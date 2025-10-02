Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Pathanamthitta
    Posted On
    date_range 2 Oct 2025 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Oct 2025 10:58 AM IST

    സാറമ്മ സ്റ്റീഫൻ നിര്യാതയായി

    Saramma Stephen
    റാന്നി: പഴവങ്ങാടി കക്കുഴിയിൽ പരേതനായ കെ.പി. സ്റ്റീഫന്റെ ഭാര്യ സാറമ്മ സ്റ്റീഫൻ (78) നിര്യാതയായി. സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച (03/10/2025) രാവിലെ 10ന് ഭവനത്തിലും 11ന് അഞ്ചാനി ന്യൂ ഇന്ത്യ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഹാളിലും ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ശേഷം 2ന് ജണ്ടായിക്കൽ ന്യൂ ഇന്ത്യ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സെമിത്തേരിയിൽ.

    പരേത ചിങ്ങവനം കരിയിൽ കുടുംബാംഗമാണ്. മക്കൾ: ഡെബി, ഡോണിയ, ഡിലു. മരുമക്കൾ: പഴവങ്ങാടി കടയ്ക്കൽ അനിൽ, റാന്നി ഐക്കാട്ട് റ്റിജു, ചെങ്ങന്നൂർ കടവിലേവീട്ടിൽ പാസ്റ്റർ ജയ്സൺ (ഐ.പി.സി പെനിയേൽ ചർച്ച്‌ ഇലന്തൂർ).

