തി​ശ​യോ​ക്തി​യു​മി​ല്ലെ​ന്ന് ‘നൗ​റ​യു​ടെ സ്വ​ന്തം ഗ​സ്സ’ വാ​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​വും. ദു​രൂ​ഹ​ത​ക​ളി​ല്ല ദു​ർ​ഗ്ര​ഹ​ത​ക​ളി​ല്ല ഒ​രു വ​ള​വു​തി​രി​വു​മി​ല്ല, ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നേ​രെ, ‘നൗ​റ​യു​ടെ സ്വ​ന്തം ഗ​സ്സ’ എ​ന്ന നോ​വ​ൽ ഒ​രൊ​റ്റ വാ​യ​ന​യി​ൽ ക​യ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കും. എ​ത്ര ക​ഠി​ന​ഹൃ​ദ​യ​രാ​യ​വ​രു​ടെ​യും മ​ന​സ്സി​നെ കീ​ഴ​ട​ക്കും വി​ധ​മാ​ണ് നോ​വ​ലി​ൽ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളോ​രോ​ന്നും ക്ര​മ​ത്തി​ല​ടു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. തീ​ര​വും ആ​കാ​ശ​വു​മി​ല്ലാ​ത്തൊ​രു തീ​ക്ക​ട​ൽ എ​നി​ക്ക് സ​ങ്ക​ൽ​പി​ക്കാ​നാ​വും എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​ത് മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യ സി.​വി. രാ​മ​ൻ​പി​ള്ള​യാ​ണ്. ഭാ​വ​ന​യു​ടെ അ​ത്യു​ന്ന​ത ശേ​ഷി​യെ​യാ​ണ് ആ ​വാ​ക്യം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഗ​സ്സ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ എ​ന്തും കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ആ ​ഭാ​വ​ന​പോ​ലും നി​സ്സ​ഹാ​യ​മാ​വും.

    ഭീ​ക​ര​ത​ക​ൾ ഭാ​വ​ന​ക​ളെ ഓ​വ​ർ​ടേ​ക് ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​ര​വ​സ്​​ഥ​യു​ടെ സം​ഘ​ർ​ഷ സം​ഗ്ര​ഹം എ​ന്ന അ​ർ​ഥ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ന് ലോ​ക മ​നഃ​സാ​ക്ഷി​ക്കു മു​ന്നി​ൽ ഗ​സ്സ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​പ്പോ​ഴും അ​തി​ന്റെ സ​മ​ര​വീ​ര്യം ജ്വ​ലി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നു​ള്ള​ത്, രാ​ഷ്ട്രീ​യ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ആ​വേ​ശം​കൊ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന ഒ​ര​ധ്യാ​യ​മാ​ണ്. അ​താ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ക​ണ്ണീ​രും സ​ഹ​താ​പ​വും അ​ല്ല, സ​മ​രോ​ത്സു​ക​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ്. അ​ങ്ങ​നെ ചി​ന്തി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ്, ‘നൗ​റ​യു​ടെ സ്വ​ന്തം ഗ​സ്സ’​പോ​ലു​ള്ള നോ​വ​ലു​ക​ളു​ടെ പ്ര​സ​ക്തി തെ​ളി​യു​ന്ന​ത്. ഗ​സ്സ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​ഗ​പി​ന്തു​ണ കൂ​ടു​ത​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ കൃ​തി​ക​ളും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളും സി​നി​മ​ക​ളു​മാ​യി മാ​റേ​ണ്ടൊ​രു കാ​ല​ത്താ​ണ് ലൈ​ലാ​ബീ​വി മ​ങ്കൊ​മ്പി​ന്റെ ‘നൗ​റ​യു​ടെ സ്വ​ന്തം ഗ​സ്സ’ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​തെ​ന്നു​ള്ള​ത് ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​ണ്.

