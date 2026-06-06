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    Obituaries
    Posted On
    date_range 6 Jun 2026 5:39 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jun 2026 5:39 PM IST

    ദമ്മാമിൽ ന്യുമോണിയ ബാധിച്ച്​ തെലങ്കാന സ്വദേശി മരിച്ചു

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    ശ്രീനിവാസ്

    ദമ്മാം: ന്യുമോണിയ ബാധിച്ച്​ ദമ്മാമിലെ ആ​ശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരുന്ന തെലങ്കാന സ്വദേശി നിര്യാതനായി. തിരുക്കോവലൂർ ശ്രീനിവാസ് (63) ആണ് മരിച്ചത്. രോഗബാധയെ തുടർന്ന് ഏതാനും ദിവസം മുമ്പാണ്​​ ദമ്മാമിലെ അൽ മനാ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്​. രോഗം മൂർച്ഛി​ച്ചതിനെ തുടർന്ന്​ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക്​ മാറ്റിയെങ്കിലും ആരോഗ്യനില വഷളാവുകയും മരണം സംഭവിക്കുകയുമായിരുന്നു.

    മരിച്ച ശ്രീനിവാസി​െൻറ പിതാവ് രാഘവുലുവും മാതാവ് ലക്ഷ്മിയുമാണ്. ചന്ദ്രകലയാണ് ഭാര്യ. ആശുപത്രിയിലും ഔദ്യോഗിക തലത്തിലുമുള്ള ആവശ്യമായ തുടർനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ്.

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    TAGS:DammamPneumoniaObituary
    News Summary - Telangana native dies of pneumonia in Dammam
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