Madhyamam
    Articles
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 6:30 AM IST

    സി.പി.ഐയും പൈഡ് പൈപ്പറും

    ’69ല്‍ ​അ​ച്യു​ത​മേ​നോ​ന്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഭൂ​പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ ബി​ല്ലി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ല്‍ വോ​ട്ട് ചെ​യ്ത പാ​ര്‍ട്ടി​യാ​ണ് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ്. തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ്, അ​ച്യു​ത​മേ​നോ​ന്‍ത​ന്നെ ന​യി​ച്ച, ’70 മു​ത​ല്‍ ’77 വ​രെ കേ​ര​ളം ഭ​രി​ച്ച, സ്വ​ത​ന്ത്ര ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പ്ര​ഥ​മ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ്-​ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ നി​ല​വി​ല്‍വ​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​വും ഇ​ന്ത്യ​യും ക​ണ്ട മാ​തൃ​കാ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍...
    സി.പി.ഐയും പൈഡ് പൈപ്പറും
    സി.പി.എം ​ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.എ. ബേ​ബി, ഇ​ട​ത് പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ദീ​പാങ്ക​ർ ഭ​ട്ടാ​ചാ​ര്യ, ജി. ​ദേ​വ​രാ​ജ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സി.പി.ഐ ​അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വേ​ദി​യി​ൽ

    മാ​ര്‍ക്‌​സി​സ്റ്റ് ആ​ചാ​ര്യ​നും പ്ര​മു​ഖ സി.​പി.​ഐ നേ​താ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന മൊ​ഹി​ത് സെ​ന്‍ ത​​​ന്റെ ആ​ത്മ​ക​ഥ​യി​ല്‍ ന​ട​ത്തു​ന്നൊ​രു ആ​ത്മ​വി​മ​ര്‍ശ​ന​മു​ണ്ട്​: ‘ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​ക​ള്‍ക്ക് ഗാ​ന്ധി​ജി​യോ​ടു​ള്ള ദേ​ഷ്യം, ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പ്ല​വം റാ​ഞ്ചി​യ നേ​താ​വ് എ​ന്ന​താ​ണ്!’- ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ത്മാ​വ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഗാ​ന്ധി​ജി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ന്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​ക​ള്‍ക്ക് നൂ​റാം വാ​ര്‍ഷി​ക​ത്തി​ലും ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന​ത് അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ച​ണ്ഡി​ഗ​ഢി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പാ​ര്‍ട്ടി കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ല്‍ ത​ര്‍ക്കം പ്രാ​യ​പ​രി​ധി​യെ കു​റി​ച്ച് മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തും അ​ധി​കാ​ര കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​ലെ ത​ര്‍ക്ക​വി​ത​ര്‍ക്ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്! അ​ല്ലാ​തെ കാ​ല​ഘ​ട്ടം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ള്‍ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര ന​വീ​ക​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ചോ, ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ള്‍ നേ​രി​ടാ​ന്‍ ജോ​ര്‍ജ് ദി​മി​ത്രോ​വ്, പാ​മി​റോ തോ​ഗ്ലി​യാ​ട്ടി മാ​തൃ​ക​യി​ലു​ള്ള ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് വി​രു​ദ്ധ മു​ന്ന​ണി​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചോ ഗൗ​ര​വ​ത്തി​ലു​ള്ള ച​ര്‍ച്ച കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ല്‍ ന​ട​ന്നു ക​ണ്ടി​ല്ല. ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലെ സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​നി​യാ​വ​ര്‍ത്ത​ന​മാ​യി​രു​ന്നു ച​ണ്ഡി​ഗ​ഢി​ലും. ഇ​ന്‍ഡ്യ മു​ന്ന​ണി വേ​ണം, കേ​ര​ള​മൊ​ഴി​ച്ചു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം അ​വ​സ​ര​ത്തി​നൊ​ത്ത് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടു​വേ​ണം ഇ​ത്യാ​ദി പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന​ല്ലാ​തെ ച​ണ്ഡി​ഗ​ഢി​ലെ​ സൗ​ഹൃ​ദ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍പോ​ലും ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് വി​രു​ദ്ധ മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ കു​ന്ത​മു​ന​യാ​കേ​ണ്ടു​ന്ന കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന് ക്ഷ​ണ​മി​ല്ല! കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വ​ലി​യേ​ട്ട​ന് ഇ​ഷ്ട​മാ​വാ​ത്ത​തൊ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ചു​രു​ക്കം. ’78ലെ ​ഭ​ട്ടി​ൻ​ഡ സി.​പി.​ഐ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​നു​ശേ​ഷം സി.​പി.​ഐ​ക്ക് പൈ​ഡ് പൈ​പ്പ​റി​നെ വി​ട്ടൊ​രു ക​ളി​യി​ല്ല. ഇ​ത് പ​റ​യാ​തെ പ​റ​യാ​ന്‍ മാ​ത്ര​മാ​യി ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ല്‍നി​ന്ന് ച​ണ്ഡി​ഗ​ഢ് വ​രെ പോ​കേ​ണ്ട വ​ല്ല കാ​ര്യ​വു​മു​ണ്ടോ?

