Madhyamam
    Obituaries
    Posted On
    date_range 9 March 2026 6:29 AM IST
    Updated On
    date_range 9 March 2026 6:33 AM IST

    കൊല്ലം മടത്തറ സ്വദേശിനി നബീസ ബീവി നിര്യാതയായി

    കൊല്ലം: കടയ്​ക്കൽ മടത്തറ മുല്ലശ്ശേരി കുന്നുംപുറത്തു വീട്ടിൽ പരേതനായ മുഹമ്മദ്‌ ഇസ്മാഈൽ ടൈലറുടെ ഭാര്യ നബീസ ബീവി (92) വാർധക്യസഹജമായ അസുഖം മൂലം നിര്യാതയായി.

    മക്കൾ: അഹമ്മദ്‌ നിസാർ, മുഹമ്മദ്‌ അസ്‌ലം, അബ്​ദുൽ ഹമീദ് (റിട്ടയേർഡ് എ.എസ്​.ഐ, കേരള​ പൊലീസ്​), ഷാജഹാൻ, ലൈല ബീവി, റംല ബീവി, നൂർജഹാൻ, നൈസാം (ബഹ്​റൈൻ). മരുമക്കൾ: പരേതനായ മുഹമ്മദ്‌ ബഷീർ, നുജുമുദീൻ, അബുസ ബീവി, സോഫി അസ്​ലം (റിട്ടയേർഡ്​ ലാബ്​ ഹെഡ്​, കോട്ടം മെഡിക്കൽ കോളജ്​), മുഹമ്മദ്‌ റാഫി, ജാസ്മിൻ (റിട്ടയേർഡ്​ അധ്യാപിക), റൈഹാനത്ത്​, ജെസി (ബഹ്​റൈൻ).

    TAGS:KollamObituary
    News Summary - Nabeesa Beevi, a native of Madathara, Kollam, passed away
