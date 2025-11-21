Begin typing your search above and press return to search.
    മ​ത്സ്യ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് വേ​ണ​മൊ​രു കോ​സ്റ്റ​ൽ സ​ബ്പ്ലാ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ത്സ്യ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് വേ​ണ​മൊ​രു കോ​സ്റ്റ​ൽ സ​ബ്പ്ലാ​ൻ
    cancel

    ഇ​​ന്ന് (ന​​വം​​ബ​​ർ 21) ലോ​​ക ഫി​​ഷ​​റീ​​സ് ദി​​ന​​മാ​​ണ്. 1997ൽ ​​ന്യൂ​​ഡ​​ൽ​​ഹി​​യി​​ൽ ചേ​​ർ​​ന്ന ലോ​​ക മ​​ത്സ്യ​​ത്തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി ഫോ​​റം (World Forum of Fish Harvesters & Fish Workers - WFF) ആ​​ണ് ഈ ​​ദി​​നാ​​ച​​ര​​ണ​​ത്തി​​ന് തു​​ട​​ക്ക​​മി​​ട്ട​​ത്. ലോ​​ക​​മെ​​മ്പാ​​ടു​​മു​​ള്ള മ​​ത്സ്യ​​ത്തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ളോ​​ടും ക​​ർ​​ഷ​​ക​​രോ​​ടും ഐ​​ക്യ​​ദാ​​ർ​​ഢ്യം പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ക്കു​​ക, സു​​സ്ഥി​​ര മ​​ത്സ്യ​​ബ​​ന്ധ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ ആ​​വ​​ശ്യ​​ക​​ത​​യെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് അ​​വ​​ബോ​​ധം സൃ​​ഷ്ടി​​ക്കു​​ക, മ​​ത്സ്യ​​ബ​​ന്ധ​​ന സ​​മൂ​​ഹ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഉ​​പ​​ജീ​​വ​​ന​​മാ​​ർ​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ഊ​​ന്ന​​ൽ ന​​ൽ​​കു​​ക എ​​ന്നി​​വ​​യാ​​ണ് ഈ ​​ദി​​ന​​ത്തി​​ന്റെ ല​​ക്ഷ്യ​​ങ്ങ​​ൾ.

    ‘‘ഞ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ഒ​​ന്നും കി​​ട്ടി​​യി​​ല്ല; എ​​ങ്കി​​ലും നി​​ന്റെ വാ​​ക്കു​​പ്ര​​കാ​​രം ഞാ​​ൻ വ​​ല ഇ​​റ​​ക്കാം’’ എ​​ന്ന ബൈ​​ബി​​ൾ വാ​​ച​​ക​​മാ​​ണ് ഈ ​​വ​​ർ​​ഷ​​ത്തെ ഫി​​ഷ​​റീ​​സ് ദി​​ന പ്ര​​മേ​​യം. കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ ഇ​​തു​​വ​​രെ ന​​ട​​ന്നി​​ട്ടു​​ള്ള ആ​​സൂ​​ത്ര​​ണ വി​​ക​​സ​​ന​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഗു​​ണ​​ഫ​​ല​​ങ്ങ​​ളൊ​​ന്നും ല​​ഭി​​ക്കാ​​ത്ത മ​​ത്സ്യ​​ത്തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തെ സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച് അ​​ത്യ​​ന്തം അ​​ന്വ​​ർ​​ഥ​​മാ​​യ വാ​​ച​​കം.

    ത​​ദ്ദേ​​ശ സ്വ​​യം​​ഭ​​ര​​ണ സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലേ​​ക്കു​​ള്ള തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പി​​ന്റെ പ​​ശ്ചാ​​ത്ത​​ല​​ത്തി​​ലാ​​ണ് ഇ​​ത്ത​​വ​​ണ ഫി​​ഷ​​റീ​​സ് ദി​​ന​​മെ​​ത്തു​​ന്ന​​ത്. അ​​ധി​​കാ​​ര​​വും സ​​മ്പ​​ത്തും താ​​ഴേ​​ത്ത​​ട്ടി​​ലേ​​ക്ക് ന​​ൽ​​കി, വി​​ക​​സ​​ന പ്ര​​ക്രി​​യ​​യി​​ൽ ജ​​ന​​പ​​ങ്കാ​​ളി​​ത്തം ഉ​​റ​​പ്പു​​വ​​രു​​ത്താ​​നെ​​ന്ന ല​​ക്ഷ്യ​​ത്തോ​​ടെ ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കി​​യ ജ​​ന​​കീ​​യാ​​സൂ​​ത്ര​​ണ​​ത്തി​​ന് മൂ​​ന്ന് ദ​​ശ​​ക​​ങ്ങ​​ൾ പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​വു​​ക​​യാ​​ണ്. എ​​ന്നാ​​ൽ, ഇ​​ക്കാ​​ല​​യ​​ള​​വി​​ൽ ജ​​ന​​കീ​​യാ​​സൂ​​ത്ര​​ണം മ​​ത്സ്യ​​ത്തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ൽ എ​​ന്തു മാ​​റ്റ​​മാ​​ണ് കൊ​​ണ്ടു​​വ​​ന്ന​​ത്?




