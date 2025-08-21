Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightOpinionchevron_rightOffbeatchevron_right1921:...
    Offbeat
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 6:30 AM IST

    1921: വിപ്ലവസ്മരണകൾക്ക് 104 വയസ്സ്

    text_fields
    bookmark_border
    വി​പ്ല​വ​കാ​രി​ക​ൾ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണം അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ക​യും സ​മാ​ന്ത​ര ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു
    aali musliyar
    cancel
    camera_alt

    ആ​ലി മു​സ്‍ലി​യാ​ർ

    മ​ല​പ്പു​റം: ദേ​ശീ​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​ത്തി​ലെ ഐ​തി​ഹാ​സി​ക അ​ധ്യാ​യ​മാ​യി​രു​ന്ന മ​ല​ബാ​ർ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 104 വ​യ​സ്സ്. മ​ല​ബാ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ 1921 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 20 മു​ത​ൽ 1922 ജ​നു​വ​രി വ​രെ ന​ട​ന്ന സാ​യു​ധ​പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ കു​റ​ഞ്ഞ​കാ​ല​ത്തേ​ക്കെ​ങ്കി​ലും ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണ​ത്തെ മ​റി​ച്ചി​ടാ​ൻ പോ​രാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചു. 1921 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 19ന് ​​ആ​ലി മു​സ്‍ലി​യാ​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഖി​ലാ​ഫ​ത്ത് നേ​താ​ക്ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പ​ട്ടാ​ളം തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി​യി​ലേ​ക്കു ന​ട​ത്തി​യ മാ​ർ​ച്ചാ​ണ് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ പെ​ട്ടെ​ന്നു​ണ്ടാ​യ കാ​ര​ണം.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 20ന് ​ആ​ലി മു​സ്‍ലി​യാ​രു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​രു​ന്ന തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി കി​ഴ​ക്കേ​പ്പ​ള്ളി​യി​ലും ഖി​ലാ​ഫ​ത്ത്-​കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലും പൊ​ലീ​സ് റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി. പ​ള്ളി​യി​ലെ ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ളും വ​സ്തു​ക്ക​ളും വ​ലി​ച്ചി​ട്ടു. പ​ള്ളി പ​ട്ടാ​ളം ന​ശി​പ്പി​ച്ച​താ​യി കിം​വ​ദ​ന്തി പ​ര​ക്കു​ക​യും പ​ല​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി പോ​രാ​ളി​ക​ൾ തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി​യി​ലേ​ക്കു കു​തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​ങ്ങ​നെ താ​നൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട സം​ഘ​ത്തി​നു​​നേ​രെ ​പൊ​ലീ​സ് വെ​ടി​യു​തി​ർ​ക്കു​ക​യും ഒ​മ്പ​തു​പേ​ർ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വം വ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​ത​റി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ അ​തു​വ​രെ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​ച്ച സ​മ​ര​ക്കാ​ർ ഇ​ള​കി.

    ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ർ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​വ​രെ വി​ട്ടു​കി​ട്ടാ​ൻ ഇ​വ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​​ലേ​ക്കു കു​തി​ച്ചു. ഇ​വ​ർ​ക്കു​നേ​രെ പൊ​ലീ​സ് ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി വെ​ടി​യു​തി​ർ​ക്കു​ക​യും 20 പേ​ർ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​വു​കും ചെ​യ്തു.

    തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പ​ക്ഷ​ത്തി​നും ക​ന​ത്ത ആ​ഘാ​ത​മു​ണ്ടാ​ക്കി. ലൈ​ൻ​സ്റ്റ​ർ റെ​ജി​മെ​ന്റി​ലെ എ.​എ​സ്.​പി വി​ല്യം തോ​ൺ ഡ​ങ്ക​ൺ റൗ​ളി, ഡ​ബ്ല്യു.​ആ​ർ.​എം. ​ജോ​ൺ​സ​ൺ എ​ന്നീ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ആ​ലി​ക്ക​ൽ മൊ​യ്തീ​ൻ, പ​​ങ്കൊ​ട​ത്ത് ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ നാ​യ​ർ, മ​ണ​പ്പാ​ട്ട് വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ നാ​യ​ർ എ​ന്നീ സ്വ​ദേ​ശി പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഈ ​സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നാ​യി മ​ല​പ്പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട സ്പെ​ഷ​ൽ ഫോ​ഴ്സി​ലെ ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ റീ​ഡ്മാ​ന്റെ കാ​ർ പോ​രാ​ളി​ക​ൾ പു​ഴ​യി​ലേ​ക്കു ത​ള്ളി​യി​ട്ട് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഈ ​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം സം​ഘ​ർ​ഷം ഏ​റ​നാ​ട്, വ​ള്ളു​വ​നാ​ട്, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, വ​യ​നാ​ട്, കു​റു​മ്പ്ര​നാ​ട് താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ലേ​ക്കു വ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും മ​ല​ബാ​റി​ലെ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് വി​പ്ല​വ​കാ​രി​ക​ൾ അ​റു​തി​വ​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 21 മു​ത​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ കൈ​യേ​റി​യും പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ കൈ​യേ​റി ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചും ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ത്തും വി​പ്ല​വ​കാ​രി​ക​ൾ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണം അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ക​യും സ​മാ​ന്ത​ര ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PoliticsMalabar RebellionKerala NewsKerala history
    News Summary - Malabar Rebellion
    Similar News
    Next Story
    X