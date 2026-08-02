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    Obituaries
    Posted On
    date_range 2 Aug 2026 7:35 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Aug 2026 7:35 AM IST

    ബംഗളൂരുവിൽ നിര്യാതയായി

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    ബംഗളൂരുവിൽ നിര്യാതയായി
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    നൂർജഹാൻ

    ബംഗളൂരു: പാലക്കാട് സ്വദേശി എ. നൂർജഹാൻ(77) ബംഗളൂരുവിൽ നിര്യാതയായി. ഇന്ദിരാനഗറിലായിരുന്നു താമസം. സാംസ്‌കാരിക പ്രവർത്തകൻ ഖാദർ മൊയ്തീന്‍റെ ഭാര്യയാണ്. മക്കള്‍: കെ.എം. നിസാർ, കെ.എം. അലിസ്, കെ.എം. ഹനീഫ്. മരുമക്കൾ: ഫെബിത അലി, ഷെഹ്‌നാസ്, റുഫീന നസ്രിൻ. ഖബറടക്കം ഇന്ന് രാവിലെ ഒമ്പതിന് അൾസൂർ ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ.

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    TAGS:Death NewsPalakkad nativeBengaluruObituary
    News Summary - ബംഗളൂരുവിൽ നിര്യാതയായി
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