    മൂ​ന്ന്

    മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ​യി​ൽ, ആ​ദ്യ​മാ​യി ച​ങ്കി​ടി​പ്പോ​ടെ​യ​ല്ലാ​തെ ഓ​ർ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ഗ​സ്സ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് മാ​ത്ര​മാ​യി ഒ​രു ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​രം, പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ള​കി​മ​റി​ച്ചി​ലോ​ടെ, സാ​ന്ത്വ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​സാ​ധ്യ​മാ​യ സം​ഭ്രാ​ന്തി​യോ​ടെ, മ​ര​വി​പ്പ് മൂ​ർ​ധാ​വോ​ളം ക​യ​റി​യെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത സ​ർ​വ​മ​നു​ഷ്യ​രെ​യും അ​സ്വ​സ്​​ഥ​പ്പെ​ടു​ത്തും​വി​ധം, മ​ർ​ദ​കാ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ മു​ഴു​വ​ൻ മ​റി​ച്ചി​ട്ടു​കൊ​ണ്ട്, പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. ഹ​രി ആ​ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ, ക​വി, സാം​സ്​​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ, പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ൻ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ, സു​ഹൃ​ത്ത് എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ സൂ​ക്ഷ്മ​ത​പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന, ബ​ഹ​ള​ന​ടു​വി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴും ധ്യാ​നാ​ത്മ​ക​ത സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നൊ​രു സ​ർ​ഗ​പ്ര​തി​ഭ​യാ​ണെ​ന്ന്, ഒ​രു​ത​വ​ണ ആ ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​യ​വ​ർ പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചാ​രു​ടെ​യും ശി​പാ​ർ​ശ​യി​ല്ലാ​തെ തി​രി​ച്ച​റി​യും.

    വി​ശ്വാ​സ-​അ​വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം അ​ന​ന്ത​ത​യു​മാ​യി ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം ഉ​ണ്ടാ​യി​ത്തീ​രു​മ്പോ​ൾ അ​തു​മാ​യി അ​ഗാ​ധ​മാ​യ സൗ​ഹൃ​ദ​പ്പെ​ട​ലി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ, മ​നു​ഷ്യ​ർ തി​ര​യും തീ​ര​വു​മി​ല്ലാ​ത്തൊ​രു സ്​​നേ​ഹ​ക്ക​ട​ലി​ൽ വീ​ഴും! നോ​വി​ൽ​നി​ന്നു​തി​രും ഗാ​നം ആ ​നോ​വി​ന്ന് ഔ​ഷ​ധ​മാ​യി​ത്തീ​രു​ന്ന​തു​പോ​ലെ, വേ​ദ​ന ല​ഹ​രി​പി​ടി​ക്കു​ന്നൊ​രു വേ​ദ​ന​യാ​യി മാ​റു​ന്ന​തു​പോ​ലെ, ആ ​വി​ഴ്ച​യും ഒ​രു വി​സ്​​മ​യ​മാ​വും!

    മ​നു​ഷ്യ​ർ ശ​രാ​ശ​രി​ക്കു​മ​പ്പു​റ​മു​ള്ള മ​ഹാ​ശ​രി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മി​ഴി​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​ത്, വി​സ്​​മ​യ സ്​​പ​ർ​ശ​ത്താ​ല​വ​ർ പു​ള​കി​ത​രാ​കു​മ്പോ​ഴാ​ണ്. എ​ഴു​ത്തി​ൽ വി​സ്​​മ​യം ക​ല​രു​മ്പോ​ൾ, എ​ന്തും ക​വി​യും. എ​ന്തി​നേ​യും ഏ​തി​നേ​യു​മ​ത്, അ​തി​ന​ന്യ​മാ​യൊ​രു ഭാ​വ​തീ​വ്ര​ത​യി​ൽ തി​ള​പ്പി​ക്കും. ക​വി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഹ​രി ആ​ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ പ​തി​വു​കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും വ​ലി​ച്ചു​തു​റ​ക്കു​ന്ന​ത്, അ​തേ​പ​തി​വു​ക​ൾ പൊ​ളി​ക്കു​ന്ന, പൊ​ള്ളു​ന്ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളു​ടെ വേ​റൊ​രു ലോ​ക​മാ​ണ്.

