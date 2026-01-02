കോട്ടയം സ്വദേശിനിയായ ഉംറ തീർഥാടക മദീനയിൽ നിര്യാതയായി

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 2 Jan 2026 2:53 PM IST
Updated Ondate_range 2 Jan 2026 2:53 PM IST
കോട്ടയം സ്വദേശിനിയായ ഉംറ തീർഥാടക മദീനയിൽ നിര്യാതയായിtext_fields
bookmark_border
News Summary - Umrah pilgrim from Kottayam passes away in Medina
Listen to this Article
മദീന: കോട്ടയം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പാറക്കൽ ഹസീന (48) മദീനയിൽ നിര്യാതയായി. മക്കയിൽ ഉംറ നിർവഹിച്ചു മദീന സന്ദർശനത്തിനായി പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു. മദീനയിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പായി യാത്രയിൽ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുകയും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും മരിക്കുകയുമായിരുന്നു.
കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഉംറ നിർവഹിക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു. ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ അനൂപ്. എ ലത്തീഫിന്റെ ഭാര്യയാണ്. മക്കൾ: അൽഫിയ, ഹലീമ. നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം മദീന ജന്നത്തുൽ ബഖിഹ് മഖ്ബറയിൽ ഖബറടക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story