    ത​​ദ്ദേ​​ശ വി​​ക​​സ​​ന പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് മാ​​ർ​​ഗ​​നി​​ർ​​ദേ​​ശം ന​​ൽ​​കു​​ന്ന ‘കി​​ല’​​യോ മ​​ത്സ്യ​​ത്തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി ക്ഷേ​​മ​​ത്തി​​ന് ചു​​മ​​ത​​ല​​പ്പെ​​ട്ട സം​​സ്ഥാ​​ന ഫി​​ഷ​​റീ​​സ് വ​​കു​​പ്പോ, തീ​​ര​​ദേ​​ശ വി​​ക​​സ​​ന കോ​​ർ​​പ​​റേ​​ഷ​​നോ നാ​​ളി​​തു​​വ​​രെ ഇ​​തി​​നെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് ഒ​​രു പ​​ഠ​​നം ന​​ട​​ത്തു​​ക​​യോ, വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ പൊ​​തു​​സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​നു മു​​മ്പാ​​കെ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്കു​​ക​​യോ ചെ​​യ്തി​​ട്ടി​​ല്ല. ഏ​​റ്റ​​വും പാ​​ർ​​ശ്വ​​വ​​ത്ക​​രി​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ട ഒ​​രു വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ന് ഇ​​ത്ര​​യും വ​​ലി​​യൊ​​രു പ​​ദ്ധ​​തി എ​​ങ്ങ​​നെ ഗു​​ണം ചെ​​യ്തു​​വെ​​ന്ന് വി​​ല​​യി​​രു​​ത്താ​​ൻ ത​​യാ​​റാ​​കാ​​ത്ത​​തു​​ത​​ന്നെ ഈ ​​സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തോ​​ടു​​ള്ള ഔ​​ദ്യോ​​ഗി​​ക സം​​വി​​ധാ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ അ​​വ​​ഗ​​ണ​​ന​​യെ​​യാ​​ണ് സൂ​​ചി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

    അ​​വ​​ഗ​​ണ​​ന​​യു​​ടെ

    ക​​ണ​​ക്കു​​പു​​സ്ത​​കം

    കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ പാ​​ർ​​ശ്വ​​വ​​ത്കൃ​​ത വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് പ​​രാ​​മ​​ർ​​ശി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ പ​​ട്ടി​​ക​​ജാ​​തി-​​വ​​ർ​​ഗ-​​മ​​ത്സ്യ​​ത്തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ എ​​ന്നു പ​​റ​​യാ​​റു​​ണ്ട്. സ​​മൂ​​ഹ​​ത്തി​​ന്റെ പി​​ന്നാ​​മ്പു​​റ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ, ‘കോ​​ള​​നി’​​ക​​ളി​​ൽ ക​​ഴി​​യു​​ന്ന മ​​ത്സ്യ​​ത്തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ൾ​​ക്ക് എ​​ന്നും അ​​വ​​ഗ​​ണ​​ന മാ​​ത്ര​​മാ​​ണ് ല​​ഭി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ള്ള​​ത്. ഭൂ​​മി, വാ​​സ​​യോ​​ഗ്യ​​മാ​​യ വീ​​ട്, കു​​ടി​​വെ​​ള്ളം, ശു​​ചി​​ത്വ സൗ​​ക​​ര്യം, ആ​​ശു​​പ​​ത്രി സൗ​​ക​​ര്യം, വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ സൗ​​ക​​ര്യം എ​​ന്നി​​വ ഏ​​റ്റ​​വും കു​​റ​​ച്ചു​​മാ​​ത്രം ല​​ഭി​​ക്കു​​ന്ന ജ​​ന​​വി​​ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി ഇ​​ക്കൂ​​ട്ട​​ർ ഇ​​പ്പോ​​ഴും ക​​ഴി​​യു​​ന്നു.




