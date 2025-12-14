Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightപ്രമുഖ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ...
    Obituaries
    Posted On
    date_range 14 Dec 2025 3:13 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 3:13 PM IST

    പ്രമുഖ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ ഡോ. എം. കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    Dr. M Kunjimuhammed
    cancel
    Listen to this Article

    വേങ്ങര: പ്രമുഖ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ കെ.എം. കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ്(85) നിര്യാതനായി. കുന്നുംപുറം, മുക്കം, തിരുരങ്ങാടി ഗവ. ആശുപത്രികളിലും കോഴിക്കോട് ഗവ. ബീച്ച് ആശുപത്രി, മഞ്ചേരി ജില്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നിവിടങ്ങളിലും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേങ്ങര പി.എച്ച്.സിയിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫിസറായാണ് വിരമിച്ചത്.

    ഭാര്യ: ചേളാരിയിലെ പരേതനായ പെരിഞ്ചീരി മാട്ടിൽ അഡ്വക്കറ്റ് മുഹമ്മദ് കുട്ടിയുടെ മകൾ പരേതയായ മറിയം. മക്കൾ: ഷമീല,സരിത, ഷഫ്‌ന, ഡോ. മുഹമ്മദ് ഷലൂബ് (എം.ഇ.എസ് ഡെന്റൽ കോളജ് പ്രഫസർ,പെരിന്തൽമണ്ണ). മരുമക്കൾ: അബ്ദുൽ നാസർ നന്മണ്ട (റിട്ട. എൻജിനീയർ കാലിക്കറ്റ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി, സഫറുല്ല (എൻജിനീയർ ബാംഗ്ലൂർ), ഡോ. അബ്ദുൽ ഹാഫിസ് മലപ്പുറം, ഡോ. തനീഷ എം. ഇ.എസ് മെഡിക്കൽ കോളജ് പെരിന്തൽ മണ്ണ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Latest Newslatest newsObituary
    News Summary - Prominent pediatrician M Kunjimuhammed passes away
    Similar News
    Next Story
    X