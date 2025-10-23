വേങ്ങര സ്വദേശി അബ്ദുൽ ജബ്ബാറിന്റെ മയ്യിത്ത് യാംബുവിൽ ഖബറടക്കിtext_fields
യാംബു: ഹൃദയാഘാതം മൂലം വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി യാംബുവിൽ നിര്യാതനായ മലപ്പുറം വേങ്ങര പാക്കടപ്പുറായ സ്വദേശി കുനിയിൽ അബ്ദുൽ ജബ്ബാറിന്റെ (53) മയ്യിത്ത് യാംബുവിൽ ഖബറടക്കി. യാംബു ടൗൺ ജാമിഅഃ കബീർ മസ്ജിദിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ഇശ നമസ്കാരശേഷം നടന്ന മയ്യിത്ത് നമസ്കാരത്തിലും ശേഷം ശാത്തി മഖ്ബറയിൽ നടന്ന ഖബറടക്കത്തിലും സൗദിയിലുള്ള അബ്ദുൽ ജബ്ബാറിന്റെ ബന്ധുക്കളും യാംബുവിലും മറ്റുമുള്ള മലയാളികളും അടക്കം ധാരാളം പേർ പങ്കെടുത്തു. താമസസ്ഥലത്തുവെച്ച് നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ജബ്ബാറിനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു മരണം.
12 വർഷമായി യാംബുവിലെ ജെംസ് കമ്പനിയിൽ ഇലക്ട്രീഷനായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. സൗദിയിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന അബ്ദുൽ ജബ്ബാറിന്റെ ബന്ധുക്കളായ ഇസ്മാഈൽ മജീദ് പുല്ലാട്ട്, കെ.ടി റാഷിദ് കൂമണ്ണ, മുഹമ്മദ് ജസീം കുനിയിൽ, മുഹമ്മദലി മങ്ങാടൻ, മുഹമ്മദ് ജസീൽ കുനിയിൽ എന്നിവരും ജെംസ് കമ്പനി അധികൃതരും കെ.എം.സി.സി യാംബു വെൽഫെയർ വിങ് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും അടക്കമുള്ളവർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു.
