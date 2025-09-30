Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_right‘സൂസനും എന്നോടൊപ്പം...
    Obituaries
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 5:26 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 5:30 PM IST

    ‘സൂസനും എന്നോടൊപ്പം വരണമെന്ന് പറയുന്നു’ പിന്നാലെ 180 അടി ഉയരമുള്ള പാറക്കെട്ടിൽ നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് വയോധിക ദമ്പതികൾ

    text_fields
    bookmark_border
    UK Couple Plunges 180 Feet To Death Holding Hands: Susan Wants To Come With Me
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    വിറ്റ്ബീ (യു.കെ): ആരോഗ്യപ്രശ്നം സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ പാറക്കെട്ടിൽ നിന്ന് കൈകോർത്ത് ചാടി ജീവനൊടുക്കി വയോധിക ദമ്പതികൾ. ബ്രിട്ടണിലെ വിറ്റ്ബീ സ്വദേശികളായ ഡേവിഡ് (80), സൂസൻ ജെഫ്കോക് (74) എന്നിവരാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്.

    ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ വിറ്റ്ബീ അബീയിലെ 180 അടി ഉയരമുള്ള പാറക്കെട്ടിൽ നിന്ന് കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് ചാടിയായിരുന്നു ദമ്പതികളുടെ ആത്മഹത്യ. പാറക്കെട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുവരും വീഴുന്നത് കണ്ട ആളുകളാണ് പൊലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചത്.

    ഡേവിഡ് ഏറെ നാളായി കാൻസർ ബാധിതനായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അസ്ഥിയിൽ കാൻസർ ബാധിച്ച ​അദ്ദേഹം അസഹനീയമായ വേദനയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിരുന്നതെന്ന് ബന്ധുക്കൽ പൊലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരും ഒന്നിച്ചെഴുതിയ ആത്മഹത്യ കുറിപ്പും വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. തങ്ങളുടെ മരണവാർത്തയുണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന ആഘാതത്തിൽ ഇരുവരും കുറിപ്പിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു. സൂസനും എന്നോടൊപ്പം വരണമെന്ന് പറയുന്നുവെന്നായിരുന്നു ഡേവിഡ് എഴുതിയ കത്തിന്റെ അവസാന വാചകം.

    ഡ്രൈവർ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ഡേവിഡ് സദാ പ്രസന്നവദനനായ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നുവെന്ന് അനന്തിരവൻ കെവിൻ ഷെപ്പേർഡ് (66) പറഞ്ഞു. ദമ്പതികൾ ഏറെ സന്തുഷ്ടമായ കുടുംബജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത്.

    1970ലാണ് ഡേവിഡ് സൂസനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. ഇരുവരും അടുത്തിടെ 52-ാം വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിച്ചിരുന്നു. ഡേവിഡ് ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച​ ശേഷമാണ് സമുദ്രതീരത്തുള്ള നഗരത്തിലേക്ക് ഇരുവരും താമസം മാറിയതെന്ന് സൂ​സന്റെ സഹോദരി മാർഗരറ്റ് അതേർടൺ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UK coupleObituary
    News Summary - UK Couple Plunges 180 Feet To Death Holding Hands
    Similar News
    Next Story
    X