    ക്ഷേ​​മ​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​ൽ ഇ​​രു​​മു​​ന്ന​​ണി​​ക​​ളും മ​​ത്സ​​രി​​ക്കു​​ന്നു​​വെ​​ന്ന് പ​​റ​​യു​​ന്ന സ​​ന്ദ​​ർ​​ഭ​​ത്തി​​ൽ​​ത​​ന്നെ മ​​ത്സ്യ​​മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ൽ ക്ഷേ​​മ​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ൾ എ​​ങ്ങ​​നെ​​യാ​​ണ് ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കി​​യി​​ട്ടു​​ള്ള​​തെ​​ന്നും ഇ​​പ്പോ​​ൾ ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ന്നും കൂ​​ടി ഈ ​​സ​​ന്ദ​​ർ​​ഭ​​ത്തി​​ൽ പ​​രി​​ശോ​​ധി​​ക്കു​​ന്ന​​ത് ന​​ന്നാ​​യി​​രി​​ക്കും. ഏ​​റെ കൊ​​ട്ടി​​ഗ്ഘോ​​ഷി​​ക്കു​​ന്ന “കേ​​ര​​ളാ മോ​​ഡ​​ൽ വി​​ക​​സ​​ന”​​ത്തി​​നും പു​​റ​​ത്താ​​യി​​രു​​ന്നു കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ മ​​ത്സ്യ​​ത്തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ളെ​​ന്ന് ഡോ. ​​ജോ​​ൺ കു​​ര്യ​​ൻ (ദ ​​കേ​​ര​​ളാ മോ​​ഡ​​ൽ: ഇ​​ട്സ് സെ​​ൻ​​ട്ര​​ൽ ടെ​​ൻ​​ഡ​​ൻ​​സി ആ​​ൻ​​ഡ് ദ ​​ഔ​​ട്ട്‌​​ലെ​​യ​​ർ - സോ​​ഷ്യ​​ൽ സ​​യ​​ന്റി​​സ്റ്റ് 1995, വോ​​ള്യം 23, ന​​മ്പ​​ർ 1-3) ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. 2024ലെ ​​കേ​​ര​​ള സ​​ർ​​ക്കാ​​റി​​ന്റെ ഇ​​ക്ക​​ണോ​​മി​​ക് റി​​വ്യൂ റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ട് പ്ര​​കാ​​രം (അ​​വ​​ലം​​ബം: സം​​സ്ഥാ​​ന പ്ലാ​​നി​​ങ് ബോ​​ർ​​ഡ്), 2022-23 കാ​​ല​​യ​​ള​​വി​​ൽ ക്ഷേ​​മ​​പ​​ദ്ധ​​തി​​ക​​ൾ വ​​ഴി ഒ​​രു മ​​ത്സ്യ​​ത്തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക്ക് ല​​ഭി​​ച്ച ശ​​രാ​​ശ​​രി ആ​​നു​​കൂ​​ല്യം 10,180.2 രൂ​​പ​​യാ​​ണ്. അ​​തേ​​സ​​മ​​യം, സ​​മാ​​ന മാ​​ന​​ദ​​ണ്ഡ​​ങ്ങ​​ളു​​ള്ള ഒ​​രു മു​​ന്നാ​​ക്ക സ​​മു​​ദാ​​യ അം​​ഗ​​ത്തി​​ന് മു​​ന്നാ​​ക്ക വി​​ക​​സ​​ന കോ​​ർ​​പ​​റേ​​ഷ​​ൻ വ​​ഴി ല​​ഭി​​ച്ച ശ​​രാ​​ശ​​രി തു​​ക 23,420.1 രൂ​​പ​​യു​​മാ​​ണ്.