    ഗ​സ്സ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ​ത്ര​യെ​ത്ര​യോ പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ക​യും എ​ഴു​ത​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗ​സ്സ ഇ​ന്ന് എ​ന്റെ​യും നി​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും രാ​ഷ്ട്ര​മാ​ണ്. എ​ൻ.​വി​യ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി ക​വി​ക​ളും സാം​സ്​​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ക​ണ്ണീ​രു​കൊ​ണ്ട് അ​തി​രി​ട്ട, കു​ടി​യി​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ഏ​തൊ​രു നാ​ട്ടി​ലും നി​യ​മ​ങ്ങ​ള​ല്ല, സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ജീ​വി​ത​വ്യാ​ക​ര​ണം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘ഗാ​സ’ എ​ന്ന ഹ​രി ആ​ന​ന്ദ​കു​മാ​റി​ന്റെ വേ​റി​ട്ട, അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യും മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹം ക​ട​ന്നു​പോ​വേ​ണ്ട, ആ​ശ​യ അ​നു​ഭ​വ അ​ന്വേ​ഷ​ണ അ​നു​ഭൂ​തി​ലോ​ക​ത്തി​ൽ നി​റ​യു​ന്ന​ത്, നാ​നാ​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സ്​​മ​ര​ണ​ക​ളും സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്. ഭൂ​ത​വും വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​വും ഭാ​വി​യും ഉ​ൾ​ച്ചേ​ർ​ന്ന ഒ​രു സ​മ​ഗ്ര കാ​ലാ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ്, വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല സ​യ​ണി​സ്റ്റ്-​സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ അ​ധി​നി​വേ​ശ ഭീ​ക​ര​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ‘ഗാ​സ’ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ക​ല്ലും മു​ള്ളും പൂ​വും പ​റ​വ​യും മ​ര​വും വ​ള്ളി​യും പ​ഴ​ങ്ങ​ളും പ​ച്ച​പ്പും ഫ​ല​സ്​​തീ​നി​യ​ൻ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ എ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന്റെ പാ​ഠ​പു​സ്​​ത​ക​മാ​യി മാ​റു​ന്ന​തെ​ന്നു​ള്ള​ത് ദൃ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഈ​യൊ​രു സ​മാ​ഹാ​ര​ത്തി​ലെ ഓ​രോ ക​വി​ത​യും മു​ന്നി​ലാ​ണ്. ഒ​രേ കാ​ര്യ​ത്തെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി എ​ഴു​തു​മ്പോ​ൾ വ​ന്നു​ചേ​രാ​വു​ന്ന മ​ടു​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഏ​ക​താ​ന​ത​യെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക പൊ​തു​വി​ൽ പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ്.

    ‘ഗാ​സ’ എ​ന്ന ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​ര​ത്തി​ൽ ആ ​ക​ട​മ്പ ക​ട​ന്ന​തി​ന്റെ തെ​ളി​ച്ച​വും തി​ള​ക്ക​വും കൃ​ത്യ​മാ​ണ്. ചോ​ര​യും ക​ണ്ണീ​രും മാ​റ്റി​വെ​ച്ച് ആ​ത്മ​ബോ​ധ​മു​ള്ളൊ​രു ക​വി​ക്കും ഇ​ന്ന് ഗ​സ്സ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ​ഴു​താ​നാ​വാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഈ​യൊ​രു സ​മാ​ഹാ​ര​ത്തി​ലും അ​തി​ന്റെ ആ​വ​ർ​ത്ത​നം കാ​ണാ​നാ​വും. അ​തു​പ​ക്ഷേ വി​ര​സ​ത​യ​ല്ല, പ്ര​തി​രോ​ധ​വീ​ര്യ​മാ​ണ് ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തോ​ളം വ​ലി​യൊ​രു സ്വാ​ദും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ന​ഷ്​​ട​ത്തോ​ളം മ​റ്റൊ​രു മ​ഹാ​ന​ഷ്​​ട​വും ജീ​വി​ത​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​വി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്, ‘ഗാ​സ’ എ​ന്ന ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​രം പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ സ്വ​ന്തം ഉ​ള്ളി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നൊ​രു ജ​ന​ത​യു​ടെ പീ​ഡാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ആ ​ക​വി​ത​ക​ളു​ടെ കേ​ന്ദ്രം. അ​വി​രാ​മ​മാ​യ മ​ന​ന​ത്തി​ന്റെ സാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ് ഹ​രി​കു​മാ​റി​ന്റെ ക​വി​ത​യു​ടെ ക​രു​ത്തും കാ​ന്തി​യും കു​ത​റ​ൽ ശേ​ഷി​യു​മാ​യി വാ​ക്കി​ൽ നീ​റു​ന്ന​ത്.

    സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ തീ​യും സ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ മ​ന​സ്സ​ട​ക്ക​വും പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ പൂ​ക്ക​ളും, സ്​​മ​ര​ണ​ക​ളു​ടെ വീ​ര്യ​വും, അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാം​വി​ധം മു​ഴ​ക്കം സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്ന, എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് എ​ന്ന മു​ന തേ​യാ​ത്ത ചോ​ദ്യ​ശ​ര​ങ്ങ​ളും ‘ഗാ​സ’ എ​ന്ന ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​ര​ത്തി​ലെ ക​വി​ത​ക​ളി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​വും അ​സ​ന്നി​ഹി​ത​വു​മാ​ണ്. സ​ങ്കു​ചി​ത ദേ​ശീ​യ​ത​യെ നി​ർ​വീ​ര്യ​മാ​ക്കു​ന്ന, സാ​ർ​വ​ദേ​ശീ​യ​ത​യാ​ണ്, അ​ധി​നി​വേ​ശ ശ​ക്തി​ക​ളെ അ​ങ്ക​ലാ​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന സ​മ​ത്വ​ബോ​ധ​മാ​ണ്, വി​പ​ണി​ബാ​ധ​യെ അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ലി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​ന്ന ആ​ദ​ർ​ശ​ബോ​ധ്യ​മാ​ണ്, വെ​റു​പ്പി​നും വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​നു​മെ​തി​രെ​യു​ള്ള സ്​​നേ​ഹ​പ്പെ​യ്ത്താ​ണ്, ചി​റ​കു​ക​ൾ ക​രി​ഞ്ഞി​ട്ടും പ​റ​ക്കു​ന്ന വീ​ര്യ​മാ​ണ്, തോ​ൽ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴും തോ​ൽ​ക്കാ​ത്ത ഒ​രു ജ​ന​ത​യു​ടെ ഇ​തി​ഹാ​സ സ​മാ​ന​മാ​യ ജീ​വി​ത​മാ​ണ്, ഗ​സ്സ​ക്കു സ​മം ഗ​സ്സ​മാ​ത്രം എ​ന്ന സൂ​ക്ഷ്മ​ത​യാ​ണ് ഹ​രി ആ​ന​ന്ദ​കു​മാ​റി​ന്റെ ‘ഗാ​സ’​യെ വേ​റി​ട്ട​താ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ന​മ്മു​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ അ​ക​ത്തു​പോ​ലും, ഒ​ര​ദൃ​ശ്യ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വ​ള​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കെ, അ​തോ​ടൊ​പ്പം എ​ന്ത് ഗ​സ്സ എ​ന്ന അ​ല​സ​ത സാ​മാ​ന്യ​ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ കൊ​ടി​യ​ട​യാ​ള​മാ​യി മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കേ, ഇ​താ​ണ് ഗ​സ്സ, ഇ​താ​വ​ണം കേ​ര​ളം എ​ന്ന, കാ​ലം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം​കൂ​ടി​യാ​യി ക​വി​ത​ക​ൾ മാ​റു​ന്നു എ​ന്നു​ള്ള​ത് ജ​നാ​യ​ത്ത​ത്തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം അ​ത്യ​ന്തം ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​ണ്.

