Madhyamam
    Open Source
    Open Source
    Posted On
    28 Jan 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    28 Jan 2026 6:00 AM IST

    മറക്കില്ല, മാർക്ക് ടള്ളി

    ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം മു​ൻ​സീ​റ്റി​ലി​രു​ന്ന് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ലോ​സ് ആ​ഞ്ജ​ല​സ് ടൈം​സി​ലെ മാ​ർ​ക്ക് ഫൈ​ൻ​മാ​ൻ. ഭ​ഗ​വാ​ൻ കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ ന​ഗ​രി​യാ​യ മ​ഥു​ര​യി​ലെ ടോ​ൾ പി​രി​വ് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ കാ​ർ നി​ർ​ത്തി​യ​തും പി​ൻ​സീ​റ്റി​ലി​രു​ന്ന ഒ​രു ഇ​ന്ത്യ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞു- ‘‘മാ​ർ​ക്ക്, താ​ങ്ക​ൾ ഒ​രു മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യൂ, അ​വ​ർ വി​ട്ട​യ​ക്കും’’

    ‘മാ​ർ​ക്ക്’ എ​ന്ന പേ​ര് കേ​ട്ട​തും ടോ​ൾ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്റെ ക​ണ്ണു​ക​ൾ തി​ള​ങ്ങി. റോ​ഡ​രി​കി​ലെ ക​യ​റു​ക​ട്ടി​ലി​ൽ ബീ​ഡി​യും വ​ലി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ അ​യാ​ൾ കൈ​വീ​ശി വി​ളി​ച്ചു. അ​വ​ർ ഓ​ടി കാ​റി​നെ വ​ള​ഞ്ഞു-‘‘​മാ​ർ​ക്ക് ട​ള്ളീ! മാ​ർ​ക്ക് ട​ള്ളീ!’’ എ​ന്നാ​ർ​ത്തു​വി​ളി​ച്ചു. അ​വ​ർ​ക്ക് ആ​ള് മാ​റി​പ്പോ​യെ​ന്ന കാ​ര്യം തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പേ, രോ​ഷാ​കു​ല​നാ​യ മാ​ർ​ക്ക് ഫൈ​ൻ​മാ​ൻ ‘‘ഇ​താ നി​ന്റെ ടോ​ൾ, എ​ന്നെ പോ​കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കൂ’’ എ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് ഒ​രു പ​ത്തു രൂ​പാ നോ​ട്ട് ടോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ​ക്കു​നേ​രെ എ​റി​ഞ്ഞു.

    ഒ​രു​പ​ക്ഷേ ആ ​സം​ഭ​വ​ത്തോ​ടെ ഫൈ​ൻ​മാ​ൻ ശ​രി​ക്കും ത​ള​ർ​ന്നു​പോ​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​കാം. വി​ദേ​ശ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ നി​ര​യി​ൽ എ​ന്നും എ​പ്പോ​ഴും മു​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു-​സ​ർ മാ​ർ​ക്ക് ട​ള്ളി. സ​ന്തു​ല​നം, വി​ശ്വാ​സ്യ​ത, ജാ​ഗ്ര​ത, വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​ത എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ തി​ക​ച്ചും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ മി​ക​വു​ക​ളാ​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ ​ഉ​ന്ന​ത നി​ല​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. ജോ​ർ​ബാ​ഗി​ലെ സ​ഫ്ദ​ർ​ജ​ങ് കു​ടീ​ര​ത്തി​ന​രി​കി​ലും പി​ന്നീ​ട് നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ ഈ​സ്റ്റി​ലു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സൗ​ഹൃ​ദ​ക്കൂ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗം ആ​ളു​ക​ളും ആ​ക​ർ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. മാ​ർ​ക്കി​ന്റെ ഭാ​ര്യ മാ​ർ​ഗ​ര​റ്റ്, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പി​താ​വി​ന്റെ സ​മ്മ​തി നേ​ടി​യ ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​യാ​യ ഒ​രു വി​ക്ടോ​റി​യ​ൻ വ​നി​ത​യാ​യി​രു​ന്നു.


