Madhyamam
    Posted On
    24 Sept 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    24 Sept 2025 6:00 AM IST

    ആലു ശൈഖ്: ഐസിസിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ മഹാ പണ്ഡിതൻ

    ആലു ശൈഖ്: ഐസിസിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ മഹാ പണ്ഡിതൻ
    വിസ്ഡം ഇസ്‌ ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രതിനിധി സംഘം ശൈഖ് അബ്ദുൽ അസീസ് അബ്ദുല്ല ആലു ശൈഖിനെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ

    സൗ​ദി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മു​ഫ്തി​യും ഉ​ന്ന​ത പ​ണ്ഡി​ത​സ​ഭ മേ​ധാ​വി​യും ഫ​ത്‍വ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യി​രു​ന്ന ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ലു ശൈ​ഖി​ന്‍റെ വി​യോ​ഗം ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് തീ​രാ​ന​ഷ്ട​മാ​ണ്. ഒ​മ്പ​തു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ജീ​വി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക രം​ഗ​ത്തും പ്ര​ബോ​ധ​ന രം​ഗ​ത്തും ചെ​യ്ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​സ്തു​ല​മാ​ണ്. യൗ​വ​ന​കാ​ല​ത്ത് കാ​ഴ്ച​ശ​ക്തി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ശൈ​ഖ് ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി​യു​ടെ ബ​ല​ത്തി​ൽ ഉ​ന്ന​ത പ​ദ​വി​ക​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    റി​യാ​ദി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സു​ഊ​ദ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ ശേ​ഷം ശ​രീ​അ കോ​ള​ജി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​ന്ന​ത പ​ണ്ഡി​ത​ന്മാ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള സൗ​ദി പ​ണ്ഡി​ത​സ​ഭ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ പ​ദ​വി ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. റി​യാ​ദി​ലെ തു​ർ​ക്കി ബി​ൻ സു​ഊ​ദ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ ഖ​തീ​ബും ഇ​മാ​മു​മാ​യി സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹ​ജ്ജ് വേ​ള​യി​ൽ അ​റ​ഫ ദി​ന​ത്തി​ൽ മി​നാ​യി​ൽ​വെ​ച്ച് ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ആ​റാ​മ​ത്തെ പ​ണ്ഡി​ത​നാ​യി ഹി​ജ്റ വ​ര്‍ഷം 1402ല്‍ ​തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​ദ്ദേ​ഹം 35 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ആ ​പ​ദ​വി​യി​ൽ തു​ട​ർ​ന്നു.

    ഐ.​എ​സ്.​ഐ.​എ​സ് പോ​ലു​ള്ള തീ​വ്ര​വാ​ദ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ അ​റ​ഫ പ്ര​സം​ഗം വ​ള​രെ പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​ണ്. പി​ന്നീ​ട് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മു​ഫ്തി​യാ​യി നി​ശ്ച​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹീം, ശൈ​ഖ് ഇ​ബ്നു ബാ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ശി​ഷ്യ​നാ​യി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​വി​ലും ആ​രാ​ധ​ന​ക​ളി​ലും പ്ര​ബോ​ധ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ര​ച​ന​യി​ലും അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ട ജീ​വി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്. എ​ല്ലാ മൂ​ന്നു ദി​വ​സം കൂ​ടു​മ്പോ​ൾ ഖു​ർ​ആ​ൻ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പാ​രാ​യ​ണം ചെ​യ്തു​തീ​ർ​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം മു​സ്‍ലിം ലോ​ക​ത്തി​ന് ധി​ഷ​ണ​ബോ​ധം ന​ൽ​കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ഫ​ത്‍വ​ക​ളും ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ളും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഹി​ജ്റ 1362ൽ (​എ.​ഡി 1943) ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബി​ന്റെ സ​ന്താ​ന പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല​യു​ടെ മ​ക​നാ​യി ജ​നി​ച്ചു. നാ​ല് മ​ക്ക​ളു​ണ്ട്.

    വി​സ്ഡം ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്റെ പ​ണ്ഡി​ത​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ദ​നി പ​റ​പ്പൂ​രി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​സ്ഡം ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​റി​വും വി​ന​യ​വും വി​വേ​ക​വു​മു​ള്ള പ​ണ്ഡി​ത​ന്മാ​രു​ടെ മ​ട​ക്കം ഏ​റെ വേ​ദ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. അ​ല്ലാ​ഹു അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് സ്വ​ർ​ഗം ന​ൽ​കി അ​നു​ഗ്ര​ഹി​ക്ക​ട്ടെ.

    (വി​സ്ഡം ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഓ​ര്‍ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ)

