Madhyamam
    Posted On
    date_range 26 May 2026 11:43 PM IST
    Updated On
    date_range 26 May 2026 11:43 PM IST

    വേങ്ങര സ്വദേശി സൗദിയിലെ ജിസാനിൽ നിര്യാതനായി

    ഷാഹിദ്

    ജിസാൻ: മലപ്പുറം വേങ്ങര ചെറൂർ ചോലക്കൽ സ്വദേശിയായ ഷാഹിദ് ചോലക്കൽ (52) സൗദി ​തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യയിലെ ജിസാനിൽ നിര്യാതനായി. ചോലക്കൽ അബൂബക്കറി​െൻറ മകനാണ്. ജിസാനിലെ ദബിയയിൽ ജോലി ചെയ്യ​ുകയായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജിസാൻ ഹയാത്ത് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

    ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. മൃതദേഹം നിലവിൽ ഹയാത്ത് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പരേത​െൻറ സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് റാഫി, അളിയൻ ഷശ്ബീർ എന്നിവർ ജിസാനിലുണ്ട്. മൃതദേഹം ജിസാനിൽ തന്നെ മറവുചെയ്യുന്നതിനായി ഷശ്ബീറി​െൻറ പേരിൽ പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നുസൈബ പട്ടാണിയാണ് ഷാഹിദി​െൻറ ഭാര്യ. മൂന്ന് മക്കളുണ്ട്.

    തുടർനടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനായി ജിസാൻ കെ.എം.സി.സി വെൽഫയർ വിങ്ങി​െൻറ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രസിഡൻറ്​ ഷംസു പൂക്കോട്ടൂർ, വെൽഫയർ വിങ് ചെയർമാൻ ഗഫൂർ വാവൂർ, ഷമീർ അമ്പലപ്പാറ, സിറാജ് പുല്ലൂരാംപാറ, മുഹമ്മദ് കുട്ടി മേമാട്ടുപ്പാറ, സുൾഫിക്കർ വെളിയഞ്ചേരി, മുസ്തഫ കോഴിക്കോട് എന്നിവർ രംഗത്തുണ്ട്.

    TAGS:Gulf NewsPassed AwaySaudi ArabiaVengara native
    News Summary - Native of Vengara passed away in Jizan Saudi Arabia.