    ‘ബു​രാ സാ​ഹി​ബ്’ എ​ന്ന് മാ​ർ​ക്ക് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന പി​താ​വ് ക​ൽ​ക്ക​ട്ട ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഗി​ല്ലാ​ൻ​ഡേ​ഴ്‌​സ് അ​ർ​ബു​ത്‌​നോ​ട്ടി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് മാ​ർ​ക്ക് ജ​നി​ച്ച​ത്. ഡാ​ർ​ജി​ലി​ങ്ങി​ലെ സെ​ന്റ് പോ​ൾ​സ് സ്‌​കൂ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം. പി​ന്നീ​ട് മാ​ൾ​ബ​റോ കോ​ള​ജി​ൽ. അ​തു ക​ഴി​ഞ്ഞ് കേം​ബ്രി​ജി​ലെ ട്രി​നി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ ദൈ​വ​ശാ​സ്ത്ര പ​ഠ​നം. ഒ​രു വൈ​ദി​ക​നാ​കാ​നു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്യ​മ​ത്തെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് ട്രി​നി​റ്റി ഹാ​ളി​ലെ ട്യൂ​ട്ട​റാ​യി​രു​ന്ന, പി​ന്നീ​ട് കാ​ന്റ​ർ​ബ​റി ആ​ർ​ച് ബി​ഷ​പ്പാ​യി മാ​റി​യ റോ​ബ​ർ​ട്ട് റ​ൺ​സി​യാ​ണ്.

    ‘‘മാ​സ്റ്റ​ർ ട​ള്ളി, പ​ള്ളി​യി​ലെ പ്ര​സം​ഗ​പീ​ഠ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ പ​ബ്ബാ​ണ് നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ചേ​രു​ക​യെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നു’’ എ​ന്ന റ​ൺ​സി​യു​ടെ ത​മാ​ശ പ​റ​ച്ചി​ലി​ൽ ഒ​രു സ​ത്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് മാ​ർ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​തെ, മാ​ർ​ക്ക് ബി​യ​ർ ആ​സ്വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഫ്ലാ​റ്റ് ബി​റ്റ​ർ ബി​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം വീ​ട്ടി​ൽ ത​ന്നെ അ​ത് നി​ർ​മി​ക്കാ​നും ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. ത​ന്റെ വൈ​ദി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നും വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളും വി​കൃ​തി​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞ യ​ഥാ​ർ​ഥ ജീ​വി​ത​ത്തി​നും ഇ​ട​യി​ൽ മാ​ർ​ക്ക് എ​ന്നും അ​സ്വ​സ്ഥ​നാ​യി​രു​ന്നു. ത​ന്റെ വി​ശ്വാ​സം പാ​പ​മെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ സ​ദാ​ചാ​രം ത​ങ്ങി​നി​ന്നു. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന്, ഡ​ൽ​ഹി ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ ശ്രീ​ലാ​ൽ ശു​ക്ല എ​ഴു​തി​യ ‘രാ​ഗ് ദ​ർ​ബാ​രി’, റാ​ഹി മാ​സൂം റാ​സ ര​ചി​ച്ച ‘ആ​ധാ ഗാ​വ്’ തു​ട​ങ്ങി​യ ക്ലാ​സി​ക് നോ​വ​ലു​ക​ൾ ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലേ​ക്ക് വി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്ത എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി ഗി​ലി​യ​ൻ റൈ​റ്റു​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ലാ​യി. ഗി​ലി​യ​നോ​ടൊ​പ്പം താ​മ​സി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഒ​രു​ത​രം കു​റ്റ​ബോ​ധം മാ​ർ​ക്കി​നെ വേ​ട്ട​യാ​ടി​യി​രു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ർ​ഗ​ര​റ്റി​നെ വി​വാ​ഹ​മോ​ച​നം ചെ​യ്തി​ല്ല. ഹാം​പ്‌​സ്റ്റെ​ഡി​ലെ അ​വ​രു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ​വെ​ച്ച് ഞാ​ൻ ക​ണ്ട മാ​ർ​ഗ​ര​റ്റും മാ​ർ​ക്കും ത​മ്മി​ലെ ബ​ന്ധം ക​ളി​ചി​രി​ക​ളും സ്നേ​ഹ​വും നി​റ​ഞ്ഞ​താ​യി​രു​ന്നു.


