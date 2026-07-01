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    Obituaries
    Posted On
    date_range 1 July 2026 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 1 July 2026 12:22 PM IST

    വീടിനുമേൽ മതിലിടിഞ്ഞ് രണ്ടുകുട്ടികളടക്കം മൂന്ന് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

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    Structural Collapse, Tragedy,
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    മംഗളൂരു: വീടിന് മുകളിൽ മതിലിടിഞ്ഞ് രണ്ടുകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ കങ്കനാടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ഗരോഡിയിലാണ് സംഭവം. ബിഹാർ സ്വദേശിയായ ലാൽബാബുവിന്റെ മക്കളായ അനാമിക ചൗരസ്യ (എട്ട്), പരി (നാല്), ബിഹാർ സ്വദേശിനി ബാലകൃഷ്ണയുടെ ഭാര്യ ശാന്ത (46) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

    വാടക വീടുകളുടെ നിരയിലേക്ക് കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് കോമ്പൗണ്ട് മതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. കോമ്പൗണ്ട് മതിലിന് തൊട്ടുതാഴെയുള്ള വാടക വീടുകളിൽ ലാൽബാബുവിന്റെയും ബാലകൃഷ്ണയുടെയും അടക്കം നാല് കുടുംബങ്ങളാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. സംഭവത്തിൽ നാല് വീടുകളുടെയും പിൻഭാഗത്തെ ഭിത്തികൾ തകർന്നു. പൊലീസും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും സ്ഥലത്തെത്തി.

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    TAGS:building collapsewall collapsesAccidents
    News Summary - Wall collapses, three dead including two children
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