    എ​വി​ടെ​യാ​ണ് കാ​ത​ല്‍?

    സ്വ​ന്തം ന​യം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് സി.​പി.​എ​മ്മി​നു​മു​ന്നി​ല്‍ അ​ടി​യ​റ​വ് പ​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ് സി.​പി.​ഐ നേ​രി​ടു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും മു​ഖ്യ​മാ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി. അ​സ്തി​ത്വം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​തെ പോ​യ​കാ​ല പ്ര​താ​പം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കാ​കി​ല്ല. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ സി.​പി.​ഐ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളു​ടെ കാ​ത​ല്‍ പി.​സി. ജോ​ഷി-​എ​സ്.​എ. ഡാ​ങ്കെ ചി​ന്ത​ക​ളി​ലാ​ണ്. അ​തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ‘ദേ​ശീ​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​പ്ല​വം’ എ​ന്ന പാ​ര്‍ട്ടി പ​രി​പാ​ടി കാ​ല​ക്ര​മ​ത്തി​ല്‍ സ്വാം​ശീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. അ​തി​ന്റെ സ​ത്ത കു​ടി​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത് സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ത്തി​നും തീ​വ്ര വ​ല​തു​പ​ക്ഷ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന വ​ര്‍ഗീ​യ ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​നും എ​തി​രാ​യ വി​ശാ​ല ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ചേ​രി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലാ​ണ്. കോ​ള​നി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് അ​ട​വു​ന​യം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ലെ​നി​ന്‍ ര​ണ്ടാം ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ലി​ല്‍ (1920) അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച കൊ​ളോ​ണി​യ​ല്‍ തീ​സി​സി​ല്‍ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച വാ​ദ​ഗ​തി​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ര്‍ന്നു​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ജോ​ഷി​യു​ടെ നി​ല​പാ​ട്. ആ ​നി​ല​പാ​ടു​ക​ള്‍ സ്വ​ത​ന്ത്ര ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത് ഡാ​ങ്കെ​യാ​ണ്. ആ ​ന​യം വ​ര്‍ത്ത​മാ​ന​കാ​ല ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അ​വ​സ്ഥ​യി​ല്‍ തെ​റ്റാ​ണെ​ന്നു​പ​റ​യാ​ന്‍ ഇ​ന്ന് സി.​പി.​ഐ​ക്കും സി.​പി.​എ​മ്മി​നും ആ​കി​ല്ലെ​ന്ന​ത് ഏ​റെ കൗ​തു​ക​ക​രം.


