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    Obituaries
    Posted On
    date_range 1 July 2026 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 1 July 2026 9:29 AM IST

    നിലമ്പൂർ സ്വദേശി ജിദ്ദയിൽ നിര്യാതനായി

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    നിലമ്പൂർ സ്വദേശി ജിദ്ദയിൽ നിര്യാതനായി
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    അ​ബ്​​ദു​ൽ നാ​സ​ർ

    ജി​ദ്ദ: മ​ല​പ്പു​റം നി​ല​മ്പൂ​ർ എ​ട​ക്ക​ര​ക്ക​ടു​ത്തു​ള്ള ഉ​പ്പ​ട സ്വ​ദേ​ശി പാ​ല​ക്ക​ൽ അ​ബ്​​ദു​ൽ നാ​സ​ർ (റി​യാ​സ് - 50) ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം നി​ര്യാ​ത​നാ​യി. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ജാ​മി​അ ഖു​വൈ​സി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. 20 വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ക്ബ​ർ അ​ലി​യാ​ണ് പി​താ​വ്. മാ​താ​വ്: ഖ​ദീ​ജ. ഭാ​ര്യ: ആ​ബി​ദ. റി​ൻ​ഷി​ദ, റി​സ്‌​വാ​ൻ, റ​ഷാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മ​ക്ക​ളാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് ജി​ദ്ദ ആ​ശു​പ​ത്രി മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന മൃ​ത​ദേ​ഹം, നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ത​ന്നെ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ വി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

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    TAGS:passes awayNilambur NativeJeddah
    News Summary - Nilambur native passes away in Jeddah
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