    മാ​ർ​ക്കും ഗി​ലി​യ​നും ത​മ്മി​ലെ ബ​ന്ധം ത​ളി​ർ​ത്ത കാ​ലം എ​നി​ക്ക് പ​റ​യാ​ൻ ക​ഴി​യും-1979 ഏ​പ്രി​ൽ. അ​ട​ൽ ബി​ഹാ​രി വാ​ജ്‌​പേ​യി​ക്കൊ​പ്പം ഞാ​ൻ ചൈ​ന​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ട​താ​യി​രു​ന്നു. പാ​ക് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന സു​ൾ​ഫി​ക്ക​ർ അ​ലി ഭൂ​ട്ടോ​യു​ടെ വ​ധ​ശി​ക്ഷ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സ് നി​ർ​ണാ​യ​ക ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​മാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ, യാ​ത്രാ​മ​ധ്യേ ഇ​സ്‍ലാ​മാ​ബാ​ദി​ൽ നി​ന്ന് ആ ​വാ​ർ​ത്ത കൂ​ടി ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ ഞാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. റാ​വ​ൽ​പി​ണ്ടി​യി​ലെ ഫ്ലാ​ഷ് മാ​ൻ​സ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ മാ​ർ​ക്ക് ട​ള്ളി​യു​ടെ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത മു​റി​ത​ന്നെ കി​ട്ടി​യ​ത് എ​നി​ക്ക് വ​ലി​യ സ​ന്തോ​ഷ​മാ​യി. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഗി​ലി​യ​ൻ ഉ​ർ​ദു​വി​ൽ ക​ത്തു​ക​ൾ എ​ഴു​താ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​ത് റോ​മ​ൻ ലി​പി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ, താ​ൻ വീ​ടാ​ക്കി​യ രാ​ജ്യ​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച ഇം​ഗ്ലീ​ഷു​കാ​ര​ന് ഗി​ലി​യ​ൻ ഒ​രു പാ​ല​മാ​യി മാ​റി. ഇ​വി​ടെ​യും മാ​ർ​ക്ക് അ​സ്വ​സ്ഥ​നാ​യി​രു​ന്നു: അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ന്ത്യ​യെ സ്നേ​ഹി​ച്ച ഒ​രു ഇം​ഗ്ലീ​ഷു​കാ​ര​നാ​യി തു​ട​ർ​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് പ​ത്മ​ശ്രീ​യും പ​ത്മ​ഭൂ​ഷ​ണും ഒ​പ്പം നൈ​റ്റ്ഹു​ഡും ല​ഭി​ച്ച​തി​ൽ ഒ​രു കാ​വ്യ​നീ​തി​യു​ണ്ട്.

    മാ​ർ​ക്കി​നെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ നീ​ണ്ട നി​ര എ​നി​ക്ക് മു​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് കാ​ണാ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​രി​ൽ പ​ല​രും യാ​ഥാ​സ്ഥി​തി​ക മു​സ്‍ലിം വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​യി​രു​ന്നു. എ​നി​ക്ക് പാ​കി​സ്താ​നി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ വാ​ർ​ത്താ സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഭൂ​ട്ടോ​യെ തൂ​ക്കി​ലേ​റ്റു​മോ എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ മാ​ർ​ക്കി​ൽ നി​ന്ന് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഞാ​ൻ വി​ശ്വ​സി​ച്ചു. ഒ​രു ദി​വ​സം പു​ല​ർ​ച്ചെ ക​റാ​ച്ചി​യി​ലു​ള്ള ക​സി​ന്റെ ഫോ​ൺ:‘‘​ഭ​യ്യാ, നി​ങ്ങ​ൾ മാ​ർ​ക്ക് ട​ള്ളി താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന അ​തേ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ആ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് ഭൂ​ട്ടോ​യെ തൂ​ക്കി​ലേ​റ്റി​യ വാ​ർ​ത്ത നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കി​ട്ടി​ക്കാ​ണു​മ​ല്ലോ അ​ല്ലേ?’’ എ​നി​ക്ക​ത് വ​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​യാ​സ​മു​ണ്ടാ​ക്കി. മാ​ർ​ക്ക് ത​ന്റെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ്‌​കൂ​പ്പു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു, തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത മു​റി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും എ​നി​ക്കൊ​രു സൂ​ച​ന പോ​ലും ന​ൽ​കാ​തെ. ഞാ​ൻ പ​രി​ഭ​വം പ​റ​യാ​ൻ ചെ​ന്ന​പ്പോ​ൾ മാ​ർ​ക്ക് തു​റ​ന്ന​ടി​ച്ചു പ​റ​ഞ്ഞു: ‘‘നോ​ക്കൂ സ​ഈ​ദ്, ഞാ​നൊ​രു പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലാ​ണ്. വാ​ർ​ത്താ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ്ങി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​നി​ക്ക് ബി.​ബി.​സി​യോ​ട് മാ​ത്ര​മാ​ണ് കൂ​റ്’’.