    ’47ലെ ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ല​ബ്ധി സി.​പി.​ഐ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പി.​സി. ജോ​ഷി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത് സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ത​ന്നെ വ​ര്‍ഗ​സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ ന​വ​സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ഷ്ട്ര​മാ​യി മാ​റി​യ​തോ​ടെ സോ​ഷ്യ​ലി​സ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത​ഘ​ട്ട​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ ദേ​ശ പു​ന​ര്‍നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ നെ​ഹ്റു സ​ര്‍ക്കാ​റു​മാ​യി ‘ഐ​ക്യ​വും സ​മ​ര​വു​മെ​ന്ന’ ന​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ര്‍ട്ടി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ദി​ച്ച​ത്. ജോ​ഷി ലൈ​ന്‍ നി​രാ​ക​രി​ച്ച് ’48ല്‍ ​ക​ല്‍ക്ക​ത്ത തീ​സി​സ് അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ ‘പാ​പം’ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ‘പാ​പി’​യും വെ​റു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു!. 1978ല്‍ ​ഭ​ട്ടി​ൻ​ഡ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ല്‍ വെ​ച്ച് ‘ദേ​ശീ​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​പ്ല​വം’ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ പാ​ർ​ട്ടി സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ പി​ന്നാ​ലെ പോ​യ​തോ​ടെ ’48 മു​ത​ല്‍ മ​ര​ണം​വ​രെ ജോ​ഷി​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​യ ദു​ര​നു​ഭ​വം എ​സ്.​എ. ഡാ​​ങ്കേ​ക്കു​മു​ണ്ടാ​യി. പ​ക്ഷേ, യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ല്‍ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത് ജോ​ഷി​യോ ഡാ​ങ്കെ​യോ ആ​യി​രു​ന്നി​ല്ല, മ​റി​ച്ച്​ സി.​പി.​ഐ​യും ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​വും ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സി.​പി.​ഐ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ രാ​ഷ്ട്രീ​യ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍ വ​ലി​യ സ്വാ​ധീ​നം അ​റി​യി​ച്ച​തും വ​ള​ര്‍ന്ന​തും 1967-77 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സു​മാ​യി ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ല്‍ ‘ഐ​ക്യ​വും സ​മ​ര’​വും എ​ന്ന ജോ​ഷി-​ഡാ​ങ്കെ ലൈ​ന്‍ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് ഡേ​വി​ഡ് ലോ​ക്വു​ഡി​ന്റെ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​ന​യം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച ’78ലെ ​ഭ​ട്ടി​ൻ​ഡ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​നു ശേ​ഷം ഇ​ന്നേ​വ​രെ സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ വ​ള​ര്‍ച്ച​ക്കെ​ന്തു​പ​റ്റി​യെ​ന്ന വി​മ​ര്‍ശ​നാ​ത്മ​ക​മാ​യ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലു​മൊ​രു ച​ര്‍ച്ച ച​ണ്ഡി​ഗ​ഢി​ൽ ന​ട​ന്നോ? ദേ​ശീ​യ പാ​ര്‍ട്ടി സ്ഥാ​നം പോ​ലും ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ല്ലേ? എ​ന്നി​ട്ടും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ഐ​ക്യം ഇ​നി​യും ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ച്ച്, സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​നി​ല്‍പ് ഭ​ദ്ര​മാ​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ക്കാ​നാ​യി മാ​ത്ര​മെ​ന്തി​നാ​ണ് ഒ​രു സി.​പി.​ഐ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ്?

