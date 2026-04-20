Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightഛർ​ദി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്...
    Obituaries
    Posted On
    date_range 20 April 2026 9:56 AM IST
    Updated On
    date_range 20 April 2026 9:56 AM IST

    ഛർ​ദി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മ​രി​ച്ചു; ‘മ​ര​ണ​കാ​ര​ണം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല’

    text_fields
    bookmark_border
    mithun
    cancel
    camera_alt

    മി​ഥുൻ

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ഛർ​ദി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മ​രി​ച്ചു. കു​ഴ​ൽ​മ​ന്ദം സി.​എ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ ഏ​ഴാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യും നൊ​ച്ചു​ള്ളി​പ്പാ​ലം കോ​ക്കാ​ട് ക​വ​റ​ത്ത​റ വീ​ട്ടി​ൽ വി​നോ​ദ്, ബി​ന്ദു ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നു​മാ​യ മി​ഥു​നാ​ണ് (13) മ​രി​ച്ച​ത്.

    എ​ട്ടി​നാ​ണ് ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​സു​ഖം മൂ​ർ​ച്ഛി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് 12ന് ​തൃ​ശൂ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. മ​ര​ണ​കാ​ര​ണം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല. വീ​ടി​നു സ​മീ​പ​ത്തെ കു​ള​ത്തി​ലെ വെ​ള്ളം വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​മീ​ബി​ക് മ​സ്തി​ഷ്ക ജ്വ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് സം​ശ​യ​മു​ണ്ട്. വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കു​ശേ​ഷ​മെ മ​ര​ണ​കാ​ര​ണം വ്യ​ക്ത​മാ​കൂ എ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:vomitingStudent dies
    Next Story
    X