    ജ​​ന​​കീ​​യാ​​സൂ​​ത്ര​​ണ​​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി ത​​ദ്ദേ​​ശ സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ പ​​ദ്ധ​​തി​​ക​​ൾ ത​​യാ​​റാ​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ പാ​​ലി​​ക്കേ​​ണ്ട വ്യ​​ക്ത​​മാ​​യ മാ​​ർ​​ഗ​​രേ​​ഖ​​ക​​ൾ ഓ​​രോ പ​​ഞ്ച​​വ​​ത്സ​​ര പ​​ദ്ധ​​തി കാ​​ല​​ത്തും സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ പു​​റ​​പ്പെ​​ടു​​വി​​ക്കാ​​റു​​ണ്ട്. എ​​ന്നാ​​ൽ, മ​​ത്സ്യ​​ത്തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ളെ ഒ​​രു പ്ര​​ത്യേ​​ക ഗു​​ണ​​ഭോ​​ക്തൃ വി​​ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ച്ചു​​കൊ​​ണ്ടു​​ള്ള നി​​ർ​​ബ​​ന്ധി​​ത നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ൾ ഇ​​തി​​ൽ ഉ​​ണ്ടാ​​കാ​​റി​​ല്ല. മ​​ത്സ്യ​​ത്തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ളു​​ടെ സാ​​മൂ​​ഹി​​ക-​​സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക വി​​ക​​സ​​നം ഉ​​റ​​പ്പു​​വ​​രു​​ത്തു​​ന്ന പ്രോ​​ജ​​ക്ടു​​ക​​ൾ നി​​ർ​​ബ​​ന്ധ​​മാ​​യും ഏ​​റ്റെ​​ടു​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന നി​​ഷ്ക​​ർ​​ഷ​​യി​​ല്ലാ​​ത്ത​​തി​​നാ​​ൽ, ഭൂ​​രി​​പ​​ക്ഷം തീ​​ര​​ദേ​​ശ ത​​ദ്ദേ​​ശ​​ഭ​​ര​​ണ സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ളും ഇ​​ത്ത​​രം പ​​ദ്ധ​​തി​​ക​​ൾ​​ക്ക് രൂ​​പം ന​​ൽ​​കാ​​റു​​മി​​ല്ല.




    ഫി​​ഷ​​റീ​​സ് വ​​കു​​പ്പ് ഉ​​ദ്യോ​​ഗ​​സ്ഥ​​നെ ക​​ൺ​​വീ​​ന​​റാ​​ക്കി പ്ര​​ത്യേ​​ക വ​​ർ​​ക്കി​​ങ് ഗ്രൂ​​പ് രൂ​​പ​​വ​​ത്ക​​രി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് നി​​ർ​​ദേ​​ശ​​മു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും, പ​​ല​​യി​​ട​​ത്തും കൃ​​ഷി ഓ​​ഫി​​സ​​ർ ക​​ൺ​​വീ​​ന​​റാ​​യു​​ള്ള വ​​ർ​​ക്കി​​ങ് ഗ്രൂ​​പ്പാ​​ണ് പ​​ദ്ധ​​തി​​ക​​ൾ ത​​യാ​​റാ​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഇ​​തു മ​​ത്സ്യ​​മേ​​ഖ​​ല​​യു​​ടെ ത​​ന​​താ​​യ ആ​​വ​​ശ്യ​​ങ്ങ​​ൾ വി​​സ്മ​​രി​​ക്ക​​പ്പെ​​ടാ​​ൻ കാ​​ര​​ണ​​മാ​​കു​​ന്നു. തീ​​ര​​ദേ​​ശ ജ​​ന​​ത​​യു​​ടെ ജീ​​വി​​ത​​രീ​​തി​​യോ​​ടോ ജീ​​വ​​നോ​​പാ​​ധി​​ക​​ളോ​​ടോ ബ​​ന്ധ​​മി​​ല്ലാ​​ത്ത, മ​​ല​​നാ​​ട്ടി​​ലോ ഇ​​ട​​നാ​​ട്ടി​​ലോ ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കു​​ന്ന ത​​രം മാ​​തൃ​​ക​​ക​​ൾ അ​​തേ​​പ​​ടി പ​​ക​​ർ​​ത്താ​​ൻ തീ​​ര​​ദേ​​ശ പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്തു​​ക​​ളും നി​​ർ​​ബ​​ന്ധി​​ത​​രാ​​കു​​ന്നു. മ​​ത്സ്യ​​ത്തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ളു​​ടെ അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന ആ​​വ​​ശ്യ​​ങ്ങ​​ൾ അ​​വ​​ഗ​​ണി​​ക്കു​​മ്പോ​​ഴും, അ​​വ​​രു​​ടെ നി​​ല​​നി​​ൽ​​പ്പി​​ന് ഭീ​​ഷ​​ണി​​യാ​​കു​​ന്ന, ക​​ട​​ലി​​ന്റെ ജൈ​​വ-​​പാ​​രി​​സ്ഥി​​തി​​ക സ​​ന്തു​​ലി​​താ​​വ​​സ്ഥ ത​​ക​​ർ​​ക്കു​​ന്ന വി​​ഴി​​ഞ്ഞം തു​​റ​​മു​​ഖം, തീ​​ര​​ദേ​​ശ ഹൈ​​വേ, സീ ​​പ്ലെ​​യി​​ൻ പ​​ദ്ധ​​തി, ബ്ലൂ ​​ഇ​​ക്കോ​​ണ​​മി, ക​​ട​​ൽ​​മ​​ണ​​ൽ ഖ​​ന​​നം തു​​ട​​ങ്ങിയ പ​​ദ്ധ​​തി​​ക​​ളു​​ടെ പി​​തൃ​​ത്വം ഏ​​റ്റെ​​ടു​​ക്കാ​​ൻ മൂ​​ന്നു മു​​ന്ന​​ണി​​ക​​ളും ത​​മ്മി​​ൽ മ​​ത്സ​​ര​​മാ​​ണ്.

