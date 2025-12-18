Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Articles
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 6:00 AM IST

    ഭാ​ഷാ പ​ഠ​നത്തിൽ എ.​ഐ: ആ​ശ​യും ആ​ശ​ങ്ക​യും

    world Arabic day
    മ​നു​ഷ്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ത്തി മു​ത​ൽ വി​വി​ധ പ​രി​ണാ​മ വി​കാ​സ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തു​ഴ​വ​ഞ്ചി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് കു​തി​ച്ചു​പാ​യു​ന്ന യാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്, കു​ടി​ലു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അം​ബ​ര​ചും​ബി​ക​ളാ​യ കൊ​ട്ടാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ സ​ർ​വ മേ​ഖ​ല​യി​ലും മാ​റ്റം കൈ​വ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​യെ​ല്ലാം ജീ​വി​തം കൂ​ടു​ത​ൽ വേ​ഗ​ത​യു​ള്ള​തും ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​വു​മാ​വു​ന്ന​തി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​നെ​ല്ലാ​മി​ട​യി​ലും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ഒ​രു സ്ഥാ​യി​ഭാ​വം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ഭാ​ഷ​യു​ടെ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ രീ​തി​യി​ലാ​ണ്. സ​ന്ദേ​ശ​വാ​ഹ​ക​ർ, കൈ​യെ​ഴു​ത്ത് ക​ത്തു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഫോ​ണി​ലേ​ക്കും ത​ൽ​ക്ഷ​ണ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും മാ​റി​യ​പ്പോ​ഴും ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​ന്റെ സാ​രാം​ശ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ മാ​റ്റം സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. തെ​രു​വു​മ​ധ്യ​ത്തി​ൽ പെ​രു​മ്പ​റ കൊ​ട്ടി​യു​ള്ള വി​ളം​ബ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റി​യി​പ്പാ​യി മാ​റി എ​ന്നു​മാ​ത്രം. ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മാ​റി​യെ​ങ്കി​ലും ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ള പ്രേ​ര​ണ മാ​റി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി (ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​റ​ലി​ജ​ൻ​സ്) അ​ത്ത​രം സ​മ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളെ ഒ​ന്നാ​കെ മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​വ ഉ​പ​ന്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ ര​ചി​ക്കു​ന്നു, സ​ങ്കീ​ർ​ണ സ​മ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്നു, കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്യു​ന്നു, സം​ഗീ​തം ചി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു, ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നും വി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നു​മൊ​ക്കെ സ​ഹാ​യി​ച്ച് വ​ഴി​കാ​ട്ടി​യും സു​ഹൃ​ത്തു​മാ​യി എ​പ്പോ​ഴും കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​കു​ന്നു, സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ ശാ​സ്ത്ര സ​മ​സ്യ​ക​ളെ പോ​ലും ഒ​റ്റ ക്ലി​ക്കി​ലൂ​ടെ ദൃ​ശ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഭാ​ഷ​യി​ൽ നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യേ​ണ്ട​താ​ണ്. വ്യാ​ക​ര​ണം, പ​ദാ​വ​ലി, വി​വി​ധ സാ​ഹി​ത്യ രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​വ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ന​ർ​മം, വാ​ത്സ​ല്യം മു​ത​ലാ​യ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​നി​മ​യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. പ​ദാ​നു​പ​ദ വി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​ശ​യം ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും എ.​ഐ​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല. വി​വി​ധ നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​രി​ലൂ​ടെ ഭാ​ഷ കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ തെ​റ്റ്-​ശ​രി​ക​ളി​ലൂ​ടെ, നേ​ര​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​വ ആ​ർ​ജി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഒ​രു ആ​പ്പി​നോ ചാ​റ്റ് ബോ​ട്ടി​നോ ഈ ​ഒ​രു ത​ലം സ്പ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല.

    അ​റ​ബി ഭാ​ഷാ പ​ഠ​ന​ത്തെ എ.​ഐ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഉ​ച്ചാ​ര​ണം ന​ല്ല​താ​ക്കും, വ്യാ​ക​ര​ണം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കും, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കും, പാ​ഠാ​സൂ​ത്ര​ണം ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ഞൊ​ടി​യി​ട​യി​ൽ ഫീ​ഡ്ബാ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഒ​ക്കെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. പ​ക്ഷേ, ഭാ​ഷ​യു​മാ​യ ഹൃ​ദ​യ​ബ​ന്ധം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​യു​മോ?

    അ​റ​ബി ഭാ​ഷ നി​ര​ന്ത​രം പ​രി​ണാ​മ വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഭാ​ഷാ​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ൾ, ശൈ​ലി​ക​ൾ, ആ​തി​ഥ്യ മ​ര്യാ​ദ​യു​ടെ പ​ദ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ന​വീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഒ​രു യ​ന്ത്ര​ത്തി​ന് ഈ ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞേ​ക്കും. പ​ക്ഷേ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വ​സ്സു​റ്റ താ​ള​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ഭാ​ഷ​യി​ൽ ശ​രി​യാ​യ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം നേ​ടാ​ൻ കേ​ൾ​വി​യും പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വും പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ട​ലു​മെ​ല്ലാം വ​ഴി ആ ​താ​ള​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ക​ണം.

    ഒ​രു അ​ന്യ​ഭാ​ഷ​യാ​യി​ട്ടാ​ണ് അ​റ​ബി ഭാ​ഷ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പ​ഠി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടാം ഭാ​ഷാ പ​ഠ​നം ഒ​രു യാ​ന്ത്രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണ്. യാ​ന്ത്രി​ക പ്ര​ക്രി​യ​യെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​ത സൃ​ഷ്ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കേ​ണ്ടി​ട​ത്ത് യ​ന്ത്ര​സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വീ​ണ്ടും യാ​ന്ത്രി​ക​മാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ൻ പോ​കു​ന്ന അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക​ത ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​താ​ണ്. എ​ങ്കി​ലും, എ.​ഐ ന​ൽ​കു​ന്ന ഗു​ണ​ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യ​ണം. എ.​ഐ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പാ​ല​ങ്ങ​ൾ പ​ണി​യാം, ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്യാം, വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യാം. പ​ക്ഷേ, മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ പാ​ല​ങ്ങ​ൾ പ​ണി​യു​മ്പോ​ൾ അ​വ​യെ സ​ഹാ​യി​ക​ളാ​ക്കാം, പ​ക​ര​ക്കാ​രാ​ക്ക​രു​ത്.

    (എ​സ്.​സി.​ഇ.​ആ​ർ.​ടി കേ​ര​ള​യി​ൽ റി​സ​ർ​ച് ഓ​ഫി​സ​റാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ)
