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    Obituaries
    Posted On
    date_range 15 July 2026 7:25 AM IST
    Updated On
    date_range 15 July 2026 7:25 AM IST

    ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് സ്വ​ദേ​ശി ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം നി​ര്യാ​ത​നാ​യി

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    ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് സ്വ​ദേ​ശി ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം നി​ര്യാ​ത​നാ​യി
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    സാ​ഹി​റു​ദീ​ൻ

    റി​യാ​ദ്: ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് അ​സം​ഗ​ഡ് ജെ​നാ​പു​ർ സ്വ​ദേ​ശി സാ​ഹി​റു​ദ്ദീ​ൻ (72) ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം റി​യാ​ദി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി. റി​യാ​ദ് റ​വാ​ബി​യി​ലെ കെ​യ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ര​ണം. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി റി​യാ​ദി​ൽ ബാ​ർ​ബ​ർ ജോ​ലി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഭാ​ര്യ​യും ഒ​മ്പ​ത് മ​ക്ക​ളു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ കു​ടും​ബം.

    മ​ക്ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ റി​യാ​ദി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. മൃ​ത​ദേ​ഹം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ്ങി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ്ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

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    TAGS:Heart AttackdiesgulfUttar Pradesh
    News Summary - Uttar Pradesh native dies of heart attack
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