    മ​​ത്സ്യ​​ത്തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി ക്ഷേ​​മം ഉ​​റ​​പ്പാ​​ക്കാ​​ൻ ഏ​​തെ​​ങ്കി​​ലും മു​​ന്ന​​ണി​​ക​​ളോ അ​​ധി​​കാ​​രി​​ക​​ളോ ല​​ക്ഷ്യ​​മി​​ടു​​ന്നെ​​ങ്കി​​ൽ തീ​​ര​​ദേ​​ശ ത​​ദ്ദേ​​ശ സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ​​ങ്കി​​ലും മ​​ത്സ്യ​​ത്തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ളു​​ടെ സാ​​മൂ​​ഹി​​ക​​വും സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക​​വു​​മാ​​യ ഉ​​ന്ന​​മ​​നം ഉ​​റ​​പ്പാ​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​നു​​ള്ള ഉ​​പ​​പ​​ദ്ധ​​തി​​ക​​ളും പ്രോ​​ജ​​ക്ടു​​ക​​ളും ഉ​​ണ്ടാ​​വ​​ണ​​മെ​​ന്നും ഇ​​വ അ​​നി​​വാ​​ര്യ പ​​ദ്ധ​​തി​​ക​​ളും പ്രോ​​ജ​​ക്ടു​​ക​​ളും ആ​​യി​​രി​​ക്കു​​മെ​​ന്നും സ​​മ​​യ​​ബ​​ന്ധി​​ത​​മാ​​യും സു​​താ​​ര്യ​​മാ​​യും ഇ​​വ ന​​ട​​പ്പാ​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നും, ഇ​​തി​​നാ​​യി വ​​ക​​കൊ​​ള്ളി​​ക്കു​​ന്ന തു​​ക യാ​​തൊ​​രു കാ​​ര​​ണ​​വ​​ശാ​​ലും ലാ​​പ്‌​​സ് ആ​​ക്ക​​രു​​തെ​​ന്നും, വ​​ക​​മാ​​റ്റി ചെ​​ല​​വ​​ഴി​​ക്ക​​രു​​തെ​​ന്നും സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ ഉ​​ത്ത​​ര​​വ് ഉ​​റ​​പ്പാ​​ക്കാ​​നാ​​ണ് ശ്ര​​മി​​ക്കേ​​ണ്ട​​ത്. പ​​ട്ടി​​ക​​ജാ​​തി-​​വ​​ർ​​ഗ ഉ​​പ​​പ​​ദ്ധ​​തി​​പോ​​ലെ​​യും വ​​നി​​താ ഘ​​ട​​ക​​പ​​ദ്ധ​​തി​​പോ​​ലെ​​യും തീ​​ര​​ദേ​​ശ വി​​ക​​സ​​ന​​ത്തി​​നും മ​​ത്സ്യ​​മേ​​ഖ​​ല​​യു​​ടെ വി​​ക​​സ​​ന​​ത്തി​​നും ഒ​​രു കോ​​സ്റ്റ​​ൽ സ​​ബ്പ്ലാ​​ൻ അ​​നി​​വാ​​ര്യ​​മാ​​യി​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ്.

    devadasclappana@gmail.com

    TAGS:fishersKerala NewsWorld Fisheries Day
    News Summary - A coastal subplan is needed for the development of the fisheries sector.
