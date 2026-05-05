    Posted On
    date_range 5 May 2026 6:01 PM IST
    Updated On
    date_range 5 May 2026 6:25 PM IST

    കൊല്ലം സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ ഒമാനിൽ മരിച്ചനിലയിൽ ക​ണ്ടെത്തി

    മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ അൽഹൈലിൽ പ്രവാസി യുവാവിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കൊല്ലം കുളത്തൂപ്പുഴ ഗണപതി വിളാകം കൃഷ്ണഭവനിൽ പരേതനായ വേലായുധൻപിള്ള- മണി വേലായുധൻ ദമ്പതികളുടെ മകൻ രതീഷ് (43 നെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. 15 വർഷത്തിലേറെയായി പ്രവാസിയാണ്.

    വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് മരണം നടന്നതെന്ന് കരുതുന്നു. റോയൽ ഒമാൻ ​പൊലീസ് എത്തി മൃതദേഹം ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. മരണാനന്തര നടപടികൾക്ക് മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി കെയർ വിങ് നേതൃത്വം നൽകി വരുന്നു.

    ഭാര്യ: സജിത സുകുമാരൻ. മക്കൾ: നിരഞ്ജൻ ആർ. പിളള, നീരജ് ആർ. പിളള (ഇരുവരും വിദ്യാർഥികൾ). സഹോദരൻ: രമേശ് വേലായുധൻ. മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു.

    TAGS: Found Dead, kollam native, Oman
    News Summary - Youth from Kollam found dead
