ഉംറ സംഘത്തിലെ മലയാളി മക്കയിൽ മരണപ്പെട്ടു

Posted Ondate_range 15 Nov 2025 5:08 PM IST
Updated Ondate_range 15 Nov 2025 5:08 PM IST
ഉംറ സംഘത്തിലെ മലയാളി മക്കയിൽ മരണപ്പെട്ടുtext_fields
News Summary - Malayali in Umrah group dies in Mecca
പന്തളം : ഉംറ സംഘത്തിലെ മലയാളി മരണപ്പെട്ടു. പന്തളം, കടക്കാട്,ഫൈറൂസ് മനസ്സിൽ (മൂപ്പര് വീട്ടിൽ) ,ഹസൻ റാവുത്തർ സലീമിന്റെ ഭാര്യ നസ്റിൻ സലീം (63) ആണ് മദീനയിൽ മരണപ്പെട്ടത്.മക്കൾ: ഫൈറൂസ് സലീം (മസ്കറ്റ്), ഫൈസൽ സലീം (മസ്കറ്റ്)ഫർസാന എബി,
മരുമക്കൾ: അൻസാർ പി ഹസൻ (മസ്കറ്റ്),എബിൻ നൗഷാദ്,നെസിൽ ഫാത്തിമ,കഴിഞ്ഞമാസം മൂന്നിന് ചാരുംമൂട്ടിൽ ഉള്ള ഉംറ സംഘത്തോടൊപ്പം ആണ് ഇവർ മക്കയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടത്.
മക്കയിലും മദീനയിലും സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് തിങ്കളാഴ്ച നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാതിരിക്കുകയാണ് മരണം കബറടക്കം മദീന മുനവ്വറയിലുള്ള ജന്നത്തുൽ ബകി ഖബർസ്ഥാനിൽ നടത്തി.
