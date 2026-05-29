Madhyamam
    പി.കെ. ആസാദ് മുഹമ്മദ്
    29 May 2026 7:28 AM IST
    29 May 2026 7:28 AM IST

    പി.കെ. ആസാദ് മുഹമ്മദ്

    PK Azad muhammed
    വെള്ളിമാട്കുന്ന്: ഈസ്‌റ്റ് വെള്ളിമാടുകുന്ന് ജുമുഅത്ത് പള്ളി മുതവല്ലി പി.കെ. ആസാദ് മുഹമ്മദ് (60) നിര്യാതനായി. പരേതനായ പി.കെ. മുഹമ്മദിന്റെ മകനാണ്. ബലിപെരുന്നാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികൾക്കിയിൽ പള്ളിപരിസരത്തു​െവച്ച് കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു.

    മാതാവ്: കെ.പി സുബൈദ. ഭാര്യ: സൈഫുന്നിസ കേന്റകത്ത് കൊയിലാണ്ടി. മക്കൾ: നിഷാന, അർഷാദ് മുഹമ്മദ്, ബാഷ്‌മാന. മരുമക്കൾ: നസീർ, ഷഹല, നിഷാം.

    വെള്ളി രാവിലെ 08.30 ന് വെള്ളിയാട് മൂഴിക്കൽ (ഈസ്റ്റ് വെള്ളിമാട്കുന്ന്) ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബറിസ്ഥാനിൽ ഖബറടക്കം.

