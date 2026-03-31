    Posted On
    date_range 31 March 2026 9:58 PM IST
    Updated On
    date_range 31 March 2026 9:58 PM IST

    നാദാപുരം സ്വദേശി അബൂദബിയിൽ നിര്യാതനായി

    അജ്മൽ പാറച്ചാൽ

    അബൂദബി: ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് നാദാപുരം സ്വദേശി അബൂദബിയിൽ നിര്യാതനായി. നാദാപുരം ചേലക്കാട് സ്വദേശി അജ്മൽ പാറച്ചാൽ (44) ആണ് മരിച്ചത്. മുസഫയിലെ ബർഗർ ടു നൈറ്റ് കഫ്ത്തീരിയിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു.

    പിതാവ്: പരേതനായ മമ്മു. മാതാവ്: ആയിഷ. ഭാര്യ: അസീബ. മക്കൾ: മുഹമ്മദ് ഫിനാൻ, മുഹമ്മദ് സിനാൻ, മുഹമ്മദ് സാദ്, ഫാത്തിമ. നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം നാട്ടിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു.

    TAGS:Abu Dhabinadapuram nativedied
    News Summary - Nadapuram native passes away in Abu Dhabi
