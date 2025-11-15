Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightObituarieschevron_rightDistrictschevron_rightPathanamthittachevron_rightഉംറ സംഘത്തിലെ മലയാളി...
    Pathanamthitta
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 5:08 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 5:08 PM IST

    ഉംറ സംഘത്തിലെ മലയാളി മക്കയിൽ മരണപ്പെട്ടു

    text_fields
    bookmark_border
    ഉംറ സംഘത്തിലെ മലയാളി മക്കയിൽ മരണപ്പെട്ടു
    cancel

    പന്തളം : ഉംറ സംഘത്തിലെ മലയാളി മരണപ്പെട്ടു. പന്തളം, കടക്കാട്,ഫൈറൂസ് മനസ്സിൽ (മൂപ്പര് വീട്ടിൽ) ,ഹസൻ റാവുത്തർ സലീമിന്റെ ഭാര്യ നസ്റിൻ സലീം (63) ആണ് മദീനയിൽ മരണപ്പെട്ടത്.മക്കൾ: ഫൈറൂസ് സലീം (മസ്കറ്റ്), ഫൈസൽ സലീം (മസ്കറ്റ്)ഫർസാന എബി,

    മരുമക്കൾ: അൻസാർ പി ഹസൻ (മസ്കറ്റ്),എബിൻ നൗഷാദ്,നെസിൽ ഫാത്തിമ,കഴിഞ്ഞമാസം മൂന്നിന് ചാരുംമൂട്ടിൽ ഉള്ള ഉംറ സംഘത്തോടൊപ്പം ആണ് ഇവർ മക്കയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടത്.

    മക്കയിലും മദീനയിലും സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് തിങ്കളാഴ്ച നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാതിരിക്കുകയാണ് മരണം കബറടക്കം മദീന മുനവ്വറയിലുള്ള ജന്നത്തുൽ ബകി ഖബർസ്ഥാനിൽ നടത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:meccaMalayali death
    News Summary - Malayali in Umrah group dies in Mecca
    Similar News
    Next Story
    X