Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightസാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ...
    Obituaries
    Posted On
    date_range 5 Jun 2026 7:25 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Jun 2026 7:25 PM IST

    സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ റഷീദി​െൻറ മൃതദേഹം നാട്ടിൽ ഖബറടക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    മെയ് 17-നാണ്​ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചത്​
    dead
    cancel

    ദമ്മാം: ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ദമ്മാമിൽ നിര്യാതനായ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും നവയുഗം സാംസ്കാരികവേദിയുടെ സജീവ സംഘാടകനുമായ പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശി റഷീദി​െൻറ (48) മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ച് ഖബറടക്കി. വെള്ളിയാഴ്ച കോതമംഗലം ഓടക്കാലി നൂനെലി ജുമാമസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിലായിരുന്നു സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ.

    കഴിഞ്ഞ മെയ് 17-ന് രാത്രി ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളെ തുടർന്ന് ദമ്മാം സൗദി ജർമൻ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട റഷീദ്, പിറ്റേന്ന് രാവിലെയോടെയാണ് മരിച്ചത്. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തി​െൻറ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം ദമ്മാമിലെ പ്രവാസി സമൂഹത്തെയാകെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി.

    മരണശേഷം സൗദി ജർമൻ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മൃതദേഹം വ്യാഴാഴ്ച ദമ്മാം സെൻട്രൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി. തുടർന്ന് ആശുപത്രി പരിസരത്ത് മയ്യിത്ത്​ നമസ്കാരവും നടന്നു. ദമ്മാമിൽ നിന്ന് ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിലാണ് മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചത്.

    നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് റഷീദി​െൻറ സ്പോൺസറും സഹോദരനും പൂർണ പിന്തുണ നൽകി. നവയുഗം സാംസ്കാരികവേദി ജീവകാരുണ്യ വിഭാഗം കൺവീനർ ഷാജി മതിലകത്തി​െൻറ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടപടികൾ ഏകോപിപ്പിച്ചത്.

    എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂർ വെറ്റിലപ്പാറ പിണ്ടിമനയിൽ മൈലങ്കൽ വീട്ടിൽ അബ്​ദു അസീസി​െൻറയും നാച്ചിയുടെയും മകനാണ് റഷീദ്. 22 വർഷമായി പ്രവാസിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം ദമ്മാമിലെ കൊദറിയയിൽ ഒരു സ്​റ്റീൽ സ്ഥാപനത്തിൽ സെയിൽസ് വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. ഭാര്യ: സജിത. മക്കൾ: റസ്വിൻ, ഫിദ ഫാത്തിമ, റയാൻ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:social workerburiedHome Town
    News Summary - Social worker Rasheed’s body buried at native place
    Similar News
    Next Story
    X