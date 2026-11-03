ഷൊർണൂർ സ്വദേശി ജിദ്ദയിൽ നിര്യാതനായി

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ഷൊർണൂർ സ്വദേശി ജിദ്ദയിൽ നിര്യാതനായിtext_fields
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News Summary - Shoranur native dies in Jeddah
ജിദ്ദ: ഹയ്യ് ഫൈഹയിൽ താമസിക്കുന്ന പാലക്കാട് ഷൊർണൂർ കൈല്ലാട് സ്വദേശി പറക്കുത്ത് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ (34) ന്യൂ ജിദ്ദ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് നിര്യാതനായി. അസുഖ ബാധിതനായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. നാഫ്കോ കമ്പനിയിൽ ഇലക്ട്രിക് എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു.
പിതാവ്: ഹംസ. മാതാവ്: സൈനബ. ഭാര്യ: നജ്ല. മകൾ: സൈബ. സഹോദരങ്ങൾ: സാലിഹ് (ജിദ്ദ), ഹഫ്സത്ത്. നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം ജിദ്ദയിൽ ഖബറടക്കുമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു. സഹായങ്ങൾക്ക് കെ.എം.സി.സി വെൽഫയർ വിങ്ങ് പ്രവർത്തകർ രംഗത്തുണ്ട്.
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