    Obituaries
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 6:45 AM IST

    വേ​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​റി​ന്റെ മ​യ്യി​ത്ത് യാം​ബു​വി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി

    വേ​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​റി​ന്റെ മ​യ്യി​ത്ത് യാം​ബു​വി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി
    അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ

    യാം​ബു: ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി യാം​ബു​വി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യ മ​ല​പ്പു​റം വേ​ങ്ങ​ര പാ​ക്ക​ട​പ്പു​റാ​യ സ്വ​ദേ​ശി കു​നി​യി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​റി​ന്റെ (53) മ​യ്യി​ത്ത് യാം​ബു​വി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി. യാം​ബു ടൗ​ൺ ജാ​മി​അഃ ക​ബീ​ർ മ​സ്ജി​ദി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഇ​ശ ന​മ​സ്‌​കാ​ര​ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന മ​യ്യി​ത്ത് ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ലും ശേ​ഷം ശാ​ത്തി മ​ഖ്ബ​റ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഖ​ബ​റ​ട​ക്ക​ത്തി​ലും സൗ​ദി​യി​ലു​ള്ള അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​റി​ന്റെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും യാം​ബു​വി​ലും മ​റ്റു​മു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി​ക​ളും അ​ട​ക്കം ധാ​രാ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്തു​വെ​ച്ച് നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​റി​നെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​ര​ണം.

    12 വ​ർ​ഷ​മാ​യി യാം​ബു​വി​ലെ ജെം​സ് ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രീ​ഷ​നാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സൗ​ദി​യി​ൽ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​റി​ന്റെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളാ​യ ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ മ​ജീ​ദ് പു​ല്ലാ​ട്ട്, കെ.​ടി റാ​ഷി​ദ് കൂ​മ​ണ്ണ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജ​സീം കു​നി​യി​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി മ​ങ്ങാ​ട​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജ​സീ​ൽ കു​നി​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​രും ജെം​സ് ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​രും കെ.​എം.​സി.​സി യാം​ബു വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ് സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    X