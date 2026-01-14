'നീലക്കുറിഞ്ഞികളുടെ കാവൽക്കാരൻ' രാജ് കുമാർ നിര്യാതനായി

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 14 Jan 2026 3:18 PM IST
Updated Ondate_range 14 Jan 2026 3:18 PM IST
'നീലക്കുറിഞ്ഞികളുടെ കാവൽക്കാരൻ' രാജ് കുമാർ നിര്യാതനായിtext_fields
News Summary - Raj Kumar passes away
തിരുവനന്തപുരം: നീലക്കുറിഞ്ഞികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ച തൈക്കാട് ഇന്ദിര ഭവനിൽ ജി. രാജ് കുമാർ (70) നിര്യാതനായി. കുറിഞ്ഞി രാജ് കുമാർ എന്നാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. എസ്.ബി.ടി റിട്ട. ജീവനക്കാരനാണ്.
സംസ്കാരം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10.30 ന് തൈക്കാട് ശാന്തികവാടത്തിൽ. ഭാര്യ: ഇന്ദിരാമ്മാൾ (റിട്ട. അധ്യാപിക). മക്കൾ: പരേതനായ കിരൺ, സൂര്യ. കുറിഞ്ഞിയോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച രാജ് കുമാർ നീലക്കുറിഞ്ഞി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനടക്കം പ്രവർത്തിച്ചു.
