cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ലഖ്നോ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലഖിംപൂർ ഖേരിയിലെ ഫൺ മാളിൽ സിനിമ കാണാനെത്തിയ 35കാരൻ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം സിനിമ ഹാളിലെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് അക്ഷത് തിവാരി അടുത്തിടെ റിലീസ് ചെയ്ത ഗദർ-2 സിനിമ കാണാനെത്തിയത്. മഹേവഗഞ്ചിൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ നടത്തുകയാണ് ഇയാൾ. മൊബൈലിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പടികൾ കയറി വരുന്നത് സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളിൽകാണാം. ഇയൾക്കൊപ്പം രണ്ടുപേരും കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. നടന്നുകൊണ്ടിരി​ക്കെ തിവാരി പെട്ടെന്ന് തറയി​ലേക്ക് കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ആളുകൾ ഓടിക്കൂടി. മുഖത്ത് വെള്ളം തളിച്ചിട്ടൊന്നും പ്രതികരണമുണ്ടായില്ല. അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും ഡോക്ടർമാർ മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. Show Full Article

News Summary -

UP man 35 dies of heart attack in mall while on way to watch movie