    ഒ​രു ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ന്റെ കൂ​റ് സ്വ​ന്തം ഗ്രാ​മ​ത്തോ​ടാ​ണ്. മു​ഹ​ർ​റം പ​ത്തി​ലെ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​ൻ മാ​ർ​ക്കും ഗി​ലി​യ​നും എ​ന്റെ ഗ്രാ​മ​മാ​യ മു​സ്ത​ഫാ​ബാ​ദി​ലേ​ക്ക് അ​നു​ഗ​മി​ച്ച​തോ​ടെ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന് പു​തി​യൊ​രു ത​ലം കൈ​വ​ന്നു. ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ലു​ട​നീ​ളം ചി​ത​റി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ന​ഖ്‌​വി കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ഏ​ക​ദേ​ശം 50 ഓ​ളം പേ​ർ അ​ന്ന് മു​സ്ത​ഫാ​ബാ​ദി​ൽ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. മാ​ർ​ക്കും ഗി​ലി​യും അ​വി​ടെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​യി. അ​വ​ർ പ​ല​ത​വ​ണ ഗ്രാ​മം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നെ​ത്തി എ​ന്ന​തി​ൽ മു​സ്ത​ഫാ​ബാ​ദു​കാ​ർ അ​ഭി​മാ​നം കൊ​ണ്ടു. മി​ർ അ​നീ​സ് ര​ചി​ച്ച മ​ർ​സി​യ​ക​ൾ (വി​ലാ​പ​കാ​വ്യ​ങ്ങ​ൾ) പ​ള്ളി മി​മ്പ​റി​ൽ ക​യ​റി നി​ന്ന് ആ​ല​പി​ക്കു​ന്ന ഗി​ലി​യ​ൻ അ​വി​ട​ത്തെ സ്ഥി​രം കാ​ഴ്ച​യാ​യി.

    അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ൽ ചി​ല മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി. നെ​ഹ്‌​റൂ​വി​യ​ൻ മ​തേ​ത​ര​ത്വം ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മ​ത​പ​ര​മാ​യ സ്വ​ത്വ​ത്തി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ക​രു​താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ഇ​ത് ഹി​ന്ദു​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു തു​ട​ക്ക​മാ​ണോ എ​ന്ന് മാ​ർ​ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ദ​ക്ഷി​ണേ​ഷ്യ​യി​ലും ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും​ത​ന്നെ​യും ബി.​ബി.​സി റേ​ഡി​യോ കൈ​വ​രി​ച്ച സ്വാ​ധീ​ന​വും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും മാ​ർ​ക്ക് ട​ള്ളി എ​ന്ന വ്യ​ക്തി​യു​ടെ മാ​ത്രം പ​രി​ശ്ര​മ​ഫ​ല​മാ​ണ്, അ​തി​ന്റെ മു​ഴു​വ​ൻ ക്രെ​ഡി​റ്റും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നാ​ണ്. ഒ​രി​ക്ക​ൽ ഒ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സ​ർ​വേ​ക്കാ​യി മാ​ർ​ക്കും വ​ഖാ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദും മാ​ർ​ക്കി​ന്റെ വി​ശ്വ​സ്ത സ​ഹ​കാ​രി സ​തീ​ഷ് ജേ​ക്ക​ബും കൂ​ടി മ​ഹ്മൂ​ദാ​ബാ​ദി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള ഒ​രു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ പോ​യി. അ​വി​ടെ ക​ട്ടി​ലി​ൽ കി​ട​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വ​യോ​ധി​ക​നെ ക​ണ്ടു.

    ‘‘നി​ങ്ങ​ളും ഈ ​ഗ്രാ​മ​ക്കാ​രും ആ​ർ​ക്കാ​ണ് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന് അ​റി​യാ​ൻ വ​ന്ന​താ​ണ്’’- ഞ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​യാ​ൾ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റി​രു​ന്ന് നെ​റ്റി ചു​ളി​ച്ചു. ത​ല​യ​ണ​ക്ക​രി​കി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച റേ​ഡി​യോ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു: ‘‘ഞാ​ൻ ബി.​ബി.​സി കേ​ട്ടു ക​ഴി​യു​ന്ന​തു വ​രെ ഒ​ര​ക്ഷ​രം മി​ണ്ടി​ല്ല’’.

    മാ​ർ​ക്കി​ന്റെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​ശ്മീ​രി​ലും പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് അ​തി​ശ​യം ത​ന്നെ​യാ​യി​രി​ക്കും. കാ​ര​ണം അ​വ​രെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ ഏ​ക മാ​ധ്യ​മം ബി.​ബി.​സി മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു.