    69 ക​വി​ത​ക​ളാ​ണ്, ഒ​ന്ന് മ​റ്റൊ​ന്നി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യും അ​തേ​സ​മ​യം ത​നി​ച്ച് വേ​റി​ട്ടും ‘ഗാ​സ’​യി​ലു​ള്ള​ത്. ‘ഫ​ല​സ്​​തീ​ൻ തീ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്നു’ എ​ന്ന ആ​ദ്യ ക​വി​ത മു​ത​ൽ ‘ഐ​റി​സ്​​ഹെ​യ്നി സൂ​ര്യ​പ്പ​ക്ഷി​യോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു’ എ​ന്ന​തു​വ​രെ​യു​ള്ള ക​വി​ത​ക​ൾ ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ച്ചാ​ൽ, ഉ​റ​പ്പ്, ‘ഗാ​സ’​യു​ടെ ഭാ​വാ​ത്മ​ക​ഭൂ​പ​ടം ഏ​റ​ക്കു​റെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വും! ആ​യു​ധ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രു​ടെ ആ​ത്മ​ബ​ല​ത്തി​ന് പ്ര​ബു​ദ്ധ​കേ​ര​ളം ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ്, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഫ​ല​സ്​​തീ​നി​ൽ തു​റ​ന്നി​ട്ട അ​റ​വു​ശാ​ല അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​നു​ള്ള ആ​ഹ്വാ​ന​മാ​ണ്, മു​റ്റ​ത്തെ ഒ​ലി​വി​ൽ തൂ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ണ്ണ്, കാ​ണി​ച്ചു​ത​രു​ന്ന ക​ണ്ണാ​ടി​യാ​ണ്, തോ​ക്കി​ൽ​നി​ന്നും ഒ​രി​ക്ക​ൽ പൂ​ക്ക​ൾ വി​രി​യു​മെ​ന്ന ഭ്രാ​ന്ത​ൻ സ്വ​പ്ന​ത്തി​ന് താ​ഴെ വ​ര​ച്ച ചു​വ​പ്പ് വ​ര​യാ​ണ്, ക​ത്തി​യെ​രി​ഞ്ഞാ​ലും പ​ച്ച തെ​ഴു​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തി​ജ്ഞ​യാ​ണ്, എ​ത്ര ബ​ലി​യു​ടെ ചോ​ര​വേ​ണം നി​ന​ക്ക് സം​തൃ​പ്തി​യ​ട​യാ​ൻ എ​ന്ന തീ​പ​റ​ക്കും ചോ​ദ്യ​മാ​ണ്, ഗ​സ്സ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ ക​രി​ഞ്ഞ മാം​സ​ത്തു​ണ്ടാ​കു​മോ എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യാ​ണ്, അ​തോ​ടൊ​പ്പം, കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ, ഭൂ​മി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്, അ​വ​ർ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന്റെ ക​ട​ലാ​യി പ​ര​ക്കും എ​ന്ന പോ​ർ​പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​ണ് ‘ഗാ​സ’ എ​ന്ന മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ കാ​വ്യ​സ​മാ​ഹാ​രം പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ‘അ​ടു​ക്ക​ള​യു​ടെ ചു​മ​രി​ൽ/ അ​രി​മാ​വ്കൊ​ണ്ടെ​ഴു​തി​യ/ അ​ലി​ഫ്/ അ​തി​ന​പ്പു​റം അ​വ​നെ​ക്കൊ​ണ്ടെ​ഴു​താ​ൻ/ ചെ​കു​ത്താ​ൻ സ​മ്മ​തി​ച്ചി​ല്ല;/ വാ​യി​ക്കാ​ൻ ഉ​മ്മ​യേ​യും’ എ​ന്ന് ‘വേ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങും’ എ​ന്ന ക​വി​ത​യി​ലും; ‘അ​മ്മ​മാ​രി​ൽ​നി​ന്ന്/ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ/ കു​ഴി​മാ​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്/ മു​ല​പ്പാ​ലി​ന്റെ/ പേ​ര​റി​യാ​ത്ത ന​ദി​ക​ൾ/ താ​രാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നു​ത്ഭ​വി​ച്ച/ വി​ശു​ദ്ധ​ജ​ലം’ എ​ന്ന് ‘ചു​വ​ന്ന തോ​ണി’ എ​ന്ന ക​വി​ത​യി​ലും ഹ​രി ആ​ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ; ഗ​സ്സ​യു​ടെ അ​സ്സ​ൽ അ​വ​സ്​​ഥ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ ന​മ്മ​ള​നു​ഭ​വി​ക്കും. മ​നു​ഷ്യ​രാ​ണെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്രം! മ​നു​ഷ്യ​രാ​വാ​ൻ ഒ​രു നി​മി​ഷ​മെ​ങ്കി​ലും ക​ഴി​യു​മെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്രം!