    അ​ന്ന് നെ​ഹ്റു, ഇ​ന്ന് രാ​ഹു​ല്‍

    ഗാ​ന്ധി​ജി​യും നെ​ഹ്റു​വും ന​യി​ച്ച ദേ​ശീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​നം ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​പോ​ലെ ത​ന്നെ സാ​മൂ​ഹി​ക ന​വോ​ത്ഥാ​ന​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി​യും ദേ​ശ​വി​മോ​ച​ന​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി​യും ഒ​രു​പോ​ലെ നി​ല​കൊ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്ത ഒ​രു​പ​റ്റം മാ​ര്‍ക്‌​സി​സ്റ്റ് ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ര്‍ എ​ഴു​പ​തു​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​ഫ. ബി​പ​ന്‍ച​ന്ദ്ര​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു. ഇ​വ​രാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​വും മ​റ്റ് ലോ​ക വി​പ്ല​വ​ങ്ങ​ള്‍പോ​ലെ മ​ഹ​ത്ത​ര​മാ​ണെ​ന്ന് വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ച്ച​ത്. ഗാ​ന്ധി​ജി​യെ​യും നെ​ഹ്റു​വി​നെ​യും വെ​റും ബൂ​ര്‍ഷ്വാ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യി കാ​ണു​ന്ന പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മാ​ര്‍ക്‌​സി​സ്റ്റ് സ​മീ​പ​നം ഇ​വ​ര്‍ പൊ​ളി​ച്ചെ​ഴു​തി. ഗാ​ന്ധി​സ​വും മാ​ര്‍ക്‌​സി​സ​വും ത​മ്മി​ല്‍ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യ വി​യോ​ജി​പ്പു​ക​ള്‍ പ​ല​തും നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​മ്പോ​ള്‍ത​ന്നെ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍, ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന്, സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും വ​ര്‍ഗീ​യ ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്റെ​യും ഭീ​ഷ​ണി​ക​ള്‍ നേ​രി​ടാ​ന്‍ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ര്‍ട്ടി​ക്കും കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​നും ഒ​ന്നി​ച്ചു നി​ല്‍ക്കാം. അ​തു​പോ​ലെ രാ​ഷ്ട്ര പു​ന​ര്‍നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലും. ബി​പ​ന്‍ ച​ന്ദ്ര​യു​ടെ നി​ല​പാ​ട​നു​സ​രി​ച്ച് ഇ​ന്ന​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ വ​ര്‍ഗീ​യ ഫാ​ഷി​സ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ അ​ര​ങ്ങേ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​തി​വി​പ്ല​വ​മാ​ണ്. പൈ​ഡ് പൈ​പ്പ​റി​ന് പി​ന്നാ​ലെ പോ​കു​ന്ന സി.​പി.​ഐ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് ഇ​ത്ത​രം വ​ല്ല ചി​ന്ത​ക​ളും ഉ​ണ്ടോ?


    മേ​ല്‍ നി​ഗ​മ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് സി.​പി.​ഐ ഉ​യ​ര്‍ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ന്ത​സ്സ​ത്ത കു​ടി​കൊ​ള്ളു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു​വ​ല്ലോ. എ​ന്നാ​ല്‍, ’64ല്‍ ​സി.​പി.​ഐ പി​ള​ര്‍ത്തി സി.​പി.​എം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച​വ​ര്‍ക്ക് ഇ​തൊ​ന്നും അ​ന്നും ഇ​ന്നും സ്വീ​കാ​ര്യ​മ​ല്ല. മാ​റി​യ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍-​ലോ​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ മാ​ര്‍ക്‌​സി​സ​ത്തി​നും ഗാ​ന്ധി​സ​ത്തി​നു​മു​ള്ള സ​മ​ന്വ​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞാ​ല്‍ത​ന്നെ ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ര്‍ക്ക് ഹാ​ലി​ള​കും. വാ​സ്ത​വ​ത്തി​ല്‍ ഇ​വ​ര്‍ ഇ​ന്നും കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്റ്റാ​ലി​നി​സ്റ്റ് സം​ഘ​ട​നാ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ള്‍ക്കും സെ​ക്‌​ടേ​റി​യ​ന്‍ നി​ല​പാ​ടു​ക​ള്‍ക്കും ഇ​ക്കാ​ല​ത്ത് എ​ന്ത് പ്ര​സ​ക്തി?

