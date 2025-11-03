Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Articles
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 6:00 AM IST

    നെല്ലിയുടെ മുറിവുകളെ കുത്തിനോവിക്കണോ?

    നെല്ലിയുടെ മുറിവുകളെ കുത്തിനോവിക്കണോ?
    1983ലെ ​നെ​ല്ലി കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല സം​ബ​ന്ധി​ച്ച, ഇ​ക്കാ​ല​മ​ത്ര​യും പൂ​ഴ്ത്തി​വെ​ച്ചി​രു​ന്ന തി​വാ​രി ക​മീ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പൊ​ടു​ന്ന​നെ പ​ര​സ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള അ​സം സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ ആ​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ​യ​ല്ല, ഉ​ത്ക​ണ്ഠ​യോ​ടെ​യാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ണു​ന്ന​ത്. സു​താ​ര്യ​ത​യോ നീ​തി​യോ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന​ല്ല, പ​ഴ​യ മു​റി​വു​ക​ൾ തു​റ​ക്കാ​നും മ​റി​ക​ട​ന്നു തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ളും സ​ങ്ക​ട​ങ്ങ​ളും വീ​ണ്ടു​മു​യ​രാ​നും ഈ ​നീ​ക്കം വ​ഴി​വെ​ച്ചേ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​ല​രും ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    നെ​ല്ലി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ടു​വി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പു​റ​ത്തു​വി​ടു​ന്ന​ത് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ട് വീ​ണ്ടെ​ടു​ത്ത വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ ത​ക​ർ​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ദേ​ബ​ബ്ര​ത സൈ​കി​യ​യു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം കൃ​ത്യ​മാ​ണ്. ഭി​ന്ന​ത​ക​ൾ​ക്ക​തീ​ത​മാ​യി നാ​ടി​ന് സം​ഗീ​തം പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കി​യ സു​ബീ​ൻ ഗാ​ർ​ഗി​ന്റെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളും മു​സ്‍ലിം​ക​ളും ഒ​രേ മ​ന​സ്സോ​ടെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വേ​ള​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഈ ​നീ​ക്കം ‘നി​രാ​ശ​ജ​ന​കം’ എ​ന്നാ​ണ് ‘ദ ​നെ​ല്ലി സ്റ്റോ​റി’ സം​വി​ധാ​യ​ക​നും ച​ല​ച്ചി​ത്ര നി​ർ​മാ​താ​വു​മാ​യ പാ​ർ​ഥ​ജി​ത് ബ​റു​വ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    നെ​ല്ലി കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല ആ​ധു​നി​ക അ​സ​മി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ചോ​ര​യി​ൽ മു​ങ്ങി​യ അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. പ്ര​ക്ഷു​ബ്ധ​മാ​യ അ​സം പ്ര​ക്ഷോ​ഭ കാ​ല​ത്ത്, 1983 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 18ന്, ​അ​സ​മീ​സ് ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളും ത​ദ്ദേ​ശീ​യ ഗോ​ത്ര​ക്കാ​രും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ജ​ന​ക്കൂ​ട്ടം മോ​റി​ഗോ​ൺ ജി​ല്ല​യി​ലെ ബം​ഗാ​ളി മു​സ്‍ലിം​ക​ളു​ടെ താ​മ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ആ​ക്ര​മി​ച്ചു. ഏ​താ​നും മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ, 2,100ൽ ​അ​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു, സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​തി​ലേ​റെ​യും. മ​ധ്യ അ​സ​മി​ലെ ഫ​ല​ഭൂ​യി​ഷ്ഠ​മാ​യ മ​ണ്ണി​ൽ കൃ​ഷി​പ്പ​ണി ചെ​യ്യാ​ൻ 1930ക​ളി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ബം​ഗാ​ളി​ൽ നി​ന്ന് കു​ടി​യേ​റി​യ​വ​രു​ടെ പി​ന്മു​റ​ക്കാ​രാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ.

