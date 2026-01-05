Begin typing your search above and press return to search.
    5 Jan 2026 11:06 AM IST
    5 Jan 2026 11:06 AM IST

    ശാ​ര​ദ മ​സ്ക​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​ത് 10 ദി​വ​സം മു​മ്പ്

    ശാ​ര​ദ മ​സ്ക​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​ത് 10 ദി​വ​സം മു​മ്പ്
    ശാ​ര​ദ അ​യ്യ​ർ ട്ര​ക്കി​ങ്ങി​നി​ടെ. സ​ഹോ​ദ​രി

    ചി​ത്ര അ​യ്യ​ർ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​യി​ൽ

    പ​ങ്കു​വെ​ച്ച ചി​ത്രം

    ഡോ. ​ആ​ർ.​ഡി. അ​യ്യ​ർ, ഡോ. ​രോ​ഹി​ണി അ​യ്യ​ർ, മ​ക്ക​ളാ​യ ചി​ത്ര അ​യ്യ​ർ, ശാ​ര​ദ അ​യ്യ​ർ, ര​മ അ​യ്യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ (ഫ​യ​ൽ)

    മ​സ്ക​ത്ത്: ജ​ബ​ൽ ശം​സി​ൽ ട്ര​ക്കി​ങ്ങി​നി​ടെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട ശാ​ര​ദ അ​യ്യ​ർ (52) മ​സ്ക​ത്തി​ൽ തി​രി​​ച്ചെ​ത്തി​യ​ത് 10 ദി​വ​സം മു​മ്പാ​യി​രു​ന്നു. പി​താ​വി​ന്റെ മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​യാ​ണ് ശാ​ര​ദ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. പി​താ​വ് മ​രി​ച്ച് ഒ​രു മാ​സം തി​ക​യു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് മ​ക​ളെ​യും മ​ര​ണം ക​വ​ർ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് തീ​രാ​വേ​ദ​ന​യാ​യി. സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ വി​യോ​ഗ വാ​ർ​ത്ത ഗാ​യി​ക ചി​ത്ര അ​യ്യ​ർ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലൂ​ടെ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ‘എ​​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​രി ശാ​ര​ദ ഇ​ന്ന​ലെ ഉ​ച്ച​ക്ക് ഏ​ക​ദേ​ശം ര​ണ്ടു മ​ണി​യോ​ടെ ഒ​മാ​നി​ൽ ട്ര​ക്കി​ങ്ങി​നി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ചു. ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​തീ​വ ദുഃ​ഖി​ത​രും ഹൃ​ദ​യം ത​ക​ർ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​മാ​ണ്’- ചി​ത്ര ത​ന്റെ എ​ഫ്.​ബി പോ​സ്റ്റി​ൽ കു​റി​ച്ചു. 2024 ഏ​പ്രി​ലി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​മ്മ​യു​ടെ വി​യോ​ഗം. ര​മ അ​യ്യ​ർ മ​റ്റൊ​രു സ​ഹോ​ദ​രി​യാ​ണ്.

    ശാ​ര​ദ​യു​ടെ പി​താ​വ് ഡോ. ​ആ​ർ.​ഡി. അ​യ്യ​ർ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന കൃ​ഷി ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ൻ കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഡോ.​എം.​എ​സ്. സ്വാ​മി​നാ​ഥ​ന്‍റെ ശി​ഷ്യ​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ജീ​വി​താ​വ​സാ​നം​വ​രെ കൃ​ഷി​യെ​യും മ​ണ്ണി​നെ​യും നെ​ഞ്ചോ​ട് ചേ​ർ​ത്ത അ​ദ്ദേ​ഹം, കാ​സ​ർ​കോ​ട് സി.​പി.​സി.​ആ​ർ.​ഐ സീ​നി​യ​ർ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ആ​യി വി​ര​മി​ച്ച​ശേ​ഷ​വും വി​ശ്ര​മ ജീ​വി​ത​വും കൃ​ഷി​ക്കാ​യി ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു മാ​റ്റി​വെ​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ത​ഴ​വ​യി​ൽ വെ​ങ്ക​ട്ട​മ്പ​ള്ളി മ​ഠ​ത്തി​ൽ ഭാ​ര്യ​യും സ​യ​ൻ​റി​സ്റ്റി​റ്റും ആ​യി​രു​ന്ന ഡോ. ​രോ​ഹി​ണി അ​യ്യ​രു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ന​വ​ശ​ക്തി ട്ര​സ്റ്റ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് കൃ​ഷി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ത​ഴ​വ വെ​ങ്ക​ട്ട​മ്പ​ള്ളി മ​ഠ​ത്തി​ലെ ഏ​ക്ക​ർ ക​ണ​ക്കി​ന് ഭൂ​മി​യി​ൽ ജൈ​വ വ​ളം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കൃ​ഷി ചെ​യ്ത് ക​ർ​ഷ​ക​രെ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച അ​യ്യ​ർ, ന​വ​ശ​ക്തി ട്ര​സ്റ്റി​ലൂ​ടെ അ​ത്യു​ൽ​പാ​ദ​ന ശേ​ഷി​യു​ള്ള വി​ത്തും ജൈ​വ വ​ള​ങ്ങ​ളും ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. നാ​ട​ൻ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്താ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക കൗ​ണ്ട​റും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    X