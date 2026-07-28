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    Obituaries
    Posted On
    date_range 28 July 2026 6:34 PM IST
    Updated On
    date_range 28 July 2026 6:34 PM IST

    ഒ. അഹമ്മദ് കുട്ടി നിര്യാതനായി

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    ഒ. അഹമ്മദ് കുട്ടി നിര്യാതനായി
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    ഒ. അഹമ്മദ് കുട്ടി

    ചേന്ദമംഗല്ലൂർ: കുന്നുമ്മത്തൊടി ഒ. അഹമ്മദ് കുട്ടി (90) നിര്യാതനായി. ഖത്തറിൽ ദീർഘകാലം പ്രവാസിയായിരുന്നു. ഭാര്യ: ആമിന. മക്കൾ: ഒ. ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് (മുൻ സീനിയർ ന്യൂസ് എഡിറ്റർ, മാധ്യമം), തൗഫീഖ് (ഖത്തർ), മാലിഖ് (യു.എ.ഇ), ശഫീഖ്.

    മരുമക്കൾ: ശാഹിദ (ബേപ്പൂർ), തനുജ (കൊയിലാണ്ടി), ബുഷ്‌റ (കുന്ദമംഗലം), സജിത (ചെറുവണ്ണൂർ).

    സഹോദരങ്ങൾ: മാധ്യമം-മീഡിയവൺ ഗ്രൂപ് എഡിറ്റർ ഒ. അബ്ദുറഹ്‌മാൻ, കോളമിസ്റ്റ് ഒ. അബ്ദുല്ല, മറിയം, ആസ്യ, പരേതരായ ഒ. മുഹമ്മദ്, ഒ. അലി, ഒ. അബൂബക്കർ.

    ഖബറടക്കം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പതിന് ചേന്ദമംഗല്ലൂർ ഒതയമംഗലം ജുമഅത്ത് പള്ളിയിൽ.

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    TAGS:chendamangallurQatar expatsKozhikode NewsObituary
    News Summary - O. Ahammed Kutty Passes Away
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