    551 പേ​ജു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് തി​വാ​രി ക​മീ​ഷ​ൻ 1984 മേ​യ് മാ​സം അ​ന്ന​ത്തെ ഹി​തേ​ശ്വ​ർ സൈ​കി​യ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​താ​ണ്. പ​ക്ഷേ, ഒ​രി​ക്ക​ലും അ​സം നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല. വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക​ക്ഷി​ക​ൾ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്നു. അ​വ​രെ​ല്ലാം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​ര​സ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​മാ​റി. ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, വേ​ദ​ന​ക​ളെ വീ​ണ്ടും തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ ഓ​ർ​മ​യു​ടെ നി​ശ്ശ​ബ്ദ സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യി​ലാ​ണ് സ​മാ​ധാ​നം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​ട്ടാ​വാം. 43 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം ക​രു​ണ​യും സാം​സ്കാ​രി​ക ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും ഭി​ന്ന​ത​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കെ ആ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പു​റ​ത്തു​വി​ടാ​നൊ​രു​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു അ​ടി​സ്ഥാ​ന ധാ​ർ​മി​ക ചോ​ദ്യം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു: രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും നീ​തി​യു​ടെ​യും എ​ന്തു ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റ​പ്പെ​ടാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​ത്?

    അ​രി​സ്റ്റോ​ട്ടി​ലി​ന്റെ ത​ത്ത്വ​ചി​ന്ത പ്ര​കാ​രം, ഓ​രോ സാ​മൂ​ഹി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നും മ​നു​ഷ്യ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ അ​തി​ന്റെ പ​ങ്ക് നി​ർ​വ​ചി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ല​ക്ഷ്യ​മോ അ​ന്ത്യ​മോ ഉ​ണ്ട്. കേ​വ​ലം നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നോ തെ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് ശി​ക്ഷ ന​ൽ​കാ​നോ മാ​ത്ര​മ​ല്ല സൗ​ഹൃ​ദം, നീ​തി, പൗ​ര​ബോ​ധം തു​ട​ങ്ങി​യ സ​ദ്ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​ർ​ത്തി ന​ല്ല ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ്വ​സി​ച്ച​ത്. ഈ ​അ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ, നീ​തി കേ​വ​ലം ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​മ​ല്ല, അ​തു ല​ക്ഷ്യാ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​ണ്.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം മു​റി​വു​ക​ൾ ഉ​ണ​ക്കു​ക​യും സം​ഘ​ർ​ഷം ഛിന്ന​ഭി​ന്ന​മാ​ക്കി​യ​തി​നെ ഒ​രു​മി​പ്പി​ക്ക​ലു​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, ഇ​ന്ന് നെ​ല്ലി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പു​റ​ത്തു​വി​ടു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ അ​ത്ത​ര​മൊ​രു ല​ക്ഷ്യ​വും നി​റ​വേ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. അ​തു സു​താ​ര്യ​ത സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വാ​ച​ക​മ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​ക​രി​ച്ചേ​ക്കാം, പ​ക്ഷേ സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ പ​ണി​പ്പെ​ട്ട് പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ച ധാ​ർ​മി​ക ക്ര​മം ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. യ​ഥാ​ർ​ഥ നീ​തി എ​ന്ന​ത് ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്ത് വി​ശ്വാ​സം പു​തു​ക്ക​ൽ കൂ​ടി​യാ​ണ്. ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഈ ​ല​ക്ഷ്യം മ​റ​ക്കു​ക​യും ഓ​ർ​മ​യെ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ, നീ​തി പ്ര​തി​കാ​ര​മാ​യി മാ​റു​ന്നു, രാ​ഷ്ട്രീ​യം വെ​റു​മൊ​രു കെ​ട്ടു​കാ​ഴ്ച​യാ​യി ഒ​ടു​ങ്ങു​ന്നു.

    റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​നു​ക​മ്പ, ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം, മു​റി​വു​ണ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്ക് ഗു​ണ​പ്പെ​ടു​മെ​ങ്കി​ൽ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കേ​വ​ലം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നോ​ട​ടു​പ്പി​ച്ചു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലു​ക​ൾ​ക്കും ഭ​യം വീ​ണ്ടും ആ​ളി​ക്ക​ത്തി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് അ​തു വ​ഴി​വെ​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ല​ക്ഷ്യം​ത​ന്നെ​യാ​ണ് അ​പ​മാ​നി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.


