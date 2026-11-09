ജിദ്ദ ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ മുൻ ഭാരവാഹിയായിരുന്ന പണ്ഡിതൻ അലി മൗലവി നാട്ടുകൽ നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി

ജിദ്ദ ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ മുൻ ഭാരവാഹിയായിരുന്ന പണ്ഡിതൻ അലി മൗലവി നാട്ടുകൽ നാട്ടിൽ നിര്യാതനായിtext_fields
ജിദ്ദ / പാലക്കാട്: ജിദ്ദയിലെ പ്രവാസി സമൂഹത്തിനിടയിൽ ദീർഘകാലം പ്രവർത്തന രംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന പണ്ഡിതനും സംഘാടകനുമായിരുന്ന അലി മൗലവി നാട്ടുകൽ (52) നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ നാട്ടുകൽ സ്വദേശിയായ ഇദ്ദേഹം ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് സ്വന്തം വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. ജിദ്ദ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ ഭാരവാഹിയെന്ന നിലയിൽ വർഷങ്ങളോളം മത, സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിൽ സജീവമായി നിലകൊണ്ട അദ്ദേഹം, പ്രവാസജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചു നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷവും പൊതുസേവന രംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. നാട്ടുകൽ മഹല്ല് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ഐ.എൻ.ഐ.സി കോളേജ് വർക്കിങ് സെക്രട്ടറി എന്നീ സുപ്രധാന ചുമതലകൾ വഹിച്ച് പ്രദേശത്തെ സാമൂഹിക, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിവരികയായിരുന്നു. പരേതന്റെ ജനാസ നമസ്കാരം ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് നാട്ടുകൽ ജുമാമസ്ജിദിൽ നടക്കും.
പരേതനായ ചേങ്ങോടൻ കമ്മുക്കുട്ടിയുടെ മകനായ അലി മൗലവിക്ക് വിപുലമായ സൗഹൃദബന്ധങ്ങളും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവുമാണുള്ളത്. കിഴിശ്ശേരിയിലെ പ്രമുഖ പണ്ഡിതൻ അൽഹാജ് കെ.വി. മൗലവിയുടെ മകൾ കുന്നംവള്ളി ഉമ്മുഹാനിയാണ് ഭാര്യ. ത്വാഹ മുർഷിദ്, മുഷ്രിഫ, മെഹറൂഫ, മുഹീനുദ്ദീൻ എന്നിവർ മക്കളാണ്. ഷാന (മണ്ണാർക്കാട്), റിയാസ് വാഫി (അലനല്ലൂർ) എന്നിവർ മരുമക്കളാണ്. ദീർഘകാലത്തെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിലൂടെയും നാട്ടിലെ സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളിലൂടെയും വലിയൊരു ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ഹൃദയം കവർന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവരും നാട്ടുകാരും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.