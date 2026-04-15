Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightDistrictschevron_rightThrissurchevron_rightവയോധികയുടെ മരണം:...
    Thrissur
    Posted On
    date_range 15 April 2026 4:02 PM IST
    Updated On
    date_range 15 April 2026 4:02 PM IST

    വയോധികയുടെ മരണം: അയൽവാസി അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കവരുന്നതിന് വേണ്ടി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു
    cancel
    camera_alt

    ശരത്ത്

    ചെറുതുരുത്തി: ദേശമംഗലം കടുകശ്ശേരിയിൽ തനിച്ച് താമസിക്കുന്ന വയോധികയെ സ്വന്തം വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അയൽവാസിയായ വെട്ടുകാട് വീട്ടിൽ ശരത്ത് (28) ആണ് പിടിയിലായത്. തച്ചോത്ത് പരേതനായ മുഹമ്മദിന്റെ (തങ്കൻ) ഭാര്യ സഫിയ (72) ആണ് മരിച്ചത്.

    കഴിഞ്ഞദിവസം ഇവരെ കാണാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ അന്വേഷിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ചുകിടക്കുന്നത് കണ്ടത്. മൃതദേഹത്തിന് ഒരു ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ടായിരുന്നു.

    ആദ്യം ദുരൂഹതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഹൃദയാഘാതം മൂലമാണ് മരണമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

    സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കാണാതായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനിടെ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം പ്രതി വീടിന്റെ പുറകിലൂടെ അകത്തു കയറുകയും സഫിയയുടെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കവരുന്നതിന് വേണ്ടി ആക്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു.

    സ്വർണാഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച് സ്വന്തം വീടിന്റെ കുളിമുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു. മൂന്ന് വളകളും ഒരു സ്വർണമാലയുമാണ് പ്രതിയിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്തത്. പ്രതി ഒരാഴ്ചയായി സഫിയയുടെ വീട്ടിലെ നാളികേരവും മറ്റും കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സഹായിയായി എത്താറുണ്ടായിരുന്നു.

    കുന്നംകുളം എ.സി.പി മുരളീധരൻ, ചെറുതുരുത്തി സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ശശിധരൻ നായർ, എസ്.ഐ കെ.ആർ. ജസ്റ്റിൻ, എസ്.ഐ സതീഷ് കുമാർ, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ വിനീത് മോൻ തുടങ്ങിയവരും അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: Death, news, Arrest
    News Summary - Elderly woman's death: Neighbor arrested
    Similar News
    Next Story
    X