    ഓ​ർ​മ​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം

    റ​സ്സ​ൽ ബാ​ങ്ക്‌​സി​ന്റെ ‘ദ ​സ്വീ​റ്റ് ഹി​യ​ർ ആ​ഫ്ട​ർ’ എ​ന്ന നോ​വ​ലി​ൽ ന​മ്മു​ടെ കാ​ല​ത്തി​ന്റെ അ​ലോ​സ​ര​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഒ​രു ഉ​പ​മ കാ​ണാ​നാ​വും. ഒ​രു ചെ​റു അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ, ഒ​രു​പാ​ട് കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​നെ​ടു​ത്ത സ്കൂ​ൾ ബ​സ് അ​പ​ക​ട​മാ​ണ് നോ​വ​ലി​ന്റെ ഇ​തി​വൃ​ത്തം. ദുഃ​ഖം മു​റ്റി​നി​ൽ​ക്കെ, അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും നാ​ട്ടു​കാ​രും മു​റി​വു​ണ​ക്കാ​ന​ല്ല, കു​റ്റം ചു​മ​ത്തു​ന്ന വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് വ്യാ​പൃ​ത​രാ​വു​ന്ന​ത്. വേ​ദ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തോ​ടെ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന്റെ വ്യാ​പ്തി വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു. സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വേ​ർ​പെ​ട്ടാ​ൽ സ​ത്യ​ത്തി​ന് ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞേ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് നോ​വ​ൽ പ​ക​രു​ന്ന പാ​ഠം.

    നെ​ല്ലി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഓ​ർ​മ​യെ അ​തേ ക​ണ്ണി​ലൂ​ടെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​ണം. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി, ക​ലാ​പ​ബാ​ധി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ, കൂ​ട്ടാ​യ അ​ധ്വാ​നം, പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​യി പാ​ല​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചു. അ​വ​ർ നെ​ല്ലി​യെ മ​റ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല, പ​ക്ഷേ അ​തി​നൊ​പ്പം ജീ​വി​ക്കാ​ൻ പ​ഠി​ച്ചു. അ​വ​രു​ടെ മൗ​നം നി​ഷേ​ധ​മ​ല്ല, അ​ത് പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി​യാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വീ​ണ്ടും തു​റ​ക്കു​ന്ന​ത് ആ ​ദു​ർ​ബ​ല​മാ​യ മൗ​ന​ത്തെ പു​തി​യ​സം​ശ​യ​മാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന് എ​ങ്ങ​നെ അ​നു​ര​ഞ്ജ​നം വ​ള​ർ​ത്താ​നാ​കു​മെ​ന്ന് വീ​ണ്ടും ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണം. ഓ​ർ​മ​യെ മു​ത​ലെ​ടു​പ്പി​നു​വേ​ണ്ടി ആ​യു​ധ​മാ​ക്കാ​തെ, ജ്ഞാ​ന​മാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ പ​ഠി​ക്ക​ണം.

    ക്ഷ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം

    അ​രി​സ്റ്റോ​ട്ടി​ലി​ന്റെ​യും ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ​യും കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ൽ, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം എ​ന്ന​ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വ് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ശ​രി​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വ് കൂ​ടി​യാ​ണ്. അ​സ​മി​ലെ​പ്പോ​ലെ വൈ​വി​ധ്യ​മു​ള്ള, മു​റി​വേ​റ്റ ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ക്ഷ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും, ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന് ബ​ന്ദി​യാ​കാ​തെ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വു​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നം അ​സ്ഥാ​ന​ത്താ​യി തോ​ന്നു​ന്ന​ത്. 43 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന​ത് വ​ലി​യൊ​രു കാ​ല​യ​ള​വാ​ണ്. അ​തി​ജീ​വി​ച്ച​വ​രി​ൽ അ​ധി​ക​പേ​ർ​ക്കും വ​യ​സ്സാ​യി, പ​ല​രും ഈ ​ലോ​കം​ത​ന്നെ വി​ട്ടു​പോ​യി. ഇ​ര​ക​ളു​ടെ​യും കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും മ​ക്ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ ഒ​രേ സ്കൂ​ളു​ക​ളും തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളും പാ​ട്ടു​ക​ളും പ​ങ്കി​ടു​ന്നു. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പെ​ട്ടെ​ന്ന് വീ​ണ്ടും തു​റ​ക്കു​ന്ന​ത് ധീ​ര​മാ​യ ഒ​രു പ്ര​വൃ​ത്തി​യ​ല്ല; അ​ത് കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ധാ​ർ​മി​ക ജ്ഞാ​ന​ത്തെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​യാ​ണ്. നീ​തി​യു​ക്ത​മാ​വ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ നീ​തി സ​മ​യോ​ചി​ത​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം. അ​തു വ​ള​രെ വൈ​കി വ​രു​മ്പോ​ൾ, പ​ല​പ്പോ​ഴും മു​റി​വു​ക​ൾ ഉ​ണ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നെ ത​ട​യു​ന്നു; മ​നു​ഷ്യ​ർ സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യി​ലൂ​ടെ സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി​യ അ​നു​ര​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്താ​നി​ട​യാ​ക്കു​ന്നു.

