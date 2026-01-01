Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Obituaries
    Obituaries
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 1:55 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 1:55 PM IST

    നിലമ്പൂർ സ്വദേശിനി ഹൃദയാഘാതം മൂലം റിയാദിൽ മരിച്ചു

    നിലമ്പൂർ സ്വദേശിനി ഹൃദയാഘാതം മൂലം റിയാദിൽ മരിച്ചു
    Listen to this Article

    റിയാദ്: വർഷങ്ങളായി റിയാദിൽ ഹൗസ്​കീപ്പറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന മലപ്പുറം നിലമ്പൂർ പാതാർ സ്വദേശിനി പൊൻകുഴി റംലത്ത് (57) ഹൃദയാഘാതം മൂലം നിര്യാതയായി. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം റിയാദിലെ ആസ്​റ്റർ സനദ് ആശുപത്രിയിലാണ് മരിച്ചത്. 10 വർഷത്തിലധികമായി റിയാദിൽ ഹൗസ്​കീപ്പറായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

    പരേതരായ അസൈനാരുടെയും ഇത്താച്ചുമ്മയുടെയും മകളായ റംലത്ത് അവിവിവാഹിതയാണ്. ഹഫ്സത്ത്, സക്കീന, ഫാത്തിമ, മറിയുമ്മ എന്നിവർ സഹോദരിമാരാണ്. സൗദി തൊഴിലുടമയുടെ അഭ്യർഥന​യുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൃതദേഹം റിയാദിൽ ഖബറടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ റിയാദ് കെ.എം.സി.സി വെൽഫെയർ വിങ് ചെയർമാൻ റഫീഖ് പുല്ലൂരിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു.

    TAGS:Saudi ArabiaObituary
    News Summary - Nilambur native dies of heart attack in Riyadh