    എ​ന്നാ​ല്‍ മേ​ല്‍സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച, പ്ര​ഫ. ബി​പ​ന്‍ച​ന്ദ്ര എ​ഴു​പ​തു​ക​ളി​ല്‍ എ​ടു​ത്ത നി​ല​പാ​ടു​ക​ള്‍ നാ​ൽ​പ​തു​ക​ള്‍ മു​ത​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ല്‍ എ​ടു​ത്ത​വ​രാ​ണ് ജോ​ഷി-​ഡാ​ങ്കെ ദ്വ​യം. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ല​ബ്ധി​ക്കു​ശേ​ഷം നെ​ഹ്റു​വി​ന്റെ ക​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ശ​ക്തി​പ​ക​രാ​ന്‍ ജോ​ഷി ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ര്‍ട്ടി​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. പ്ര​തി​വി​പ്ല​വ ശ​ക്തി​ക​ള്‍ അ​ധി​കാ​ര​മു​റ​പ്പി​ച്ച ഭീ​തി​ദ​മാ​യ വ​ര്‍ത്ത​മാ​ന​കാ​ല ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ അ​തി​നെ ചെ​റു​ക്കാ​ന്‍ രാ​ഹു​ല്‍ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ക​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ശ​ക്തി​പ​ക​രു​ന്ന​താ​ക​ണം ഒ​രു യ​ഥാ​ർ​ഥ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ര്‍ട്ടി​യു​ടെ ന​യം. കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് വി​രു​ദ്ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ല്‍ പി​റ​ന്നു​വീ​ണ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് ഈ ​രാ​ഷ്ട്രീ​യം എ​ളു​പ്പം ദ​ഹി​ക്കി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, ഇ​ന്ന് കേ​ര​ളം വി​ട്ടാ​ല്‍ എം.​എ. ബേ​ബി കൈ ​ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ന്ന​തു​ത​ന്നെ രാ​ഹു​ല്‍ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ​യോ മ​ല്ലി​കാ​ര്‍ജു​ന്‍ ഖാ​ര്‍ഗെ​യു​ടെ​യോ ക​ര​ങ്ങ​ള്‍ ഗ്ര​ഹി​ക്കാ​നാ​ണെ​ന്ന​ത് ആ​ര്‍ക്കാ​ണ​റി​ഞ്ഞു​കൂ​ടാ​ത്ത​ത്?

    കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റു​കാ​രു​ടെ മു​ഖ്യ​ശ​ത്രു കോ​ണ്‍ഗ്ര​സാ​ണെ​ന്ന് സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് പ​റ​യാം. പ​ക്ഷേ, ’69ല്‍ ​അ​ച്യു​ത​മേ​നോ​ന്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഭൂ​പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ ബി​ല്ലി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ല്‍ വോ​ട്ട് ചെ​യ്ത പാ​ര്‍ട്ടി​യാ​ണ് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ്. തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ്, അ​ച്യു​ത​മേ​നോ​ന്‍ത​ന്നെ ന​യി​ച്ച, ’70 മു​ത​ല്‍ ’77 വ​രെ കേ​ര​ളം ഭ​രി​ച്ച, സ്വ​ത​ന്ത്ര ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പ്ര​ഥ​മ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ്-​ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ നി​ല​വി​ല്‍വ​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​വും ഇ​ന്ത്യ​യും ക​ണ്ട മാ​തൃ​കാ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍. വ​ര്‍ത്ത​മാ​ന​കാ​ല ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ സി.​പി.​ഐ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കേ​ണ്ട രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും മ​റ്റൊ​ന്ന​ല്ല. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ സി.​കെ. ച​ന്ദ്ര​പ്പ​ന്‍ ഈ ​ലേ​ഖ​ക​നോ​ട് ഒ​രി​ക്ക​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞ​തു​പോ​ലെ സി.​പി.​എ​മ്മി​നോ​ടൊ​പ്പം സി.​പി.​ഐ​ക്കും മു​ങ്ങാം. ബം​ഗാ​ളി​ലും ത്രി​പു​ര​യി​ലും അ​ത് സം​ഭ​വി​ച്ചു. അ​ടു​ത്ത​ത് കേ​ര​ള​മ​ല്ലെ​ന്ന് ആ​ര് ക​ണ്ടു? ഹാ​മെ​ലി​നി​ല്‍ നി​ന്ന് ഇ​വി​ടെ ഒ​രു വ്യ​ത്യാ​സം മാ​ത്രം. എ​ലി​ക​ള്‍ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പൈ​ഡ് പൈ​പ്പ​റും മു​ങ്ങും!

    madhavajayakumarkodoth@gmail.com