    സ​ത്യ​ത്തി​നും ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ​ക്കും തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും ന്യാ​യ​മാ​യ സ്ഥാ​ന​മു​ണ്ട്. നെ​ല്ലി ദു​ര​ന്തം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഓ​ർ​മി​ക്കു​ക​യും​വേ​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, ഓ​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തും ഉ​ണ​ങ്ങി​യ മു​റി​വു​ക​ൾ വീ​ണ്ടും തു​റ​ക്കു​ന്ന​തും ഒ​രു​പോ​ലെ​യ​ല്ല. ഓ​ർ​മ പ്ര​തി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കാ​തെ അ​നു​ര​ഞ്ജ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മേ നീ​തി​ക്ക് ഉ​പ​ക​രി​ക്കൂ. മു​റി​വു​ക​ൾ വീ​ണ്ടും തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ൾ, സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ, സ​മാ​ധാ​ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കാം. അ​ത് ഇ​ര​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യും ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളാ​ണ്. ഒ​ത്തൊ​രു​മി​ച്ചു​ള്ള ക​ലാ-​സാം​സ്കാ​രി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളെ ഒ​രു​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാം. അ​തു​വ​ഴി ഓ​ർ​മ​യെ വേ​ദ​ന​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​നു​പ​ക​രം ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള പാ​ല​മാ​ക്കി മാ​റ്റാം.

    ചി​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ, മൗ​നം ഒ​രു ധാ​ർ​മി​ക പ്ര​വൃ​ത്തി​യാ​യി മാ​റു​ന്നു. നി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന്റെ മൗ​ന​മ​ല്ല, മാ​ന്യ​ത​യു​ടെ മൗ​നം, അ​വ​സ​ര​വാ​ദ​ത്താ​ൽ ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ വി​ല​യി​ടി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള വി​സ​മ്മ​തം. അ​സ​മി​ന് ഇ​ന്ന് അ​ത്ത​ര​മൊ​രു മൗ​നം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. അ​രി​സ്റ്റോ​ട്ടി​ൽ അ​സ​മി​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, അ​വി​ടം ഒ​രു ധാ​ർ​മി​ക വ​ഴി​ത്തി​രി​വി​ലാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞേ​നെ. ഒ​രു പാ​ത സ്നേ​ഹ​വും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും ന​ൽ​കു​ന്ന നീ​തി​യു​ടെ​യും ക്ഷ​മ​യു​ടെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്നു. മ​റ്റേ പാ​ത നീ​തി​യെ വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ​ക​ര​ണ​മാ​ക്കു​ന്ന ഭ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും കാ​ട്ടി​ക്കൂ​ട്ട​ലു​ക​ളു​ടെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്നു. അ​തി​ലേ​തു വേ​ണ​മെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ന​മ്മ​ളാ​ണ്.

    (ഗു​വാ​ഹ​തി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല നി​യ​മ​വി​ഭാ​ഗം അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യ പ​ല്ല​വി​ദേ​വി​യും ഗ​വേ​ഷ​ക​യാ​യ റി​ങ്കി ബോ​റ​യും countercurrents.orgൽ ​എ​ഴു​തി​യ കു​റി​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന്)

